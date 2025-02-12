10 хитростей от рекрутеров и эйчаров, которые могут помочь вам чувствовать себя на собеседовании как рыба в воде

Можно быть великолепным специалистом в своей области, но не уметь себя подать на собеседовании — и сидеть без работы. А можно быть посредственным работником, но уметь так себя преподнести, что двери любого офиса перед ним раскроются. В этой статье мы решили собрать опыт эйчаров, рекрутеров и других специалистов по подбору кадров о том, как подготовиться к собеседованию, чтобы желанное вакантное место наверняка стало вашим.

Прочитайте описание вакансии

Обычно описание вакансии прилагается непосредственно к ней. По нему вы поймете, что ждет от вас работодатель и какими навыками и способностями должен обладать сотрудник. И вопрос о том, какие у вас сильные качества, не поставит вас в тупик.

Не забудьте про НОУТ

Juniper 21 час назад Как эти психолухи со своими инструкциями надоели. Мы человека нанимаем или робота программируем? Хотя где-то именно такое и требуется, увы. - - Ответить

НОУТ — в данном случае не ноутбук, а лишь аббревиатура, которая поможет вам легко запомнить, о чем говорить после страшной фразы рекрутера «Расскажите о себе». Ее английский аналог SEAT придумал эксперт по собеседованиям Ричард МакМанн. Он объясняет, что после этой фразы вам следует рассказать о следующих вещах. Н — навыки. Рассказывая об этом, не забудьте учесть то, что вы узнали из описания вакансии. Также полезно будет упомянуть, что вы хорошо решаете проблемы, коммуникабельны и умеете сотрудничать — если, конечно, работа, которую вы собираетесь выполнять, требует этого.

О — образование и опыт. Вашем плюсом будет, если вы скажете, что хорошо работаете в команде и успешно справляетесь со срочными проектами.

У — успехи и достижения. Возможно, не только карьерные.

Т — тип человека, которым вы являетесь. Ричард МакМанн предлагает, например, сказать, что вы не боитесь на себя брать ответственность за сложные задачи. Чтобы ответ звучал уверенно, не только заранее продумайте, что вы будете говорить, но и потренируйтесь — перед зеркалом, родными и друзьями. Желательно, чтобы такой ответ не занимал больше минуты. А во время самого собеседования, рассказывая о себе, не теряйте с собеседником зрительного контакта.

До собеседования изучите компанию, в которой планируете работать

Сделать это можно даже непосредственно перед собеседованием. Если у компании есть сайт, просмотрите раздел «О нас» — там будет достаточно информации о ценностях компании, ее истории, достижениях. Узнайте, чем она занимается. И, наконец, подпишитесь на компанию в соцсетях: так вы будете в курсе новостей.

Используйте факты и числа, чтобы подтвердить свои достижения

Факт, что благодаря вашей работе продажи увеличились на 20 % скорее убедит работодателя принять взять вас на работу, чем самые самые громкие слова. Можно привести примеры позитивных отзывов, если на работе вы напрямую взаимодействуете с людьми или показать ваш рейтинг у клиентов.

Будьте честны

CatKate 3 часа назад у меня наоборот сработало, было 2 претендента н а место в крупной компании - я и женщина постарше и поопытнее меня. Но выбрали меня, именно потому что она просто говорила "я не знаю как это делать", а я пыталась найти решение, предлагала варианты. - - Ответить

Есть вероятность, что работодатель или эйчар захотят вам задать вопрос-ловушку, чтобы понять, что вы за человек. Например, он может попросить рассказать о случае, когда вы услышали критику в свой адрес. Попытка уклониться или соврать в данном случае не пойдет вам на пользу. Если вы чего-то не знаете, не бойтесь признать это и скажите, что уточните эту информацию позже. Конечно, это не касается тех вопросов, которые явно должны проверить вашу креативность и смекалку. Моя жена-юрист проходила собеседование на должность менеджера по продаже дорогой недвижимости. Последних двух человек, с которыми общались перед ней, рекрутеры забраковали, даже не доведя собеседование до конца. Но у нее все шло хорошо, пока ей не задали вопрос о сложной юридической продаже имущества. Когда жена глянула документы, она запаниковала, понимая, что даже не догадывается, как это делать. И решила честно сказать об этом. А оказалось, что партнеры, просмотрев ее резюме, заранее знали, что она с этим делом не справится. Они лишь хотели увидеть, как она отреагирует на то, чего она не знала. Последние 2 человека пытались как-то хитрить и поэтому провалили собеседование, а жене тут же предложили работу. © David Crocker / Quora

Пригласили мою подругу Светку на собеседование. Зарплата хорошая, у нее опыт работы есть, сама неглупая. Но нервы шалят, так как давно работу ищет. И вот эйчар ее спрашивает: «А с предыдущей работы почему ушли?» А у Светки эти вопросы уже в печенках сидят, вот и ляпнула правду: «Да у меня терпение кончилось. Начальник недвусмысленные намеки делал, проходу не давал. Вот и ушла». А, надо сказать, что Светке хоть и 39, а она по-прежнему стройная, симпатичная, мужики так и клеятся — и по фиг, что замужем. Эйчар прям замерла, еще несколько вопросов обсудили, но разговор уже как-то не складывался. Вот и отпустила Светку с дежурной фразой «Мы вам перезвоним». Светка домой вернулась, муж ее утешает, как может, что собеседование провалила, и тут звонок! Оказывается, начальница с эйчаром переговорила и из всех человек решила именно ее взять. Как выяснилось потом, подкупила честность, да и просто чисто по-женски посочувствовала. © OkoHora / Pikabu

Возьмите с собой копию распечатанного резюме

Если у рекрутера возникнут какие-то вопросы по вашему резюме, опыту работы в другой компании, вы легко сможете ответить на них, просмотрев свою копию. Если у вас есть какие-то рекомендации от предыдущих работодателей, также стоит принести их с собой. Блокнот и ручка также будут не лишними, особенно, если вам предстоит несколько этапов собеседования: вы можете записать все интересующие вас вопросы и потом задать их рекрутеру или уже непосредственно своему новому руководителю.

Если есть возможность выбрать день и время собеседования, назначайте на вторник около 10:30 утра

Именно такое время считается наиболее благоприятным для презентации, а, значит, и для собеседования. Но можно выбрать и любой другой день, главное только избегать встреч, назначенных: на раннее утро, особенно понедельника;

непосредственно перед окончанием рабочего дня, особенно в пятницу;

до и после обеда. Также с большой вероятностью не до вас работодателю или рекрутеру будет в предпраздничный день или в первый день после праздников. В целом вторник, среда и четверг — одни из лучших дней, которые могут способствовать удачному собеседованию.

Задайте вопрос, который выделит вас из толпы соискателей

Svetlana 22 часа назад Как личный вопрос рекрутеру покажет "вашу заинтересованность в вакансии"? - - Ответить

Если вы после собеседования не задали ни одного вопроса, скорее всего, вам не перезвонят. А вот необычный вопрос, который покажет вашу заинтересованность в вакансии, будет кстати. А в некоторых случаях и невинный личный вопрос рекрутеру может помочь выделиться из толпы. Я провожу много собеседований, и когда у кого-то вообще нет вопросов, это «нет». Мы техническая компания, и нам нужны любознательные люди, которые не боятся задавать вопросы о работе. © qts34643 / Reddit

После того, как у вас спросят, есть ли у вас вопросы к ним, помимо прочих, задайте обязательно этот: «Что по вашему опыту поможет человеку добиться успеха на этой должности?» Это показывает вашу заинтересованность, инициативность и при этом скромность. Мало кто это делает, так что вы будете вознаграждены. © TheWatcheronMoon616 / Reddit

Сижу на собеседовании, общаемся, а под конец девушка спрашивает, есть ли у меня к ней вопросы. Ну я и спрашиваю, какие качества она ищет в кандидате на вакансию, а следом задаю вопрос: «Какой ваш любимый цвет?» Бедняжка аж смутилась, распахнула глаза от удивления, но ответила. А после этого сразу же задала тот же вопрос мне. А 2 дня спустя перезванивает и говорит, что я получил работу, мол, мое собеседование ей заполнилось больше других. Я-то знаю, что получил работу в первую очередь благодаря своему опыту и квалификации, но этот вопрос — как и любой другой необычный вопрос, который я бы мог задать — просто выделил меня среди кандидатов с тем же уровнем знаний и умений. И, что приятно, в мой первый рабочий день она вспомнила мои имя и любимый цвет. © Chris Sierzenski / Quora

Не бойтесь проявить немного юмора, если это уместно

Виолетта Закуринтикова 23 часа назад А я думаю, почему специалистов днём с огнём не сыщешь нигде... - - Ответить

Юмор помогает людям создавать социальные связи и сглаживать неловкие ситуации, но шутка, высказанная несвоевременно или явно неуместная может испортить все впечатление о вас. Если вы решитесь добавить немного юмора в вашу беседу, старайтесь привязать его непосредственно к ее теме и избегайте потенциально острых и оскорбительных тем. Так шансы удачно выделиться у вас возрастут. Во время собеседования меня спросили:

— Какая у вас самая большая слабость?

— Сырный соус. Если он на столе, я не могу перестать его есть.

Человек, проводивший собеседование, так смеялся, что остальная часть нашего диалога прошла легко и весело. В итоге я получил работу, так что, полагаю, это мне помогло. © Bob William / Quora

Поблагодарите человека, уделившего вам время

Конечно, собеседование — это обоюдовыгодное взаимодействие, в процессе которого компания получает сотрудника, а соискатель — работу на более-менее устроивших его условиях. Но если какая-то вакансия у компании вам кажется особенно заманчивой, то стоит отослать небольшое сообщение на электронную почту с благодарностью за уделенное вам время — особенно, если общались напрямую с работодателем. Делать это лучше в течение первых двух суток после собеседования. Важный момент: такое письмо должно быть индивидуальным. Напишите о том, чем был полезно или интересно для вас было собеседование, пришлите ссылки на свои проекты, которые упомянули во время разговора. Можно спросить у работодателя есть ли что-то, что мешает принять вас на работу.