8 знаменитых отцов признались, какие уроки они извлекли, воспитывая дочерей
Исследования показывают, что здоровые отношения с отцом напрямую влияют на самооценку дочери и ее успехи в учебе. Мужчинам нелегко воспитывать девочек, ведь многое для отцов в новинку. Тем интереснее наблюдать, как заботливые папы становятся для своих дочек лучшими друзьями и как эти юные создания легко и безвозвратно их меняют.
ADME считает, что особая связь между папой и дочкой — это сокровище, которое нужно ценить. Вот несколько известных мужчин, которые рассказывают о привилегии быть папой девочки.
1. Уилл Смит
Уилл рос с очень строгим отцом, который приучил его к мысли, что невозможно добиться успеха без дисциплины и упорного труда. Поэтому, когда его единственная дочь Уиллоу решила прервать свой музыкальный тур, актер пришел в ярость. Отец и дочь сильно поругались, и в знак протеста Уиллоу побрила голову.
Это заставило Смита пересмотреть свои методы воспитания, он осознал, что строгость отталкивает детей. Актер признался: «На меня снизошло настоящее прозрение, и я понял, что человек будет ненавидеть любого, кто навязывает ему свои желания».
2. Дуэйн Джонсон
Скала — гордый отец трех девочек. В День отца он написал на своей странице в соцсетях: «Каждый мужчина хочет сына, но каждому мужчине нужна дочь». И добавил: «Все мои девочки привнесли баланс в мою жизнь».
Голливудская знаменитость никогда не упускает возможности выразить любовь к дочерям. А на 4-й день рождения своей второй дочери он поделился с миром милыми словами: «Даю слово, что буду любить и заботиться о тебе до конца своих дней».
3. Марк Уолберг
50-летний Марк Уолберг в первую очередь ассоциируется с ролями крутых парней в боевиках. Но дома актер превращается в мягкого «девчачьего» папу, который смирно сидит на сеансе маникюра, устроенном его 12-летней младшей дочерью.
4. Тим Макгро
Суперзвезда кантри-музыки — папа трех дочерей, и кажется, он очень этому рад. Певец рассказал, как ему живется в доме, полном женщин: «Они сделали меня лучше. Благодаря им я смотрю на вещи по-другому».
5. Джейми Фокс
Актер, которому сейчас 54 года, в одиночку вырастил двух дочерей. Он признался, что ему пришлось научиться быть лучшим отцом. Один из главных уроков, который он усвоил, — это всегда ставить своих девочек на первое место и все время быть рядом.
По его словам, раньше он компенсировал свое отсутствие деньгами и подарками. Но однажды его старшая дочь сказала: «Ты мне не нравишься. Если ты сказал, что придешь, значит, ты должен прийти». И это открыло Джейми глаза.
6. Томас Ретт
У исполнителя кантри и автора песен четыре дочери, старшая из которых приемная. Он признался, что его девочки каждый день трогают его до глубины души. Также он добавил: «Есть нечто особенное в том, чтобы быть папой девочки. Благодаря этому, я думаю, я стал мягче и терпеливее».
7. Джимми Фэллон
Телеведущий и комик воспитывает двух девочек. Со стороны заметно, что он питает к ним самые нежные чувства. Он признается: «Даже самые мужественные парни становятся мягкотелыми, когда у них есть дочери».
А вот что он говорит о воспитании девочек: «Отцы сразу же влюбляются в своих малышек и готовы что угодно спускать им с рук. Так что за дисциплину в семье с дочерьми отвечают мамы».
8. Крис Хэмсворт
У актера из Австралии трое детей: два сына-близнеца и дочь Индия. Индия была его первенцем. Вот что он рассказал о своем отцовстве в интервью: «Это самое значимое, в чем я когда-либо принимал участие». Также исполнитель роли Тора добавил, что дочь занимает главное место в его жизни: «Когда я на работе, я думаю о ней, а когда я не на работе, я провожу время с ней!»
Вы верите, что между отцом и дочерью существует особая связь? Каких еще знаменитых пап и дочек вы бы добавили в этот список?