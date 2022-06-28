10 животных, из которых эволюция сотворила какое-то особенное чудо

Эволюция — это не только развитие динозавров и превращение обезьяны в человека. В ходе этого процесса живые существа могут приобретать суперспособности. Например, пчелы — талант парфюмера, а волки — умением плавать не хуже тюленя.

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Морские слизни воруют суперспособности у своей еды

Слизень, живущий в тропических морях, способен обходиться по нескольку месяцев без еды. А все потому, что он умеет воровать хлоропласты у своей пищи — водорослей — и внедрять их в свой организм. Благодаря этому животное научилось воссоздавать процесс фотосинтеза и питаться солнечным светом.

Гоацин — птица с «руками»

В джунглях Амазонии живет последний выживший представитель птичьей линии, ответвившейся 64 млн лет назад, вскоре после вымирания динозавров. Это гоацин. У только что вылупившегося птенца присутствует нечто вроде лап: на его крыльях есть пальцы с когтями, которые позволяют птице ловко взбираться на ветки деревьев, пока ее крылья не станут достаточно сильными для продолжительного полета. Эти когти исчезают к тому времени, когда птица достигает половой зрелости.

Орхидные пчелы делают духи

В Центральной и Южной Америке живут яркоокрашенные пчелы: зеленые, синие, золотистые с металлическим отливом. Эти насекомые не делают мед, зато они отличные парфюмеры. Самцы пчел собирают ароматы орхидей и делают из них духи, с помощью которых привлекают самок. Чем более сложный запах смог создать крылатый парфюмер, тем выше он котируется на рынке женихов. Иногда орхидные пчелы добавляют в свои духи довольно странные вещи, например нотки гнилой древесины и даже инсектициды.

Попугай кеа предпочитает мясо

Попугай кеа живет в Новой Зеландии и, в отличие от своих сородичей, любит мясо. Эти птицы питаются растениями и личинками, но в их рационе есть и млекопитающие, например кролики. Более того, некоторые кеа даже повадились охотиться на овец. А еще кеа живут в горах, легко переносят холод и даже любят купаться в снегу.

А пальмовый гриф — растительную пищу

А вот пальмовый гриф практически вегетарианец: он предпочитает питаться в основном плодами масличной пальмы и пальмы рафия. Эти фрукты составляют более 60 % рациона взрослой птицы и более 90 % рациона молодняка.

У куриц есть сила воли

Ученые провели эксперимент, дав домашним курам выбор: они могли клюнуть одну кнопку, чтобы получить кратковременный доступ к пище после 2-секундной задержки, или другую, которая открывала кормушку на более длительное время, но через 6 секунд. Птицы предпочитали клевать вторую кнопку, выбирая подождать подольше, но получить больше еды. Иными словами, они проявляли силу воли.

Вилорог притворяется антилопой

Вилорог очень похож на антилопу. Настолько, что его даже называют антилопой. Однако с этим животным его связывают довольно далекие узы родства. На самом деле генетически вилорог гораздо ближе к жирафу.

Ежовый тенрек умеет лазить по деревьям

Это животное выглядит в точности как еж и даже ведет себя так же: предпочитает ночной образ жизни и питается насекомыми. Но молекулярно-филогенетический анализ показал, что тенреки куда ближе к слонам, даманам, трубкозубам, дюгоням и некоторым другим африканским жителям и выходцам из Африки. А еще эти животные умеют лазить по деревьям и общаться друг с другом с помощью своих игл.

Самое крошечное позвоночное в мире в длину всего 7 мм

В 2009 году 2 ученых, исследуя фауну Новой Гвинеи, услышали звук, похожий на тот, что издают насекомые. Они определили, что стрекотание исходит из опавших листьев. Ученые набрали эти листья и обнаружили, что звуки издавали крохотные лягушки, длина которых была всего 7 мм. Питаются эти малыши мелкими беспозвоночными, а их жизненный цикл не включает в себя стадию головастика: они сразу вылупляются из икринок готовыми лягушатами.

Ванкуверский островной волк умеет плавать и ест рыбу

Ванкуверские островные волки живут у Тихоокеанского побережья Канады. И они отлично умеют плавать, преодолевая по нескольку миль между островами. А еще они очень любят лакомиться лососем: рыба составляет 25 % их рациона.

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