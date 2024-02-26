10 моментов, из-за которых киношникам хочется предъявить: «Вы нас совсем за дураков держите?»
Даже классные фильмы и сериалы иногда грешат моментами, которые вызывают скепсис у придирчивых зрителей. Например, оставляет вопросы эгоистичный поступок Розы, выбрасывающей баснословно дорогое колье в океан, или простая одежда Рейниры, которая, на минуточку, является наследницей Железного трона. Мы собрали сюжетные дыры и спорные сценарные решения, от которых хочется закатить глаза.
Есть бодипозитивная Барби, но нет Кена
В фильме «Барби» есть очень много разных Барби, включая бодипозитивную версию куклы. Эту роль исполнила актриса Шерон Руни. Но внимательные зрители заметили, что бодипозитивного Кена, как ни странно, в кинокартине нет. Все Кены — мускулистые спортсмены. По мнению интернет-пользователей, это говорит о том, что бодипозитива для мужчин пока что не существует.
Еще один зритель отметил, что это могло быть задумано как еще одно наглядное доказательство того, что с Кеном в фильме плохо обращаются. Потому что Барби — это все, а Кен — просто Кен.
Рейнира одевается очень просто
Во время просмотра «Дома дракона» не раз возникал вопрос, почему по сравнению с Алисентой Рейнира одевается очень просто и непритязательно, словно она вовсе не дочь короля и не наследница Железного трона.
Возможно, дело в том, что в сериале Рейнира Таргариен и Алисента Хайтауэр — персонажи вселенной со сложной политической и социальной динамикой. На дизайн костюмов персонажей, вероятно, влияют их роли, личности и социальный статус. Одежда Рейниры может отражать ее практичный характер, в то время как одежда Алисенты свидетельствует о ее стремлении к богатству.
Гарри ведет себя как законченный эгоист
В «Гарри Поттере и философском камне», оказавшись в поезде, Гарри один скупает все сладости, которые есть в тележке продавщицы, и щедро делится ими со своим новым другом Роном. Однако фанаты франшизы пришли к выводу, что поступок Гарри явно не заслуживает одобрения. Ведь это привело к тому, что ни один из других детей в поезде не смог купить никаких сладостей, и Гарри — законченный эгоист.
Впрочем, не стоит забывать, что мальчику на тот момент было всего 11 лет и он впервые получил доступ к карманным деньгам. Неудивительно, что Гарри решил разгуляться.
Элементы не смешиваются
Согласно устройству мира в мультфильме «Элементарно», разные элементы не могут смешиваться. На этом и построен главный конфликт, так как герои, принадлежащие к противоположным стихиям воды и огня, неожиданно влюбляются друг в друга. Но от внимания зрителей не укрылась одна странная деталь: как тогда была создана вся инфраструктура их мира? Как, в конце концов, был изготовлен железный забор, через который герои просачиваются в одной из сцен? Этот момент никак не проясняется.
Героиня цитирует Оппенгеймера раньше самого Оппенгеймера
В фильме «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» персонаж Кейт Бланшетт цитирует известную фразу физика Роберта Оппенгеймера: «Я стал смертью».
Зрители обратили внимание, что действие картины происходит в 1957 году, в то время как считается, что Оппенгеймер не произносил эти слова до 1965 года. Недолго думая, фанаты пришли к выводу, что это на самом деле первый раз, когда во франшизе упоминаются путешествия во времени.
Проклятый медальон призвал команду «Черной жемчужины»
В первой сцене фильма «Пираты Карибского моря» Элизабет замечает в воде Уилла Тернера. Она забирает у него золотой ацтекский медальон. Спустя годы, когда Элизабет падает в воду, медальон реагирует на это и «призывает» проклятую команду «Черной Жемчужины».
Однако медальон, почему-то, не сделал то же самое несколькими годами ранее, когда Уилл пережил кораблекрушение. А команда «Черной жемчужины» должна тогда была знать, что медальон находился поблизости, и они бы искали его среди обломков. Но этого не произошло.
Сила материнской любви спасла только Гарри Поттера
В фильме «Гарри Поттер и Дары Смерти» выясняется, что Гарри выжил во младенчестве, потому что его защитила любовь матери. У тех, кто не читал книги, это вызвало множество вопросов: можно подумать, что до этого Волан-де-Морт никогда не убивал никого из близких людей. Но почему в таком случае выжил только Гарри?
Поклонники книжной серии объясняют, что причина, по которой Гарри выжил, заключалась в том, что Северус Снейп попросил Волан-де-Морта пощадить Лили Поттер. И матери Гарри был предоставлен выбор: остаться жить или нет. В книгах это подробно описано, но в фильме осталось не проясненным.
У героев в юности и старости глаза разного цвета
В продолжении мюзикла «Мамма миа!» рассказывается о лете, когда героиня Мерил Стрип встретила Сэма, Билла и Гарри и забеременела Софи. В сиквеле было изменено множество деталей по сравнению с оригиналом, что создало ряд несоответствий между двумя фильмами.
Например, между юными и взрослыми версиями некоторых персонажей есть одно различие, которое трудно игнорировать. В 1979 году у Донны были карие глаза, а у Рози голубые. Однако в наши дни у Донны теперь голубые глаза, а у Рози они внезапно стали карими.
Роза выбрасывает «Сердце океана» за борт
В «Титанике» уже пожилая Роза бросает свое бесценное ожерелье в воду. Она почему-то считает, что это лучшее применение драгоценности, чем, например, завещать его семье или отдать на благотворительность.
Поступок героини осуждают многие интернет-пользователи: «Моя бабушка ненавидела „Титаник“ именно по этой причине. Если кто-то упоминал этот фильм, она всегда разражалась тирадой на тему того, что Розе следовало подарить колье внукам или что-то в этом роде.»
Герои не меняются после смерти
Одна из самых заметных дыр в сюжете «Битлджуса» касается внешнего вида Адама и Барбары, когда они становятся призраками. В то время как остальные привидения имеют разные шрамы и выглядят точно так же, как на момент смерти, Адам и Барбара просто носят ту же одежду, хотя она как минимум должна быть мокрой, поскольку они умерли, упав в реку.
Хотя, возможно, это дыра в сюжете имела смысл для актеров. Ведь иначе им пришлось бы носить мокрую одежду на протяжении всего съемочного периода, что чревато как минимум простудой.
Многие режиссеры были не против импровизаций актеров на съемочной площадке. Некоторые фильмы даже пришлось расширить из-за многочисленных актерских экспромтов, которые просто-напросто было жалко вырезать. Некоторые из них придали картинам особое очарование и стали одними из самых запоминающихся эпизодов. Вот 10 актерских импровизаций, без которых наши любимые фильмы лишились бы своего шарма.