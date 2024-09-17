10 мультфильмов, которые мы смотрели много раз, а ляпы заметили не сразу
Многие, может, и не говорят, но совершенно точно любят иногда смотреть мультфильмы. Ведь сейчас они есть на любой вкус и возраст. Мультипликаторы очень стараются, чтобы угодить зрителям, но без небольших ляпов не обходится практически ни один мультфильм.
«Простоквашино»
Во второй серии нового «Простоквашино» что-то странное творится с транспортом почтальона Печкина. Бывший вредина стал добрее и теперь развозит мороженое. Вот только сиденье его велосипеда то ближе к тележке, то дальше от нее, а рама то выпрямляется, то наклоняется под приличным углом. И все эти метаморфозы происходят за считанные секунды экранного времени.
«Карлсон вернулся»
Когда домоправительница Фрекен Бок приходит в дом Малыша и его родителей, мы видим, что на ее пальто коричневая пуговица. Спустя несколько кадров она вдруг становится в тон пальто, а потом, когда дама начинает раздеваться, пуговица и вовсе пропадает.
С мамой Малыша во второй части мультфильма о Карлсоне тоже происходят метаморфозы. Цвет ее волос вдруг становится светлым и ни в одном из кадров на ней нет очков, которые были у нее в первой серии.
«Лунтик и его друзья»
Очень интересна логика в эпизоде «Мальки». В нем Лунтик играет с рыбками в мяч прямо на дне пруда. Посмотрите, на кадре отчетливо видны поднимающиеся пузырьки воздуха, которые выдыхает главный герой. Но мячик почему-то не спешит всплывать, несмотря на то, что внутри подобные игрушки обычно полые и содержат много воздуха.
Еще в одном эпизоде мультсериала Пупсень и Вупсень изучают комикс, в котором показано, как гусеница превращается в бабочку. Маленький нюанс: страницы в книге обычно читаются в другом порядке. По идее, куколка должна быть нарисована слева, а летящая бабочка — справа.
«Три богатыря на дальних берегах»
Что-то непонятное творится с дворцом князя. А точнее — с его архитектурными элементами. Когда князь Владимир говорит с конем Юлием, то на заднем плане можно четко увидеть контрфорс — специальную опорную конструкцию. А когда через несколько секунд в зал въезжает Колыван с тележкой, пространство между картинами становится идеально ровным.
На воротнике Алеши Поповича в один момент треугольнички вдруг меняются местами. Сначала сверху оказывается красный, а уже через несколько секунд — оранжевый. Переодеться за это время герой вряд ли бы успел, к тому же его гардероб был явно далековато от того места, куда занесло богатыря.
«Бременские музыканты»
По кадрам из мультфильма можно запутаться правша или левша Король. В одном кадре он держит ложку в левой руке, в другом — в правой. Может быть, он, конечно, вовсе амбидекстер и одинаково хорошо владеет обеими руками.
«Алеша Попович и Тугарин Змей»
В первом мультфильме франшизы о богатырях тоже есть ляпы. Только посмотрите, как быстро пропадает репейник с плеч и косынки Любавы, когда общий план меняется на крупный. Идущая за ней бабуля просто не успела бы собрать все эти колючки.
«Добрыня Никитич и Змей Горыныч»
И вновь магия мультипликации: когда князь подсматривает из кустов за Елисеем и Забавой, в его руках то появляется, то исчезает посох.
То же самое творится и в логове Змея Горыныча. Когда к нему приходят гости, он хлебосольно накрывает на стол и расставляет на нем всевозможные блюда. А когда приходит черед миски с морковкой, она почему-то пустеет после того, как Горыныч поворачивается с ней к столу.
«Смешарики»
В разных эпизодах этого мультсериала немало милых ляпов и неожиданных поворотов. Например, в серии «Скамейка» табличка с надписью «Окрашено» пропадает, стоит только Крошу отойти от лавочки. А в серии «Профилактика» есть целый каскад несостыковок. Мы собрали их в длинный коллаж.
Заметили, как быстро чайник над костром очистился от нагара? Сначала он был закопченным, а на общем плане вдруг оказался как новенький. После этого кадра мы видим еще один крупный план — с Кар-Карычем, где выясняется, что он за какую-то секунду успел сменить носки. Полоски на них превратились из красных в оранжевые, да и цвет носков стал не насыщенно зеленым, а каким-то бледным.
«Иван Царевич и Серый Волк»
Когда Василиса летит в объятия к Ивану, в пространстве между героями четко видно дверь только с одной створкой. В следующем кадре пара стоит в обнимку, а дверь на заднем плане чудесным образом становится двустворчатой.
Упавшие в волшебный колодец герои встречались с героями разных сказок, одним из которых стал Кощей Бессмертный. Кажется, аниматоры так и не смогли определиться, какого цвета будут глаза у этого персонажа. В одном кадре они темные, в другом — светлые.
«Маша и Медведь»
Когда в серии «Первая встреча» Медведь выставляет Машу из дома, то на захлопнувшейся двери обнаруживаются тяжелый засов и массивные петли. Но когда через пару секунд дверь открывается внутрь дома, ее полотно оказывается совершенно гладким. Неужели Маша умудрилась стащить всю фурнитуру?
Конечно, ляпы, особенно в старых мультиках и фильмах встречаются чаще, ведь технологии тогда были развиты не так, как сейчас. Но от этого наши любимые картины совсем не становятся хуже.
Комментарии
Видимо уже совсем не чем заняться, как только в мультфильмах ляпы искать.....
Уже и до мультиков добрались, и ладно бы что-то действительно интересное о них рассказали, а не вот это...