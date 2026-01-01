10 лайфхаков, которые я подсмотрела в дорогих отелях и теперь использую дома

Недавно наткнулась на лайфхак от организатора мероприятий, у которого друзья работают в гостиничном бизнесе: это просто парфюм. Да-да, у люксовых отелей есть фирменные ароматы духов, которые они распыляют через систему вентиляции в общих зонах (некоторые даже расщедряются на Шанель и Версаче). Вполне можно попробовать дома, особенно если вам, как мне, подарили дорогие духи, которые на себе носить не хочется, но выбросить жалко и запах в целом приятен и не раздражает. У вас такие тоже есть?

Кстати, если дома найдется диффузор, то можно добавить немного парфюма прямо в воду вместо эфирных масел, эффект, как здесь пишут, это ничуть не умаляет.

