18 неожиданных встреч с животными, которые люди теперь в жизни не забудут

Представьте, что вы выглянули в окно и увидели у себя во дворе лося, который прыгает на вашем батуте. Неожиданно? Мы тоже так считаем, как и пользователи интернета, которые случайно столкнулись с животными в тех или иных местах и сделали фото на память.

Отныне, после просмотра подобных снимков, мы в ADME будем ожидать встречи с животными абсолютно везде: так, они могут оказаться на потолке или даже в бюстгальтере.

«Поссум наблюдает за моей женой в ее лаборатории в Австралии»

Норвежский лось развлекается

«Когда я открыла окно спальни, у меня чуть сердце не остановилось»

«Привет, сосед! Как дела?»

«Отдыхали в палатке с мамой и ребенком, и тут к нам наведался гость»

«Домой к моему другу пришел койот»

«Прошлой зимой я наткнулся на тысячи уток, которые собрались на замерзшем пруду»

«Я собиралась надеть бюстгальтер и случайно обнаружила в нем этого скорпиона»

«Этот енотик был очень дружелюбным»

«Наткнулся на лягушку с хвостом»

«Какая приятная и воспитанная сумка»

Я видела этого парня несколько лет назад в метро с той же сумкой и той же собачкой. Рада, что они продолжают так ездить. © LucLegend2 / Reddit

«Эта змея приползла к дому моих родителей»

«Этот голубь попал в магазин в отдел кормов для птиц. Сидит и чего-то ждет»

«Как-то раз к нам на задний двор прилетела пестрая неясыть»

«Под моим домом живет семейство лисиц»

«Эй, ребята, вы там в порядке взаперти?»

«Сегодня утром к моим родителям наведался маленький гость»

«Когда я варил кофе, почувствовал на себе чей-то взгляд. А ведь у меня, между прочим, нет кота!»