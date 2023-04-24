18 хвостиков, которых просто не узнать с новой прической. (Спойлер: есть очень недовольные лохматые клиенты)
Чтобы шерстка пушистых друзей не разлеталась по всему дому, владельцы ведут своих питомцев к грумеру. Бывает, новая стрижка оборачивается неожиданностью. Так случилось с некоторыми лохматыми героями нашей подборки: одни четвероногие стали неузнаваемыми, а другим мы искренне сочувствуем.
«До и после ежегодного бритья»
Вы только посмотрите на эту довольную мордашку!
Хвостатый клиент не очень-то рад
- Видимо, ты решил сделать из своего кота суриката. © anditsmeg13 / Reddit
«Отвела на стрижку 2 собак. Грумер позвонила мне и сказала, что не успела достричь вторую. И вот в каком виде бедняжка вернулась домой. Они еще пытались назначить следующую встречу через 2 месяца»
«Взяли выброшенного на стройку котенка. Его мама была гладкошерстной, а сам он — чудо лохматое. Сегодня я сама постригла его»
«Повторять не рекомендуется: опасно. И для вас, и для кота».
«Хозяин этой собачки сейчас в больнице. Медсестра захотела сделать ему сюрприз и привезла песика на стрижку. Мы с начальником были так тронуты, что сделали все бесплатно»
Большой и пушистый котик
«„Сделайте, пожалуйста, ее похожей на немецкого короткошерстного пойнтера“. Мы стали свидетелями изменения породы»
«Неделю назад у этого парня была стрижка подо льва»
«Впервые постригли Бруно. Как будто две разные собаки»
«Нужно было побрить кошку. Всем своим видом она выражает недовольство»
- Она как будто в угги! Срочно дайте ей тыквенный латте. © blue-and-bluer / Reddit
«Встречайте Бадди Бупа. Взяла его из приюта неделю назад. До и после стрижки»
«Начала брить нашего лохматого дружочка, но в процессе машинка для стрижки вышла из строя»
«Эта малышка до стрижки смахивала на Эйнштейна. Она очень обрадовалась, увидев меня после груминга»
«Моя кошечка побывала у грумера. Честно говоря, это не то, что я ожидала, и мне теперь сложно удержаться от смеха»
«Бойфренд отвел собачку на стрижку. Мне до колик смешно»
- Он выглядит как стареющая рок-звезда. © Unknown author / Reddit
«Мы с грумером друг друга не поняли, и в итоге у Пуши теперь каре. Кот на нас даже смотреть не может»
Этот малыш теперь может нормально видеть без копны на голове
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Фото на превью LaineyBoggz / Reddit
AdMe/Животные/18 хвостиков, которых просто не узнать с новой прической. (Спойлер: есть очень недовольные лохматые клиенты)
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