8 знаменитых отцов признались, какие уроки они извлекли, воспитывая дочерей

Исследования показывают, что здоровые отношения с отцом напрямую влияют на самооценку дочери и ее успехи в учебе. Мужчинам нелегко воспитывать девочек, ведь многое для отцов в новинку. Тем интереснее наблюдать, как заботливые папы становятся для своих дочек лучшими друзьями и как эти юные создания легко и безвозвратно их меняют.

ADME считает, что особая связь между папой и дочкой — это сокровище, которое нужно ценить. Вот несколько известных мужчин, которые рассказывают о привилегии быть папой девочки.

1. Уилл Смит

Уилл рос с очень строгим отцом, который приучил его к мысли, что невозможно добиться успеха без дисциплины и упорного труда. Поэтому, когда его единственная дочь Уиллоу решила прервать свой музыкальный тур, актер пришел в ярость. Отец и дочь сильно поругались, и в знак протеста Уиллоу побрила голову. Это заставило Смита пересмотреть свои методы воспитания, он осознал, что строгость отталкивает детей. Актер признался: «На меня снизошло настоящее прозрение, и я понял, что человек будет ненавидеть любого, кто навязывает ему свои желания».

2. Дуэйн Джонсон

Скала — гордый отец трех девочек. В День отца он написал на своей странице в соцсетях: «Каждый мужчина хочет сына, но каждому мужчине нужна дочь». И добавил: «Все мои девочки привнесли баланс в мою жизнь». Голливудская знаменитость никогда не упускает возможности выразить любовь к дочерям. А на 4-й день рождения своей второй дочери он поделился с миром милыми словами: «Даю слово, что буду любить и заботиться о тебе до конца своих дней».

3. Марк Уолберг

50-летний Марк Уолберг в первую очередь ассоциируется с ролями крутых парней в боевиках. Но дома актер превращается в мягкого «девчачьего» папу, который смирно сидит на сеансе маникюра, устроенном его 12-летней младшей дочерью.

4. Тим Макгро

Суперзвезда кантри-музыки — папа трех дочерей, и кажется, он очень этому рад. Певец рассказал, как ему живется в доме, полном женщин: «Они сделали меня лучше. Благодаря им я смотрю на вещи по-другому».

5. Джейми Фокс

Актер, которому сейчас 54 года, в одиночку вырастил двух дочерей. Он признался, что ему пришлось научиться быть лучшим отцом. Один из главных уроков, который он усвоил, — это всегда ставить своих девочек на первое место и все время быть рядом. По его словам, раньше он компенсировал свое отсутствие деньгами и подарками. Но однажды его старшая дочь сказала: «Ты мне не нравишься. Если ты сказал, что придешь, значит, ты должен прийти». И это открыло Джейми глаза.

6. Томас Ретт

У исполнителя кантри и автора песен четыре дочери, старшая из которых приемная. Он признался, что его девочки каждый день трогают его до глубины души. Также он добавил: «Есть нечто особенное в том, чтобы быть папой девочки. Благодаря этому, я думаю, я стал мягче и терпеливее».

7. Джимми Фэллон

Телеведущий и комик воспитывает двух девочек. Со стороны заметно, что он питает к ним самые нежные чувства. Он признается: «Даже самые мужественные парни становятся мягкотелыми, когда у них есть дочери». А вот что он говорит о воспитании девочек: «Отцы сразу же влюбляются в своих малышек и готовы что угодно спускать им с рук. Так что за дисциплину в семье с дочерьми отвечают мамы».

8. Крис Хэмсворт

У актера из Австралии трое детей: два сына-близнеца и дочь Индия. Индия была его первенцем. Вот что он рассказал о своем отцовстве в интервью: «Это самое значимое, в чем я когда-либо принимал участие». Также исполнитель роли Тора добавил, что дочь занимает главное место в его жизни: «Когда я на работе, я думаю о ней, а когда я не на работе, я провожу время с ней!»