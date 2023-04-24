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18 хвостиков, которых просто не узнать с новой прической. (Спойлер: есть очень недовольные лохматые клиенты)

Животные
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Чтобы шерстка пушистых друзей не разлеталась по всему дому, владельцы ведут своих питомцев к грумеру. Бывает, новая стрижка оборачивается неожиданностью. Так случилось с некоторыми лохматыми героями нашей подборки: одни четвероногие стали неузнаваемыми, а другим мы искренне сочувствуем.

«До и после ежегодного бритья»

Вы только посмотрите на эту довольную мордашку!

Хвостатый клиент не очень-то рад

«Отвела на стрижку 2 собак. Грумер позвонила мне и сказала, что не успела достричь вторую. И вот в каком виде бедняжка вернулась домой. Они еще пытались назначить следующую встречу через 2 месяца»

«Взяли выброшенного на стройку котенка. Его мама была гладкошерстной, а сам он — чудо лохматое. Сегодня я сама постригла его»

«Повторять не рекомендуется: опасно. И для вас, и для кота».

«Хозяин этой собачки сейчас в больнице. Медсестра захотела сделать ему сюрприз и привезла песика на стрижку. Мы с начальником были так тронуты, что сделали все бесплатно»

Большой и пушистый котик

«„Сделайте, пожалуйста, ее похожей на немецкого короткошерстного пойнтера“. Мы стали свидетелями изменения породы»

«Неделю назад у этого парня была стрижка подо льва»

«Впервые постригли Бруно. Как будто две разные собаки»

«Нужно было побрить кошку. Всем своим видом она выражает недовольство»

«Встречайте Бадди Бупа. Взяла его из приюта неделю назад. До и после стрижки»

«Начала брить нашего лохматого дружочка, но в процессе машинка для стрижки вышла из строя»

«Эта малышка до стрижки смахивала на Эйнштейна. Она очень обрадовалась, увидев меня после груминга»

«Моя кошечка побывала у грумера. Честно говоря, это не то, что я ожидала, и мне теперь сложно удержаться от смеха»

«Бойфренд отвел собачку на стрижку. Мне до колик смешно»

«Мы с грумером друг друга не поняли, и в итоге у Пуши теперь каре. Кот на нас даже смотреть не может»

Этот малыш теперь может нормально видеть без копны на голове

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Фото на превью LaineyBoggz / Reddit
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121623
AdMe/Животные/18 хвостиков, которых просто не узнать с новой прической. (Спойлер: есть очень недовольные лохматые клиенты)
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