10 мультфильмов, которые мы смотрели много раз, а ляпы заметили не сразу

Многие, может, и не говорят, но совершенно точно любят иногда смотреть мультфильмы. Ведь сейчас они есть на любой вкус и возраст. Мультипликаторы очень стараются, чтобы угодить зрителям, но без небольших ляпов не обходится практически ни один мультфильм.

«Простоквашино»

Во второй серии нового «Простоквашино» что-то странное творится с транспортом почтальона Печкина. Бывший вредина стал добрее и теперь развозит мороженое. Вот только сиденье его велосипеда то ближе к тележке, то дальше от нее, а рама то выпрямляется, то наклоняется под приличным углом. И все эти метаморфозы происходят за считанные секунды экранного времени.

«Карлсон вернулся»

Когда домоправительница Фрекен Бок приходит в дом Малыша и его родителей, мы видим, что на ее пальто коричневая пуговица. Спустя несколько кадров она вдруг становится в тон пальто, а потом, когда дама начинает раздеваться, пуговица и вовсе пропадает.

С мамой Малыша во второй части мультфильма о Карлсоне тоже происходят метаморфозы. Цвет ее волос вдруг становится светлым и ни в одном из кадров на ней нет очков, которые были у нее в первой серии.

«Лунтик и его друзья»

Очень интересна логика в эпизоде «Мальки». В нем Лунтик играет с рыбками в мяч прямо на дне пруда. Посмотрите, на кадре отчетливо видны поднимающиеся пузырьки воздуха, которые выдыхает главный герой. Но мячик почему-то не спешит всплывать, несмотря на то, что внутри подобные игрушки обычно полые и содержат много воздуха.

Еще в одном эпизоде мультсериала Пупсень и Вупсень изучают комикс, в котором показано, как гусеница превращается в бабочку. Маленький нюанс: страницы в книге обычно читаются в другом порядке. По идее, куколка должна быть нарисована слева, а летящая бабочка — справа.

«Три богатыря на дальних берегах»

Что-то непонятное творится с дворцом князя. А точнее — с его архитектурными элементами. Когда князь Владимир говорит с конем Юлием, то на заднем плане можно четко увидеть контрфорс — специальную опорную конструкцию. А когда через несколько секунд в зал въезжает Колыван с тележкой, пространство между картинами становится идеально ровным.

На воротнике Алеши Поповича в один момент треугольнички вдруг меняются местами. Сначала сверху оказывается красный, а уже через несколько секунд — оранжевый. Переодеться за это время герой вряд ли бы успел, к тому же его гардероб был явно далековато от того места, куда занесло богатыря.

«Бременские музыканты»

По кадрам из мультфильма можно запутаться правша или левша Король. В одном кадре он держит ложку в левой руке, в другом — в правой. Может быть, он, конечно, вовсе амбидекстер и одинаково хорошо владеет обеими руками.

«Алеша Попович и Тугарин Змей»

В первом мультфильме франшизы о богатырях тоже есть ляпы. Только посмотрите, как быстро пропадает репейник с плеч и косынки Любавы, когда общий план меняется на крупный. Идущая за ней бабуля просто не успела бы собрать все эти колючки.

«Добрыня Никитич и Змей Горыныч»

И вновь магия мультипликации: когда князь подсматривает из кустов за Елисеем и Забавой, в его руках то появляется, то исчезает посох.

То же самое творится и в логове Змея Горыныча. Когда к нему приходят гости, он хлебосольно накрывает на стол и расставляет на нем всевозможные блюда. А когда приходит черед миски с морковкой, она почему-то пустеет после того, как Горыныч поворачивается с ней к столу.

«Смешарики»

В разных эпизодах этого мультсериала немало милых ляпов и неожиданных поворотов. Например, в серии «Скамейка» табличка с надписью «Окрашено» пропадает, стоит только Крошу отойти от лавочки. А в серии «Профилактика» есть целый каскад несостыковок. Мы собрали их в длинный коллаж.

Заметили, как быстро чайник над костром очистился от нагара? Сначала он был закопченным, а на общем плане вдруг оказался как новенький. После этого кадра мы видим еще один крупный план — с Кар-Карычем, где выясняется, что он за какую-то секунду успел сменить носки. Полоски на них превратились из красных в оранжевые, да и цвет носков стал не насыщенно зеленым, а каким-то бледным.

«Иван Царевич и Серый Волк»

Когда Василиса летит в объятия к Ивану, в пространстве между героями четко видно дверь только с одной створкой. В следующем кадре пара стоит в обнимку, а дверь на заднем плане чудесным образом становится двустворчатой.

Упавшие в волшебный колодец герои встречались с героями разных сказок, одним из которых стал Кощей Бессмертный. Кажется, аниматоры так и не смогли определиться, какого цвета будут глаза у этого персонажа. В одном кадре они темные, в другом — светлые.

«Маша и Медведь»

Когда в серии «Первая встреча» Медведь выставляет Машу из дома, то на захлопнувшейся двери обнаруживаются тяжелый засов и массивные петли. Но когда через пару секунд дверь открывается внутрь дома, ее полотно оказывается совершенно гладким. Неужели Маша умудрилась стащить всю фурнитуру?