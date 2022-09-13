20 котиков, которые научились запросто ладить с человеком и везде чувствуют себя как дома

Котики в любом месте чувствуют себя как дома, совершенно обескураживая людей своим поведением. Они без приглашения заходят в гости, запросто запрыгивают к незнакомцам на колени и настырно требуют лакомства от случайных прохожих.

Мы в ADME обратились к фотографиям от пользователей сети, которые радуются настойчивости котиков и с удовольствием выкладывают фотки с ними в интернет. А в бонусе расскажем историю о том, как усатые устраивают тусовки в отсутствие хозяев, и о котике, который нашел подход к посетителям кафе.

«Захожу на кухню в 5:30 утра и вижу в раковине это. Он не мой кот»

«Это не мой кот, он просто поселился у меня дома»

«Это не моя кошка, но она явно решила, что я ее человек»

«Отец покормил бездомную кошку, и она решила, что будет жить с ним»

«Эта милашка зашла ко мне во двор. Это соседская кошка, она просто любит исследовать территорию»

«Он регулярно ходит ко мне домой»

«Это наша спальня и не мой кот. Он не бездомный — живет по соседству, просто очень дружелюбный!»

«Он продолжает приходить к нам домой, поэтому мы уже дали ему имя»

«Мне кажется, что у соседского кота есть сообщник, который помогает ему пробираться в дом»

«Он приходит пару раз в день, чтобы угоститься и вздремнуть. Его владелец знает об этом, и иногда он пишет вечером, чтобы мы отправили его домой спать!»

«Она появилась несколько дней назад и с тех пор живет на крыльце. Сметает все, что мы ей даем»

«Корпоративный кот и главный менеджер на моей бывшей работе»

«Находимся в глуши, за 30 км от города. И тут откуда ни возьмись появляется этот кот и начинает чувствовать себя как дома»

«Он приходил ко мне каждый день в течение 3 недель, так что я начал считать его своим котом»

«У соседа по комнате есть кошка, и это не очень хорошо сказывается на продуктивности моей работы»

«У нас есть дверца для собак, и этот кот пробирается через нее почти каждую ночь, пока собаки спят. Съедает немного собачьего корма, дремлет под диваном, а затем уходит до того момента, как собаки встанут»

«Он забрел в наш сад, и я сделала ему колье из ромашек»

«Открываю дверь, а там вот это. У нас в районе много бездомных кошек, но все их подкармливают, так что котейки неплохо живут»

«Построил на террасе дом для этого кота»

«Этот кот поджидает меня перед домом»

Бонус № 1

Взяла кота с улицы, но дома сидеть он не очень любит, поэтому по несколько раз в день спокойно выходит, потом возвращается. Живу на 1-м этаже, и окно изнутри легко открывается, чтобы кот мог спокойно выходить гулять. Однажды вернулась домой, открыла дверь и не смогла зайти, потому что всюду были коты. Не 3, не 4, а десятки. Я насчитала 22. А 23-й, мой кот, сидел у окна, держал лапкой ручку и запускал новых друзей. © Палата № 6 / VK

Бонус № 2

Нашла любимое место в городе — кафешка на окраине. Бариста приятный, цены адекватные, но самое классное — котик. Сотрудники говорят, он прибился к ним и теперь живет во дворе. Ластится к посетителям, позирует для фоток и просто создает атмосферу. Работники шутят, что кот принес им посетителей больше, чем реклама. Ну потому что невозможно не вернуться в место, где ты бонусом к вкусному кофе получаешь мурчащее чудо! © Палата № 6 / VK