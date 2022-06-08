18 неожиданных встреч с животными, которые люди теперь в жизни не забудут
Представьте, что вы выглянули в окно и увидели у себя во дворе лося, который прыгает на вашем батуте. Неожиданно? Мы тоже так считаем, как и пользователи интернета, которые случайно столкнулись с животными в тех или иных местах и сделали фото на память.
Отныне, после просмотра подобных снимков, мы в ADME будем ожидать встречи с животными абсолютно везде: так, они могут оказаться на потолке или даже в бюстгальтере.
«Поссум наблюдает за моей женой в ее лаборатории в Австралии»
Норвежский лось развлекается
«Когда я открыла окно спальни, у меня чуть сердце не остановилось»
«Привет, сосед! Как дела?»
«Отдыхали в палатке с мамой и ребенком, и тут к нам наведался гость»
«Домой к моему другу пришел койот»
«Прошлой зимой я наткнулся на тысячи уток, которые собрались на замерзшем пруду»
«Я собиралась надеть бюстгальтер и случайно обнаружила в нем этого скорпиона»
«Этот енотик был очень дружелюбным»
«Наткнулся на лягушку с хвостом»
«Какая приятная и воспитанная сумка»
- Я видела этого парня несколько лет назад в метро с той же сумкой и той же собачкой. Рада, что они продолжают так ездить. © LucLegend2 / Reddit
«Эта змея приползла к дому моих родителей»
«Этот голубь попал в магазин в отдел кормов для птиц. Сидит и чего-то ждет»
«Как-то раз к нам на задний двор прилетела пестрая неясыть»
«Под моим домом живет семейство лисиц»
«Эй, ребята, вы там в порядке взаперти?»
«Сегодня утром к моим родителям наведался маленький гость»
«Когда я варил кофе, почувствовал на себе чей-то взгляд. А ведь у меня, между прочим, нет кота!»
У вас были неожиданные встречи с животными? Кого вы встретили и где это произошло?
Фото на превью DarthTheJedi / Reddit
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