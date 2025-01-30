10+ человек поделились курьезными историями о татуировках

Пожалуй, любой человек, у которого есть татуировка, при желании может поведать о паре-тройке любопытных случаев, с ней связанных. Будь то история происхождения рисунка или же рассказ о том, как на него отреагировал кто-то из окружающих. Вот и пользователи сети поделились незабываемыми историями о татуировках.

«Это наша кошка. Просто она у нас как пчела — постоянно выпускает когти и цапает всех»

Парень где-то высмотрел тренд, где девушка кусает своего молодого человека, а он след от ее зубов превращает в татуировку. Захотел, чтобы мы это повторили. Окей. Приехали в тату-салон, там я его укусила за руку, мастер обвел след, а я поехала по своим делам. Вернулась лишь спустя несколько часов. Захожу и офигеваю! Этот ненормальный сделал из моего укуса голову змеи, как будто это она его кусает... Дома я ему устроила, плевалась ядом только в путь! © Карамель / VK

Вот какие бывают татуировки-ошибки. Когда я оканчивал школу, отец спросил, чем я собираюсь заниматься по жизни. Я ответил: «Музыкой!» И тогда он сказал, что мне следует подумать об альтернативном варианте на случай неудачи. Мне, дерзкому подростку с панк-роком в голове, эти слова не понравились. И я пошел и сделал татуировку на указательном пальце правой руки в виде надписи: «Другого пути нет». Я тогда думал, что это тату будет мотивировать меня идти к своей цели... Что ж, прошло 12 лет, татуировка уже довольно-таки выцвела, а я обслуживаю людей в ресторане. Доказал отцу, называется... © AndrewGoon / Reddit

Подруга моей дочери в 15 лет набила себе тату в виде паука на пятой точке... Прошло 10 лет, девчонки встретились. Слышу — сидят и хохочут. Оказалось, над тем, что у подруги после рождения трех детей и набора веса на пятой точке красуется уже не паук, а огромный королевский краб! © Ира Ирина / Dzen

«Мастер приблизился рассмотреть свою работу, но не убрал машинку подальше. И теперь у меня под основной татуировкой еще кое-что есть»

Я знал парня с татуировкой в виде женского имени на груди. Он встречался с этой девушкой года три, и это она постоянно просила сделать тату с ее именем. Что ж, он решил подчиниться. И как-то раз пришел домой со свежей татуировкой — хотел сделать ей сюрприз. А она в этот день бросила его ради другого мужчины. Вывод: не стоит набивать рисунки с чужими именами. © Carl Weaver / Quora

Когда я был в младшей школе, то дружил с одной девчонкой. В знак нашей дружбы — мы рисовали знак «+» на запястье. Потом она перевелась в другую школу и связь оборвалась. Спустя время привычка осталась и дабы не переводить ручки — в 16 лет сделал себе тату «+» на запястье. И вот в возрасте 29 лет я возвращался домой в маршрутке. Внезапно я увидел знакомые глаза, а вскоре и знакомый «+» на руке. Мы улыбнулись друг другу и больше никогда не расставались. © Карамель / VK

У невестки много татух. Ну нравится ей. У нее и балерина набита, и городской пейзаж, и какие-то рисунки интересные. Все эскизы она рисовала сама. А у сына ничего не было. И вот она уломала его на татуху. Так этот дуралей набил себе QR-код. И он перекидывает на видео, где его лучший друг пилит соло на гитаре! Ну вот он нормальный? А? © Ольга Макарова / Dzen

«Мы с лучшей подругой решили сделать вот такие парные татуировки»

Была на свидании с парнем, который рассказывал, что больше всего на свете он не может терпеть глупых людей. Не помню, к чему это было сказано, но он разразился целой тирадой и успокоился только когда начал есть. Чуть позже на его руке я заметила татуировку — три китайских иероглифа. Мне он сказал, что это переводится как «храбрый». Но я учусь на китаистике и знаю, что это переводится как «неумный». Видимо, своего тату-мастера он тоже достал. © Карамель / VK

Дело было во время учебы. У одной девушки виднелась на шее сзади татуировка в виде иероглифов. Когда ее увидела одногруппница-китаянка, то начала хихикать. Начали обсуждать. Владелица татушки такая: «Мне сказали, что что это „Сила“». По факту же на ее шее было написано: «Упрощенный китайский язык». © Hiding_From_Stupid / Reddit

У моего коллеги было набито слово «Ничего» на арабском языке. И когда кто-то спрашивал, что означает его тату, он отвечал: «Ничего». Парень безумно гордился этим рисунком, поскольку заставлял людей чувствовать, что он не хочет с ними разговаривать, хотя сам говорил им чистую правду. © wood_good / Reddit

«Первая! Здесь: скрипичный ключ, мелодия нашего первого с мужем танца и отпечаток его большого пальца»