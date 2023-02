Как выглядят и чем занимаются 20 детей звезд, которые в скором времени могут стать популярнее своих родителей

1. Кэтрин Зета-Джонс и ее сын Дилан Майкл

2. Брендан Фрейзер и его сыновья Лиланд Фрэнсис и Холден Флетчер

В 1998 году Брендан Фрейзер женился на Афтон Смит, в браке у них родились 3 сыновей. Старшему из них — Гриффину Артуру — 20 лет, среднему — Холдену — 18, а младшему — Лиланду — 16. Известно, что Холден и Лиланд — начинающие модели. Также Лиланд играет на гитаре и состоит в группе The Alligators. Однажды у Брендана спросили, пойдут ли дети по его стопам, он ответил так: «Все дети — актеры, и я думаю, что они самые лучшие!»

3. Ума Турман и ее дочь Луна Турман-Бюссон

У Умы Турман 3 детей, самой младшей из них, Луне Турман-Бюссон, 10 лет. Она появилась на свет от отношений актрисы с финансистом Арпадом Бюссоном, с которым позднее Турман рассталась. В декабре 2022 года Ума пришла с Луной на премьеру бродвейского мюзикла Some Like It Hot. Мама с дочерью покорили всех, так как до этого актриса не показывала Луну общественности.