10+ человек, которые сходили к парикмахеру, а лучше бы дома сидели
Фотоподборки
2 часа назад
Порой хочется пойти в салон и почистить свои перышки без лишних хлопот. Мы доверяем мастерам красоты, надеясь, что оправдаются наши ожидания, но бывает, что все выходит из-под контроля. Вот герои нашей статьи хотели стильные прически, но у их мастеров оказалось своё особенное видение.
И так тоже бывает
«Мой мужчина решил сэкономить и постричься задешево. Заметно?»
«Я всего лишь хотела быть красоткой на своей свадьбе»
Ну да, прям жалко, что не получилось - кикиморы бы обзавидовались, жених не признал.
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- Только не говори, что ты заплатила за это $200. © Unknown author / Reddit
«Что просил, а что получил. Парикмахер все испортил и еще взял с меня $40. Потом мне вернули деньги»
«Больше не пойду стричься в сетевые салоны»
«Три стиля по цене одного»
«Хотел стрижку, как в фильме „Старикам здесь не место“»
«Новые красные волосы моей подруги»
«Как вам моя стрижка?»
«Сходил на стрижку к мастеру в Японии и получил вот такой результат»
- Перетерпи эти две недели! ©**** inthewater / Reddit
«Барбер подставил меня в 2019 году»
Бонус: история, после которой 3 раза подумаешь, прежде чем записаться к незнакомому мастеру
- Сижу у парикмахера. К концу стрижки стала замечать странное: она меня лицом к зеркалу не поворачивает, сама вокруг ходит. Потом еще и укладку сделала — мол, в подарок, хотя я не просила. Пришла домой — все ок. А когда помыла голову, увидела, что что-то не так. В основном я предпочитаю прямые волосы, но в этот раз это стало невозможной задачей. Пыталась выпрямить их феном, утюжком — все без толку. Концы выглядели так, будто по ним прошлись газонокосилкой. По этому поводу я даже пустила скупую женскую слезу — было безумно жаль длину, отрезанную ради такого результата. В тот же день я написала мастеру благодарность за укладку и выразила общее негодование видом волос без нее. Она ответила коротким сообщением: «Приходи, я исправлю». Но интуиция подсказывала, что возвращаться к ней не стоит. © KindlySDV / Pikabu
Мы принесли вам еще несколько интересных статей про прически и макияж:
Комментарии
Уведомления
Парикмахерские - это прямо боль, очень трудно найти мастера, который сделает хорошую стрижку и покрасит в тот цвет, который хочешь.
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