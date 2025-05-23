10+ человек, которые сходили к парикмахеру, а лучше бы дома сидели

Порой хочется пойти в салон и почистить свои перышки без лишних хлопот. Мы доверяем мастерам красоты, надеясь, что оправдаются наши ожидания, но бывает, что все выходит из-под контроля. Вот герои нашей статьи хотели стильные прически, но у их мастеров оказалось своё особенное видение.

И так тоже бывает

«Мой мужчина решил сэкономить и постричься задешево. Заметно?»

«Я всего лишь хотела быть красоткой на своей свадьбе»

Только не говори, что ты заплатила за это $200. © Unknown author / Reddit

«Что просил, а что получил. Парикмахер все испортил и еще взял с меня $40. Потом мне вернули деньги»



«Больше не пойду стричься в сетевые салоны»

«Три стиля по цене одного»

«Хотел стрижку, как в фильме „Старикам здесь не место“»

«Новые красные волосы моей подруги»

«Как вам моя стрижка?»



«Сходил на стрижку к мастеру в Японии и получил вот такой результат»

«Барбер подставил меня в 2019 году»

Бонус: история, после которой 3 раза подумаешь, прежде чем записаться к незнакомому мастеру