Звезды «Сверхъестественного» Джаред и Женевьев Падалеки сейчас ведут идиллическую жизнь на ферме с тремя детьми

Любовная история Джареда и Женевьев Падалеки началась на съемках сериала «Сверхъестественное», где они оба снимались в 2009 году. Сейчас они счастливо живут на своей ферме вместе с 3 детьми и большим количеством живности.

Знакомство красотки с «чуваком с длинными патлами»

В 2005 году вышла 1-я серия «Сверхъестественного», в котором Джаред Падалеки играл очаровательного борца со злом Сэма Винчестера. В 2009 году в 4-м сезоне к актерскому составу примкнула Женевьев Кортезе. Однако мало кто знает, что уже на съемочной площадке между Джаредом и Женевьев возникла «химия».

Джаред так вспоминал момент, когда впервые увидел Женевьев на съемках: «Я был одинок, а она была красивой девушкой на съемочной площадке. Я так радовался встрече с ней. Наверное, она тогда подумала, как этот чувак с длинными патлами осмелился заговорить со мной в тот момент, пока я занята чтением».

Женитьба и нетрадиционный медовый месяц

Джаред и Женевьев сходили на первое свидание спустя 4 месяца после знакомства. По мнению актеров, именно такая неторопливость и поспособствовала зарождению их большой любви. В октябре 2009 года он сделал ей предложение в Метрополитен-музее в Нью-Йорке перед ее любимой картиной Жюля Бастьен-Лепажа «Жанна д’Арк». По некоторым данным, актер даже просил благословения на этот шаг у отчима и 2 братьев.

В начале 2010 года они поженились. Кстати, хлопоты по организации торжества взяла на себя мама невесты, так как Женевьев работала в Лос-Анджелесе, Джаред — в Ванкувере, а свадьба планировалась в Айдахо. На свадебном торжестве супругам особенно запомнилось то, как они ходили по полному гостей залу, наблюдали за тем, как их близкие прекрасно проводят время, и чувствовали при этом большое счастье. Свой медовый месяц они провели весьма нетрадиционно. Актриса признавалась: «Мы оба любим походы и хотели вместе сделать что-то особенное». Так, они провели 5 дней в походе по Мачу-Пикчу.

Дом с многочисленной живностью и трое детей

В 2010 году пара переехала в Техас, где построила фермерский дом. Супруги являются обладателями большого количества живности: собак, пони, кур, цыплят и даже пчел, так что у них есть собственный мед. За городом их привлекли не только просторы, но и замедленный темп жизни, который им обоим по нраву. Там же у актеров есть бассейн, баскетбольная площадка и даже огород.

В марте 2012 года у них родился первенец Томас. Джаред был уверен, что будет девочка, но интуиция его подвела. В конце 2013 года у пары появился на свет второй наследник — Шепард. По этому поводу счастливый отец написал на своей странице в соцсети: «Прошлой ночью моя удивительная жена родила дома прекрасного здорового мальчика». В марте 2017 года Джаред и Женевьев стали родителями третьего ребенка. На этот раз у них родилась дочь. В одном из интервью отец признавался: «Это действительно крутой опыт! Я надеюсь, что она будет папиной дочкой». Также он рассказал, что если с сыновьями он особо не церемонится, то по поводу дочери у него такие мысли: «Если кто-нибудь когда-нибудь тронет ее хоть пальцем, то я сойду с ума».

Публичные признания в любви и необычные свидания

В День отца Женевьев написала много теплых слов о Джареде как о папе, в частности следующее: «Я люблю своего мужа по многим причинам. Безумно люблю еще и за то, какой он прекрасный отец для наших детей». Она добавила: «Настоящая правда в том, что мы далеко не всегда на одной волне и часто спорим по родительским мелочам. Однако мы так любим друг друга, что это обеспечивает прочную основу для наших детей. <...> Воспитание — это довольно трудный процесс, хотя многие делают вид, что это несложно. Но это чертовски тяжело». Джаред не остался в долгу и написал на своей странице в соцсети небольшой пост, посвященный Женевьев на День матери: «Спасибо за то, что ты есть. Спасибо за нашу замечательную семью. Спасибо за то, что вдохновляешь меня и мотивируешь быть лучшей версией себя».

Женевьев писала в своем блоге о том, что они предпочитают как можно чаще планировать свидания: «Мы с Джаредом вместе уже 11 лет и женаты 9 лет (на тот момент). Вспомните о том, что у нас трое детей, еще и работа. Так что сохранить романтику здесь довольно проблематично. Но мы поняли, что лучший способ восстановить нашу связь — планировать свидание на день как можно чаще. Наша цель — еженедельно придерживаться такого порядка, но этого почти никогда не бывает. Это замечательно, что нам удается делать что-нибудь веселое вместе хотя бы 2 раза в месяц». Им нравится проводить время в походах, на концертах, а также активный отдых на воде.

Неугасающая любовь даже спустя более 10 лет брака

В 2020 году они отметили 10-летие свадьбы. Джаред написал: «10 лет назад я убедил свою лучшую подругу выйти за меня замуж. Я не представляю, что сделал такого в прошлой жизни, что заслужил быть рядом с этой феноменальной женщиной». Не обошла это событие и Женевьев, которая опубликовала следующее: «За последние 10 лет мы выросли во всем, но росли мы вместе. Мне так повезло, что я делаю это с тобой». В ознаменование финала сериала «Сверхъестественное», который вышел в 2020 году, Женевьев написала пост: «Благодаря этому сериалу мы вот уже 11 лет в браке, у нас трое потрясающих детей, мы путешествуем по миру и заводим невероятных друзей».