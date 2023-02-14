Как выглядят и чем занимаются 20 детей звезд, которые в скором времени могут стать популярнее своих родителей

Наверняка немногие из нас знают, что, например, дочь Бена Стиллера, как и сын Роберта Де Ниро, пробуют себя на актерском поприще. А вот дочь Росси де Пальмы отдала предпочтение модельному бизнесу, как и один из наследников Брендана Фрейзера. Мы решили разузнать, как же выглядят и чем занимаются дети знаменитостей.

1. Кэтрин Зета-Джонс и ее сын Дилан Майкл

Jordan Strauss / Invision / East News , Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

У Кэтрин Зеты-Джонс от брака с Майклом Дугласом 2 детей — сын Дилан Майкл (2000 г. р.) и дочь Кэрис Зета (2003 г. р.). В 2022 году их сын окончил университет и периодически появляется на красных ковровых дорожках вместе с родителями. Кстати, в 2011 году он озвучил одного из персонажей мультсериала «Финес и Ферб».

2. Брендан Фрейзер и его сыновья Лиланд Фрэнсис и Холден Флетчер

Willy Sanjuan / Invision / East News , Evan Agostini / Invision / East News

В 1998 году Брендан Фрейзер женился на Афтон Смит, в браке у них родились 3 сыновей. Старшему из них — Гриффину Артуру — 20 лет, среднему — Холдену — 18, а младшему — Лиланду — 16. Известно, что Холден и Лиланд — начинающие модели. Также Лиланд играет на гитаре и состоит в группе The Alligators. Однажды у Брендана спросили, пойдут ли дети по его стопам, он ответил так: «Все дети — актеры, и я думаю, что они самые лучшие!»

3. Ума Турман и ее дочь Луна Турман-Бюссон

Everett Collection / East News , Charles Sykes / Invision / East News

У Умы Турман 3 детей, самой младшей из них, Луне Турман-Бюссон, 10 лет. Она появилась на свет от отношений актрисы с финансистом Арпадом Бюссоном, с которым позднее Турман рассталась. В декабре 2022 года Ума пришла с Луной на премьеру бродвейского мюзикла Some Like It Hot. Мама с дочерью покорили всех, так как до этого актриса не показывала Луну общественности.

4. Тиль Швайгер и его дочери Эмма и Луна

IMAGO / Christopher Tamcke / Imago Stock and People / East News

Тиль Швайгер четырежды отец. От брака с моделью Даной Карлсен у него появились на свет сын Валентин и 3 дочери: Луна, Лилли и Эмма. Луна и Эмма — актрисы, их первой работой стал фильм «Красавчик», режиссером которого был их отец. Девушки продолжают сниматься в кино и сериалах, а также периодически выходят на ковровые дорожки вместе с отцом.

5. Мэгги Джилленхол и ее дочь Рамона Сарсгаард

Vianney Le Caer / Invision / East News

С 2002 года Мэгги Джилленхол состоит в отношениях с Питером Сарсгаардом, спустя 7 лет пара зарегистрировала брак. У них 2 дочери: Рамона, которая появилась на свет в 2006 году, и Глория Рей 2012 года рождения. Родители предпочитают как можно реже показывать дочерей широкой общественности, но не так давно Мэгги вышла в свет с 16-летней Рамоной.

6. Гвинет Пэлтроу, ее дочь Эппл Мартин и сын Моузес Мартин

LISA O'CONNOR / AFP / East News , Castel Franck / ABACA / Abaca / East News

У Гвинет Пэлтроу 2 детей от солиста группы Coldplay Криса Мартина. В 2004 году у них родилась дочь Эппл, а в 2006-м — сын Моузес. В 2022 году 18-летняя Эппл поступила в колледж. В 2023 году ее заметили на Неделе моды в Париже, где она сидела на первом ряду вместе с другими звездами. Многие прочат ей многообещающее будущее в мире моды. Моузес проявляет большой интерес к музыке, вполне возможно, что в будущем он пойдет по папиным стопам.

7. Бен Стиллер и его дочь Элла Оливия

Invision / Invision / East News

У Бена Стиллера 2 детей — дочь Элла Оливия, которой сейчас 20 лет, и 17-летний сын Куинлин Демпси. В настоящий момент дочь проходит курсы по актерскому мастерству в престижной театральной школе. В 2010 году она озвучила одного из героев мультфильма «Мегамозг», а в 2014-м дебютировала в кино — сыграла роль второго плана в фильме «Ночь в музее: Секрет гробницы». Периодически она появляется вместе с отцом на различных светских мероприятиях.

8. Росси де Пальма, ее сын Габриэль и дочь Луна

Всего у Росси де Пальмы 2 детей — сын Габриэль (1998 г. р.) и дочь Луна (1999 г. р.) Забота по воспитанию детей легла на плечи самой актрисы. Известно, что Габриэль питает страсть к рисованию и тянется к киноискусству. Луна в настоящий момент учится в университете, работает моделью, играет на скрипке, поет и рисует.

9. Роберт Де Ниро и его сын Джулиан Генри

Kristin Callahan / Everett Collection / East News , ROBYN BECK / AFP / East News

Всего у Роберта Де Ниро 6 детей. Сын Джулиан Генри появился на свет в 1995 году. Он обучался точным наукам в Нью-Йоркском университете, даже проводил серьезные исследования. Сейчас парень сосредоточился на актерской карьере. В его копилке пока 2 работы, одна из которых — сериал «Первая леди» — уже завоевала большой успех.

10. Сильвестр Сталлоне и его дочери Систин Роуз, Скарлет Роуз и София Роуз

Cristiano Minichiello / AGF / SIPA / SIPA / East News , Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News

Сильвестр Сталлоне — папа 5 детей, 3 из которых дочери. Систин Роуз занимается модельным бизнесом, но попробовала она себя и в качестве актрисы, снявшись в нескольких фильмах. Скарлет Роуз совсем недавно окончила среднюю школу. София Роуз может похвастаться особой связью со своим отцом, ведь, по признанию ее матери, «они думают одинаково, у них даже аналогичные жесты. София — любовь всей его жизни». Девушка окончила университет и стала специалистом в области моды.

11. Арнольд Шварценеггер и его сын Кристофер Саргент Шрайвер Шварценеггер

babiradpicture / AndyKnoth / SIPA / SIPA / East News

Арнольд Шварценеггер — счастливый отец 5 детей. Его сыну Кристоферу 25 лет. Не так давно он окончил Мичиганский университет. Парень увлечен спортом — занимается тяжелой атлетикой, боксом, катается на велосипеде. Как-то отец написал ему: «Я даже не могу идти в ногу с тобой! Я так люблю тебя и горжусь тобой каждый божий день!»

12. Лиза Кудроу и ее сын Джулиан Мюррей Штерн

Invision / Invision / East News

В 1995 году актриса вышла замуж за французского специалиста по рекламе Мишеля Штерна.

Спустя 3 года у них родился сын Джулиан. В 2021 году он окончил колледж, этим счастливым событием поделилась в соцсетях его мама. Джулиан пошел по стопам матери и стал актером. На его счету пока не так много работ, но в скором времени предвидится его появление в короткометражке и в сериале.

13. Деми Мур и ее дочери Скаут ЛаРу Уиллис и Таллула Уиллис

Invision / Invision / East News , Fati Sadou / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News

У Деми Мур в браке с Брюсом Уиллисом на свет появились 3 дочери: Румер Гленн, Скаут ЛаРу и Таллула Белль. Некоторое время Скаут ЛаРу снималась в кино, но позднее забросила эту деятельность и переключилась на музыкальную карьеру. Младшая дочь Таллула Бель также какое-то время снималась в кино, а совсем недавно запустила собственную линию одежды Wyllis.