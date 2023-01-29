«Рыжая Соня» Бригитта Нильсен родила после 50 и считает, что общество больше не должно осуждать позднее материнство

Звезда фильма «Рыжая Соня» актриса, модель и певица Бригитта Нильсен руководствуется в жизни исключительно своими принципами и редко обращает внимание на общественное мнение. Сейчас ей 59 лет, но она как никогда счастлива в личной жизни. Рядом с ней любящий супруг и их 4-летняя дочка. Нильсен уверена, что в материнстве важнейшую роль играет любовь, а не возраст. Сегодня мы хотим рассказать вам о жизни этой сильной женщины, которая решилась завести ребенка в 54 года и ни разу об этом не пожалела.

У нее четверо взрослых сыновей

Бригитта как-то призналась: «В моей жизни было много довольно странных мужчин». И действительно, талантливая датская артистка в прошлом может похвастаться бурной личной жизнью и 5 замужествами. Впервые она вышла замуж в 20 лет за датского композитора. У них родился сын Джулиан, но пара рассталась через год после свадьбы. Джулиану уже 38 лет, и его в основном воспитывал отец.

Album / East News

Вторым мужем 22-летней Бригитты стал Сильвестр Сталлоне, который был почти вдвое старшее ее, из-за чего актрису даже обвинили в том, что она вышла за него по расчету. Позднее она рассказала: «Он умолял меня выйти за него замуж. Буквально стоял на коленях!» Однако через 2 года их союз тоже распался.

В 1990 году Бригитта вышла замуж в третий раз. Но и тут пара продержалась вместе только 2 года. У них не было детей, но незадолго до свадьбы актриса родила второго сына Киллиана от своего бывшего жениха. Сейчас Киллиану 33 года.

В 1993 году 30-летняя Бригитта вступила в брак в четвертый раз. Ее муж был актером, и они стали родителями 2 сыновей — Дугласа и Рауля. Союз был довольно продолжительным, и все же они разошлись после 12 лет вместе. Их сыновьям сейчас 29 и 27 лет.

Знакомство с любовью всей ее жизни

Bellak Rachid / ABACA / East News

На момент развода с четвертым мужем Бригитте было уже 40, и она совсем не стремилась к новым отношениям. Однако, как говорится, «любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь». Актриса познакомилась с Маттиа Десси — барменом из Италии, которому на тот момент было 25. Несмотря на 15-летнюю разницу в возрасте, они полюбили друг друга с первого взгляда. Впоследствии Бригитта рассказывала: «Он подошел к нашему столику, и я буквально упала со стула».

Маттиа не только стал любимым актрисы, он еще и спас ее от себя самой. До встречи с ним Бригитта вела довольно разгульный образ жизни. При этом Маттиа придерживался исключительно здоровых привычек. И хотя молодой человек обожал ее, он оказался не готов к тому хаосу, который предлагала ему Нильсен. Поэтому, чтобы сохранить их любовь, Бригитте пришлось многое изменить в своей жизни. «Теперь я абсолютно другой человек, и все это благодаря моему мужу», — призналась актриса.

Долгожданный малыш

face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

Влюбленные поженились в 2006 году, и у них были большие планы на совместное будущее. Но Бригитта, которой было уже за 40, столкнулась с серьезной проблемой. Вскоре после встречи со своим пятым мужем она заморозила свои яйцеклетки, однако врачи говорили, что ее шансы зачать составляли всего 3–4 %.

Нильсен рассказала, что ее путь к материнству был долгим и трудным. Но влюбленные не сдавались. И после многочисленных попыток ЭКО Бригитте наконец удалось забеременеть в 54 года. Стоит ли говорить, что супруги, которые на тот момент были женаты уже 12 лет, были на седьмом небе от счастья.

face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

В июне 2018 года датская звезда родила долгожданную дочку. По словам Бригитты, их малышка Фрида еще больше сблизила их с мужем, а Маттиа — прирожденный отец.

Борьба со стереотипами о позднем материнстве

Вероятно, многие подумали, что становиться матерью в 54 довольно поздно. Но Бригитта считает, что в позднем материнстве нет ничего особенного. Более того, она обратила внимание на тот факт, что, когда мужчина становится отцом в более поздние годы, он не подвергается такой критике, как женщина. Например, когда актрисе говорят: «Ты родила в 54», — она отвечает: «Да, родила. А как насчет мужчин, которые заводят детей в 60, 70 или даже 80?» Бригитта отмечает: «Многие женщины думают: „О боже, мне уже поздно рожать“. Но при этом мужчины в возрасте 60–70 лет становятся отцами и не сомневаются в себе».

А еще она рассказала: «Я получаю множество писем и сообщений от женщин, которые говорят, что я подарила им надежду».

Ей нравится быть «не молодой» мамой

Бригитте скоро исполнится 60, но она уверена, что ее жизнь никогда не была лучше. Она мама 4-летней малышки, полна сил и совершенно счастлива. По ее признанию, она изначально боялась, что ей будет трудно заниматься ребенком в ее возрасте. Но все страхи оказались напрасными, потому что маленькая Фрида заряжает актрису энергией каждый день с самого своего рождения.

Когда мужчины спрашивают ее, почему она не выглядит уставшей, ведь ей приходится заботиться о маленьком ребенке, актриса отвечает: «Я — женщина. А мы, женщины, сильные». И, наконец, датская красавица уверена, что быть мамой в 50 гораздо лучше, чем в 20. «Когда мне было 20 лет и я родила своей первенца, я была такой неопытной, растерянной и испуганной. А теперь я наслаждаюсь каждой минутой».