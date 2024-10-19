10 наших любимых актрис, чей талант мог бы стать украшением голливудской фабрики грез

Невероятно талантливые, завораживающе красивые, актрисы из культовых фильмов прошлого были известны не только в своей стране, но и зарубежом. Многие из них вызывали восхищение западной публики, привлекали внимание режиссеров и продюсеров, получали международные премии. Они могли бы посоперничать с признанными иконами кино, такими как Мэрилин Монро или Софи Лорен. Уверены, что сложись все немного иначе, эти женщины покорили бы Голливуд с той же легкостью, с какой завоевали наши сердца.

Нонна Терентьева: не хуже Мэрилин Монро

Первую главную роль Нонна сыграла в фильме «Самый медленный поезд» еще будучи студенткой Щукинского училища. А вскоре после окончания учебы перед юной актрисой стал непростой выбор: ей одновременно предложили сняться в фильмах «В городе С.» и в «Жене, Женечке и Катюше». Девушка решила, что ей ближе первый фильм, в основу сценария которого лег рассказ любимого ею А.П. Чехова. И не прогадала. Лента получилась настолько удачной, чтобы была отправлена на кинофестиваль в Канны, правда во внеконкурсную программу. Тереньеву вместе со съемочной группой отправили представлять картину. На одном из мероприятий к ней подошла выразить свое восхищение сама Симона Синьоре: «Попади ваш фильм в конкурсную программу, вы бы обязательно получили приз за лучшую женскую роль, за красоту!» - сказала культовая французская актриса. Западные режиссеры всецело разделяли восторг звезды и наперебой начали приглашать Терентьеву в свои проекты.

Многим запомнилась роль Терентьевой в фильме "Крах инженера Гарина" где она воплотила образ роковой коварной красавицы Зои Монроз. После выхода фильма на экран Нонну стали сравнивать с такой иконой кино как Мэрилин Монро. Но этот успех имел обратную сторону - режиссеры предлагали ей сниматься только в подобном амплуа.

Надежда Румянцева: «Чаплин в юбке»

Любимая миллионами комедия «Девчата» сделала Румянцеву популярной не только на родине. Фильм имел успех и за границей. Актриса даже получила приз за лучшую женскую роль на Международном кинофестивале в Аргентине. Увидев ее работу, голливудские кинематографисты назвали Румянцеву «Чаплиным в юбке», а вот их коллеги из Италии сочли ее талант равным своей народной любимице — Джульетте Мазине.

Предложения сняться в зарубежных фильмах посыпались одно за одним, но все были отклонены. А вскоре Румянцева и вовсе перестала сниматься: выбирая между карьерой и возможностью быть с мужем, дипломатом, чья работа требовала длительных зарубежных командировок, она выбрала возможность быть рядом с любимым. Но когда супруги возвратились на родину, Надежда Васильевна вернулась к актерской профессии - долгие годы она была ведущей программы "Будильник", подарила свой голос нескольким мультипликационным персонажем, включая очаровательную Мартышку из цикла мультфильмов "З8 попугаев", а также сыграла несколько ролей в кино.

Татьяна Самойлова: звезда «Летят журавли», которая заставила плакать Пикассо

Фильм Михаила Калатозова "Летят журавли" - классика мирового кинематографа. Картина получила не одну международную премию, включая главный приз Каннского кинофестиваля - «Золотую пальмовую ветвь». А исполнительница роли Вероники - Татьяна Самойлова - была удостоена отдельной награды - специального диплома за лучшую женскую роль, затмив саму Софи Лорен. Юная актриса произвела в Каннах фурор. С ней хотели познакомиться признанные знаменитости. Одним из них был Пабло Пикассо, заплакавший при виде Татьяны, а затем сказавший, что в глазах этой богини можно утонуть. Великий художник написал ее портрет и прочил девушке великую карьеру.

Конечно, зарубежные продюсеры не могли пройти мимо такого успеха. Одно из предложений было особенно заманчиво - Татьяну приглашали сыграть Анну Каренину в Голливуде и даже называли имя ее экранного партнера, которому предстояло сыграть Вронского - Жерар Филипп. Очень жаль, но согласиться на это Самойлова не смогла. Хотя в иностранном кино все же снялась. Правда не в Голливуде, а в Венгрии и Италии. А позже сыграла и Анну. Да так, что на долгие годы стала для многих зрителей "той самой Карениной".

Элина Быстрицкая: актриса с голливудскими стандартами

Роль Аксиньи в экранизации романа-эпопеи «Тихий Дон» Михаила Шолохова быда мечтой Элины Быстрицкой. Поучив ее талантливая актриса выложилась на все сто. В своих мемуарах она писала: «Я готова была на любые мучения, лишь бы не сойти с роли, стать если не Аксиньей, то хотя бы ее правдивым подобием». Она набрала 15 кг, чтобы стать женщиной в теле, научилась у настоящих казачек правильно носить коромысло, проводила много времени с казачьим ансамблем, солистки которого учили ее народным танцам и песням﻿, правильной манере двигаться. Роль удалась, а сам фильм был два года подряд признан лучшим в стране и получил несколько зарубежных наград, включая престижный диплом от Гильдии американских режиссеров. Актрису приглашали сниматься в различных фильмах, включая зарубежные, но зачастую актриса отвечала отказом. Быстрицкая говорила, что роль Аксиньи - вершина ее карьеры и падать она не собирается, к тому же театральные работы - а она долгие годы служила в Малом театре - для нее важнее.

Людмила Савельева: девушка, чья роль свела с ума весь мир

В 1969 год премию «Оскар» за лучший иностранный фильм получила картина Сергея Бондарчука «Война и мир». Лента произвела международный фурор. Права на демонстрацию были куплены в 117 странах. А весь мир будто сошел с ума по исполнительнице роли Наташи Ростовой. Савельеву сравнивали с Одри Хепберн, ее фото публиковали на обложках зарубежных журналов, новорожденных девочек стали называть Наташами, а в Японии даже объявили год Людмилы Савельевой. Савельева в одночасье стала актрисой мирового уровня, и вскоре получила предложение сняться в Италии. Партнерами по фильму юной актрисы стали легендарные звезды — Марчелло Мастроянни и Софи Лорен. Став звездой, Савельева, по ее собственному признанию «играла только то, что хотела, что могла». Она поставила себе высокую планку и отказывалась от ролей «юных, симпатичных, живых, непосред­ственных» героинь, выбирая лишь те фильмы, в которых была крепкая литературная основа. Так она снялась в чеховской «Чайке», кинокартине «Бег» по Булгакову и экранизации «Всадника без головы». А спустя 44 года после первого дебюта, снова появилась в экранизации произведения Льва Николаевича Толстого, сыграв княгиню Щербацкую в «Анне Карениной» Сергея Соловьева.

Клара Лучко: встречи с ней ждал сам Грегори Пек

На счету Клары Лучко несколько фильмов, получивших мировое признание. Среди них и кинокартина «Большая семья», получившая в 1955 году приз Каннского фестиваля за лучший актерский ансамбль, и фильм-биография «Ференц Лист. Грезы любви». Актриса часто выезжала за рубеж, участвовала в международных фестивалях и не редко сталкивалась с другими легендарными личностями. Пабло Пикассо восхищался ее красотой, Фернан Леже написал ее портрет. А Грегори Пек, первый красавец фабрики грез того времени, написал ей на салфетке: «До встречи в Голливуде». Лучко и правда получала предложения от иностранных студий, но вся жизнь актрисы — любимые мужчины, сначала первый, а затем и второй, дочь, круг близких друзей, так бурно кипела на родине, что длительные заграничные съемки никак не вписывались в этот график.

Наталья Кустинская: королева разбитых сердец

Слава пришла к актрисе после роли Наташи в фильме «Три плюс два». Комедия имела оглушительный успех. Девушку сравнивали с бесподобной Брижит Бардо. В не менее культовой киноленте "Иван Васильевич меняет профессию" роль Кустинской совсем небольшая, но запоминающаяся. Оба фильма транслировались на Западе и нет ничего удивительного в том, что девушку там запомнили. Более того, французский журнал Candide признал ее одной из десяти самых красивых актрис мира. В середине 1980-х годов Наталью Кустинскую утвердили на роль в зарубежном проекте — фильме "Волшебная гора". Партнерами талантливой актрисы должны были стать Шон Коннери и Шарль Азнавур. Но в последний момент что-то пошло не так и в киноленте сыграла совсем другая актриса. Надо сказать, что Коннери, в итоге, также так и не снялся в этом фильме.

Ирина Скобцева: актриса и муза

Роль Дездемоны в фильме по трагедии Шекспира "Отелло" стала судьбоносной для актрисы. На съемках зародился ее роман с Сергеем Бондарчуком. Кроме того кинолента принесла ей международное признание. Во время Каннского фестиваля, на котором картина получила приз за "Лучшую режиссуру", журналисты затеяли конкурс на звание "Мисс Шарм". В финале Скобцева обошла американскую актрису Ким Новак. Как мы знаем, завязавшиеся на съемках отношения, обернулись не только крепким браком, но и успешным творческим союзом. Ирина стала музой для мужа, именно благодаря ей актер занялся режиссурой. И часто снимал жену в своих фильмах, в которых порой играл и сам. Один из примеров тому - оскароносная киноэпопея "Война и мир", в которой Бондарчук и Скобцева сыграли Пьера Безухова и Элен Курагину.

Алла Ларионова: красота, которая могла покорить мир

Роль Любавы, невесты главного героя кинофильма "Садко", была дебютом Аллы Ларионовой. В 1953 году лента поехала на Венецианский кинофестиваль и получила приз "Серебряный лев". Красота актрисы поразила публику и кинематографистов. На одном из показов к Алле подошла сама легендарная актриса Мэри Пикфорд, чтобы выразить свое восхищение внешностью девушки. До конца жизни актриса жалела, что отказала Чаплину, который звал ее сниматься в своих фильмах.

Яркой вехой в фильмографии актрисы стала роль в кинофильме "Анна на шее", снятом по рассказу А.П. Чехова. Эта лента также не прошли мимо мировой общественности. Ларионова ездила по международным фестивалям, встречалась с блестящими знаменитостями. Звезда фильма "Фанфан-тюльпан", актер Жерар Филип, написал для нее во время встречи двустишие: «Со мной сидит блондинка в платье голубом, и я в нее влюблен». Они потом не раз встречались и пресса даже (безосновательно) приписывала актерам небольшой роман.

Лариса Лужина: о ней пел Высоцкий