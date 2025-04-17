10+ крутых бабуль, для которых старость — пустой звук
Истории
1 час назад
Классно, когда у тебя есть бабушка, которая тебя окружит своей заботой и любовью. Еще и накормит вкусно и до отвала. Но есть бабули, которые не только вкусности пекут и на лавочках сидят, но и дадут фору молодым по части юмора, жизнелюбия и увлечения спортом. Об этом наша сегодняшняя подборка.
- Моя бабушка, которой 72 года, та еще шалунья. Когда на улице видит рядом брутального мужика, то просит его помочь перейти ей дорогу. Те, конечно же, не могут отказать старушке. А она потом хвастается: "Сегодня опять шла под ручку с красавчиком". © Подслушано / Ideer
- Из серии "Как же скучно я живу": навстречу мне шла бабуленция с сиреневыми кудельками и в лаковых туфельках. Шла, толкая перед собой детскую коляску, прикрытую кружевом, в которой полулежала немалых размеров овчарка с чепчиком, в котором имелись отверстия для ушек! Что это, блин, было?! © My Story / VK
- Моей бабуле 72, но по ней этого не скажешь. Она качает пресс каждый вечер, красит губы и даже садится на шпагат. На днях сидим, пьем чай, она листает газету и вдруг говорит: «Вот бы этого деда с 5-й страницы мне на дачу затащить». Я ржу, а она серьезно: «Ты что, я ж еще ого-го. Вон, Василий из соседнего подъезда каждый день с собачкой выходит. Думает, я просто так выгуливаю Кнопку. Ага, сейчас». Короче, она влюбилась. Впервые за 10 лет. На 8 марта он подарил ей плед, а она — ему буженину. Если это не любовь, то я вообще не понимаю, что тогда любовь. © Не все поймут / VK
- Уступил бабушке место в метро. Она не захотела садиться, мол: “Молодая еще, постою”. Мне неудобно стало. Начал ее уговаривать все-таки присесть. И тут она в доказательство своих слов начинает приседать. Ну и я не растерялся, тоже начал приседать. Так и приседали целую остановку. Бабушка - огонь! © Палата № 6 / VK
- Моя семья очень негативно относится ко всем телесным модификациям (будь то пирсинг или тату). Я начала делать тату в 14 лет, каждые 2 года по татуировке. В 16 проколола уши, в 19 - язык. Родители даже не подозревают об этом, хотя жила я до 18 лет с ними. И вот как-то захожу я в гости к бабуле, переодеваюсь, а она заходит и видит все художества и пирсинг. На что выдает: "Ну, хоть внучка у меня нормальная!" И показывает свою тату на все бедро. © Подслушано / Ideer
- Я потратила 4 года на то, чтобы научить бабушку пользоваться компом, зато теперь у нее дома есть моноблок и Wi-Fi. Она сидит в инете, общается с давно потерянными друзьями по скайпу и записывает видео о родном городе с ее собственными комментариями. Говорит, что жизнь заиграла новыми красками. И теперь уже она учит своих подружек. © Подслушано / Ideer
- В 34 года моя бабушка стала вдовой, и больше никогда не выходила замуж. Очень любила моего дедушку. Тем не менее, бабушка решила не страдать, а жить полноценной жизнью. Сама воспитала мою маму, выучилась на плотника и даже потом построила мне настоящий домик на дереве! Он просто сказочный, поверьте. А еще в 64 года бабушка купила себе мотоцикл и научилась на нем ездить, в 68 впервые встала на сноуборд. Сейчас бабуле 72 и она такая же активная, спортивная и восхитительная, как и раньше! © Палата № 6 / VK
- Моя бабушка водит Chevrolet Corvette Stingray 1976 года выпуска. Она очень любит эту машину и поддерживает ее в первозданном состоянии. Несмотря на то, что ей уже за 70, у нее в крови кипит адреналин, и она обожает острые ощущения. © Griffda8wg / Reddit
- Моей бабуле 90 лет. Она пережила два инсульта, плохо слышит и не видит одним глазом. При этом она шьет на своей старой машинке, чинит розетки и настольные лампы, печет пиццу и пироги, звонит по скайпу друзьям, читает в месяц по 15 книг и красит губы каждый раз перед приходом молочника со свежим молоком. © Подслушано / Ideer
- Моей бабушке 65. Она работает, а в свободное время изучает итальянский язык. После работы ходит на фитнес или в бассейн. Летом ее утро начинается с пробежки. На выходных - веселые встречи со старыми друзьями. Она постоянно улыбается и всегда старается сделать все возможное, чтобы окружающие отвечали ей тем же. Проходя мимо таких типичных старушек в платках, целыми днями сидящих на лавочке и обсуждающих прохожих, всегда удивляется: "Как так можно вообще время тратить впустую?" Моя бабушка круто готовит, любит танцевать и всегда классно одевается. А еще она ненавидит, когда ее называют бабушкой, потому что: "Какая я тебе к черту бабушка?! Мне всего 65!" © Подслушано / Ideer
- Отдыхаю у бабушки. Все как всегда, кормит до отказа, спрашивает, когда невесту найду. Но вчера попросила меня пойти вечером погулять: уйти в 6 и прийти к 10. Ну я так и сделал. Захожу я в 10.15, а там полная квартира пенсионеров, играет музыка их молодости, а они танцуют и чаи пьют. Бабушка представила меня всем гостям и предложила присоединиться, ведь вечеринка в самом разгаре. Я и не знал, что моя бабушка такая тусовщица. © Палата № 6 / VK
А вот еще подборочка историй о дерзких бабушках, которые отжигают покруче молодых.
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Не хотелось бы иметь дело с розеткой, починеной бабушкой после 2-х инсультов и с плохим зрением ... Но может я чего не понимаю ....
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