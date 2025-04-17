10+ крутых бабуль, для которых старость — пустой звук

Классно, когда у тебя есть бабушка, которая тебя окружит своей заботой и любовью. Еще и накормит вкусно и до отвала. Но есть бабули, которые не только вкусности пекут и на лавочках сидят, но и дадут фору молодым по части юмора, жизнелюбия и увлечения спортом. Об этом наша сегодняшняя подборка.