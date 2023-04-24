18 хвостиков, которых просто не узнать с новой прической. (Спойлер: есть очень недовольные лохматые клиенты)

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Чтобы шерстка пушистых друзей не разлеталась по всему дому, владельцы ведут своих питомцев к грумеру. Бывает, новая стрижка оборачивается неожиданностью. Так случилось с некоторыми лохматыми героями нашей подборки: одни четвероногие стали неузнаваемыми, а другим мы искренне сочувствуем.

«До и после ежегодного бритья»

Вы только посмотрите на эту довольную мордашку!

Хвостатый клиент не очень-то рад

Видимо, ты решил сделать из своего кота суриката. © anditsmeg13 / Reddit

«Отвела на стрижку 2 собак. Грумер позвонила мне и сказала, что не успела достричь вторую. И вот в каком виде бедняжка вернулась домой. Они еще пытались назначить следующую встречу через 2 месяца»

«Взяли выброшенного на стройку котенка. Его мама была гладкошерстной, а сам он — чудо лохматое. Сегодня я сама постригла его»

«Повторять не рекомендуется: опасно. И для вас, и для кота».

«Хозяин этой собачки сейчас в больнице. Медсестра захотела сделать ему сюрприз и привезла песика на стрижку. Мы с начальником были так тронуты, что сделали все бесплатно»

Большой и пушистый котик

«„Сделайте, пожалуйста, ее похожей на немецкого короткошерстного пойнтера“. Мы стали свидетелями изменения породы»

«Неделю назад у этого парня была стрижка подо льва»

«Впервые постригли Бруно. Как будто две разные собаки»

«Нужно было побрить кошку. Всем своим видом она выражает недовольство»

Она как будто в угги! Срочно дайте ей тыквенный латте. © blue-and-bluer / Reddit

«Встречайте Бадди Бупа. Взяла его из приюта неделю назад. До и после стрижки»

«Начала брить нашего лохматого дружочка, но в процессе машинка для стрижки вышла из строя»

«Эта малышка до стрижки смахивала на Эйнштейна. Она очень обрадовалась, увидев меня после груминга»

«Моя кошечка побывала у грумера. Честно говоря, это не то, что я ожидала, и мне теперь сложно удержаться от смеха»

«Бойфренд отвел собачку на стрижку. Мне до колик смешно»

Он выглядит как стареющая рок-звезда. © Unknown author / Reddit

«Мы с грумером друг друга не поняли, и в итоге у Пуши теперь каре. Кот на нас даже смотреть не может»