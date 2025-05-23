10+ человек, которые сходили к парикмахеру, а лучше бы дома сидели

Фотоподборки
2 часа назад

Порой хочется пойти в салон и почистить свои перышки без лишних хлопот. Мы доверяем мастерам красоты, надеясь, что оправдаются наши ожидания, но бывает, что все выходит из-под контроля. Вот герои нашей статьи хотели стильные прически, но у их мастеров оказалось своё особенное видение.

И так тоже бывает

«Мой мужчина решил сэкономить и постричься задешево. Заметно?»

«Я всего лишь хотела быть красоткой на своей свадьбе»

Лина
2 часа назад

Ну да, прям жалко, что не получилось - кикиморы бы обзавидовались, жених не признал.

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«Что просил, а что получил. Парикмахер все испортил и еще взял с меня $40. Потом мне вернули деньги»

«Больше не пойду стричься в сетевые салоны»

«Три стиля по цене одного»

«Хотел стрижку, как в фильме „Старикам здесь не место“»

«Новые красные волосы моей подруги»

«Как вам моя стрижка?»

«Сходил на стрижку к мастеру в Японии и получил вот такой результат»

«Барбер подставил меня в 2019 году»

Бонус: история, после которой 3 раза подумаешь, прежде чем записаться к незнакомому мастеру

  • Сижу у парикмахера. К концу стрижки стала замечать странное: она меня лицом к зеркалу не поворачивает, сама вокруг ходит. Потом еще и укладку сделала — мол, в подарок, хотя я не просила. Пришла домой — все ок. А когда помыла голову, увидела, что что-то не так. В основном я предпочитаю прямые волосы, но в этот раз это стало невозможной задачей. Пыталась выпрямить их феном, утюжком — все без толку. Концы выглядели так, будто по ним прошлись газонокосилкой. По этому поводу я даже пустила скупую женскую слезу — было безумно жаль длину, отрезанную ради такого результата. В тот же день я написала мастеру благодарность за укладку и выразила общее негодование видом волос без нее. Она ответила коротким сообщением: «Приходи, я исправлю». Но интуиция подсказывала, что возвращаться к ней не стоит. © KindlySDV / Pikabu

Комментарии

Уведомления
Ольга Курпякова
7 часов назад

Парикмахерские - это прямо боль, очень трудно найти мастера, который сделает хорошую стрижку и покрасит в тот цвет, который хочешь.

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