10 моментов, из-за которых киношникам хочется предъявить: «Вы нас совсем за дураков держите?»

Даже классные фильмы и сериалы иногда грешат моментами, которые вызывают скепсис у придирчивых зрителей. Например, оставляет вопросы эгоистичный поступок Розы, выбрасывающей баснословно дорогое колье в океан, или простая одежда Рейниры, которая, на минуточку, является наследницей Железного трона. Мы собрали сюжетные дыры и спорные сценарные решения, от которых хочется закатить глаза.

Есть бодипозитивная Барби, но нет Кена

В фильме «Барби» есть очень много разных Барби, включая бодипозитивную версию куклы. Эту роль исполнила актриса Шерон Руни. Но внимательные зрители заметили, что бодипозитивного Кена, как ни странно, в кинокартине нет. Все Кены — мускулистые спортсмены. По мнению интернет-пользователей, это говорит о том, что бодипозитива для мужчин пока что не существует. Еще один зритель отметил, что это могло быть задумано как еще одно наглядное доказательство того, что с Кеном в фильме плохо обращаются. Потому что Барби — это все, а Кен — просто Кен.

Рейнира одевается очень просто

Во время просмотра «Дома дракона» не раз возникал вопрос, почему по сравнению с Алисентой Рейнира одевается очень просто и непритязательно, словно она вовсе не дочь короля и не наследница Железного трона. Возможно, дело в том, что в сериале Рейнира Таргариен и Алисента Хайтауэр — персонажи вселенной со сложной политической и социальной динамикой. На дизайн костюмов персонажей, вероятно, влияют их роли, личности и социальный статус. Одежда Рейниры может отражать ее практичный характер, в то время как одежда Алисенты свидетельствует о ее стремлении к богатству.

Гарри ведет себя как законченный эгоист

В «Гарри Поттере и философском камне», оказавшись в поезде, Гарри один скупает все сладости, которые есть в тележке продавщицы, и щедро делится ими со своим новым другом Роном. Однако фанаты франшизы пришли к выводу, что поступок Гарри явно не заслуживает одобрения. Ведь это привело к тому, что ни один из других детей в поезде не смог купить никаких сладостей, и Гарри — законченный эгоист. Впрочем, не стоит забывать, что мальчику на тот момент было всего 11 лет и он впервые получил доступ к карманным деньгам. Неудивительно, что Гарри решил разгуляться.

Элементы не смешиваются

Согласно устройству мира в мультфильме «Элементарно», разные элементы не могут смешиваться. На этом и построен главный конфликт, так как герои, принадлежащие к противоположным стихиям воды и огня, неожиданно влюбляются друг в друга. Но от внимания зрителей не укрылась одна странная деталь: как тогда была создана вся инфраструктура их мира? Как, в конце концов, был изготовлен железный забор, через который герои просачиваются в одной из сцен? Этот момент никак не проясняется.

Героиня цитирует Оппенгеймера раньше самого Оппенгеймера

В фильме «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» персонаж Кейт Бланшетт цитирует известную фразу физика Роберта Оппенгеймера: «Я стал смертью». Зрители обратили внимание, что действие картины происходит в 1957 году, в то время как считается, что Оппенгеймер не произносил эти слова до 1965 года. Недолго думая, фанаты пришли к выводу, что это на самом деле первый раз, когда во франшизе упоминаются путешествия во времени.

Проклятый медальон призвал команду «Черной жемчужины»

В первой сцене фильма «Пираты Карибского моря» Элизабет замечает в воде Уилла Тернера. Она забирает у него золотой ацтекский медальон. Спустя годы, когда Элизабет падает в воду, медальон реагирует на это и «призывает» проклятую команду «Черной Жемчужины». Однако медальон, почему-то, не сделал то же самое несколькими годами ранее, когда Уилл пережил кораблекрушение. А команда «Черной жемчужины» должна тогда была знать, что медальон находился поблизости, и они бы искали его среди обломков. Но этого не произошло.

Сила материнской любви спасла только Гарри Поттера

В фильме «Гарри Поттер и Дары Смерти» выясняется, что Гарри выжил во младенчестве, потому что его защитила любовь матери. У тех, кто не читал книги, это вызвало множество вопросов: можно подумать, что до этого Волан-де-Морт никогда не убивал никого из близких людей. Но почему в таком случае выжил только Гарри? Поклонники книжной серии объясняют, что причина, по которой Гарри выжил, заключалась в том, что Северус Снейп попросил Волан-де-Морта пощадить Лили Поттер. И матери Гарри был предоставлен выбор: остаться жить или нет. В книгах это подробно описано, но в фильме осталось не проясненным.

У героев в юности и старости глаза разного цвета

В продолжении мюзикла «Мамма миа!» рассказывается о лете, когда героиня Мерил Стрип встретила Сэма, Билла и Гарри и забеременела Софи. В сиквеле было изменено множество деталей по сравнению с оригиналом, что создало ряд несоответствий между двумя фильмами. Например, между юными и взрослыми версиями некоторых персонажей есть одно различие, которое трудно игнорировать. В 1979 году у Донны были карие глаза, а у Рози голубые. Однако в наши дни у Донны теперь голубые глаза, а у Рози они внезапно стали карими.

Роза выбрасывает «Сердце океана» за борт

В «Титанике» уже пожилая Роза бросает свое бесценное ожерелье в воду. Она почему-то считает, что это лучшее применение драгоценности, чем, например, завещать его семье или отдать на благотворительность. Поступок героини осуждают многие интернет-пользователи: «Моя бабушка ненавидела „Титаник“ именно по этой причине. Если кто-то упоминал этот фильм, она всегда разражалась тирадой на тему того, что Розе следовало подарить колье внукам или что-то в этом роде.»

Герои не меняются после смерти

Одна из самых заметных дыр в сюжете «Битлджуса» касается внешнего вида Адама и Барбары, когда они становятся призраками. В то время как остальные привидения имеют разные шрамы и выглядят точно так же, как на момент смерти, Адам и Барбара просто носят ту же одежду, хотя она как минимум должна быть мокрой, поскольку они умерли, упав в реку. Хотя, возможно, это дыра в сюжете имела смысл для актеров. Ведь иначе им пришлось бы носить мокрую одежду на протяжении всего съемочного периода, что чревато как минимум простудой.