20 фотошедевров, доказывающих, что мы и братья наши меньшие одной крови

Первые свидетельства об одомашнивании собак относятся к XIII тысячелетию до нашей эры — именно они были первыми животными, которые стали жить лапа об руку с человеком. Кошки присоединились к людям чуть позже, однако и они живут рядом с нами уже далеко не первое тысячелетие. За столь долгое время наши четвероногие компаньоны научились понимать нас, а мы их, и, кажется, даже стали чем-то похожи друг на друга.

«Я сфотографировал маму и нашего кота Кермита»

Муж: «Если вам нужно кресло, а на нем лежит кот, просто уберите с него кота»

Тоже муж: «Он спит! Я могу поесть на полу!»

«Мой щенок думает обо всех тех палках, что он таскал сегодня в парке. Он выглядит таким умиротворенным»

«Дамы и господа, разрешите представить вам Владислава!»

«Как вам моя новая камера, м?»

«Любимая игрушка моего песика. Он отказался ее грызть и теперь спит с ней каждую ночь»

«Мой малыш пукает радугой»

«Я сказал своим песелям, что они близнецы. Кажется, они мне поверили»

«Вивиан контролирует происходящее за окном»

«Комната моего кота уютнее моей собственной»

«Ухо моей собаки выглядит как фото Майкла Джексона»

«Садитесь, пожалуйста»

«Мы купили ему спортивный костюм в честь наступления осени»

Счастливый и недовольный

«Мудрый Инь, библиохранитель древних фолиантов. Он просит, чтобы его товар смотрели только те, у кого есть монеты»

Две принцессы

Заточение для особо опасных хулиганов, которые не дают своей маме отдыхать

Сегодня она узнала, что такое дождь

«Позвольте представить вам моего кота Мипа. Не думаю, что на свете есть еще одно такое же милое брюшко»

«Мои родители играют свадьбу, и нам разрешили взять с собой песика. Отличный повод, чтобы купить этот наряд»