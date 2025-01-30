У нас кавалерша - такой доброй и покладистой собаки я до неё никогда не видела. Агрессии ноль. Вора-домушника залижет насмерть.
10 пород собак для тех, кто хочет завести питомца, но не готов к большим хлопотам
Многие из нас хотели бы завести собаку. Однако это не только большое удовольствие, но и большая ответственность. Не всем хватает времени, чтобы уделить внимание питомцу. Поэтому мы для вас собрали 10 пород собак, которые не будут создавать больших проблем и отлично подойдут для новоиспеченных хозяев.
Кавалер Кинг Чарльз Спаниель
Если хотите собаку, которая будет вечно выглядеть как щенок, то кавалер — ваш вариант. Эти собаки очень нежные, ласковые и легко поддаются дрессировке. Они обычно бывают маленьких или средних размеров, любят проводить свое время рядом с хозяином или с мохнатым приятелем. Кавалеров можно считать отличными кандидатами для ленивого времяпровождения на диване. Представители этой породы весят примерно 5-8 кг, легко обучаемы и послушны.
Что касается ухода, кавалерам время от времени потребуется поход к грумеру для расчесывания шерсти. Еще одним плюсом является то, что эту породу нужно купать всего несколько раз в году.
Пудель
Пудели бывают трех размеров — большие, средние и игрушечные. Они довольно умные и активные, но легко могут адаптироваться и зеркалить поведение своих хозяев. Так что, если вы не большой любитель долгих прогулок и активного отдыха, то пудель вас поймет. Пудели не оставляют шерсть по дому, что является большим плюсом. Однако не стоит пренебрегать уходом за ними. Регулярное расчесывание и разнообразные стрижки помогут избежать образования колтунов.
Ши-тцу
Собаки этой породы очень общительные, яркие и хорошо ладят с людьми. Эта порода не требует много физической активности. Для них будет достаточно 1-2 прогулок в день. Если это первый питомец в вашей жизни, можете смело выбрать этих собак, так как они легко уживаются в квартире и не создают много проблем для неопытных хозяев. Ши-тцу не только будет рад прогулкам, но и с удовольствием составит компанию на диване.
Бассет-хаунд
У знакомых два меланхоличных, но деловых бассета в отсутствие хозяев открывали холодильник и всё сжирали. К тому же бассеты ужасно пахнут.
Довольно ленивая и непривередливая порода, которая любить часами лежать и бездельничать. У этих собак низкий уровень активности, поэтому они не самые большие любители долгих прогулок. От 30 до 60 минут активности в день для них будет достаточно. Обратите внимание на их темп ходьбы и старайтесь адаптироваться к нему, так как они медлительные (и не только в ходьбе).
Однако не забывайте про расчесывание для сохранения здоровья собачки и уюта в вашем доме.
Французский бульдог
Любимая порода. Мой красавчик с кучей титулов - очень умный, игривый и не пахнет!!! Если у кобеля регулярные встречи с самочками, он практически не пахнет. И да, много проблем и со здоровьем, и с воспитанием. И просьба ко всем - не заводите животное, если не готовы ему
уделять время и финансы...
Маленькие лапы, короткая шерсть и компактные размеры делают их отличным выбором. Они достаточно хорошо себя чувствуют в маленьких пространствах, так что их смело можно держать в квартире. Для бульдогов будут полезны разные упражнения в домашних условиях. Помимо этого, эти собаки будут рады прогулкам, однако не спешите, если на улице слишком жарко или влажно. После короткой активности в виде игр или прогулки, бульдоги с радостью устроятся рядом с вами для отдыха на диване.
Такса
Такса- ночная порода. Не для квартиры точно. Закрывали в зале, чтобы не лезла в кухню,- так прокопала в цементной стяжке лаз под дверьми за несколько месяцев..
Эти любвеобильные собаки очень любят проводить время со своими хозяевами — будь то игры во дворе или отдых в кровати. Многие могут считать их навязчивыми, но это вовсе не так. Таксы легко подстраиваются под настроение и темп жизни своего хозяина, что значительно может облегчить вашу жизнь. Шерсть у этой породы достаточно короткая, поэтому не требует особого ухода. Эти собаки веселые, но не сильно энергичные, так что брать их на длительные прогулки не стоит. Помимо этого, таксы хорошо ладят с другими сородичами, поэтому можете смело завести друга для компании.
Вест Хайленд Уайт Терьер
Совершенно очаровалась,пошла читать про породу. Не так он и прост,этот милашка
Эти собаки известны своим дружелюбием и общительностью. Они любят находиться рядом с людьми и поиграть с кем-нибудь. Легко адаптируются к разным условиям и быстро могут обучаться разных командам и трюкам. Что касается ухода, у этих собак довольно короткая шерсть, что не создает особых проблем с расчесыванием. Их шерсть нуждается лишь в регулярном расчесывании и периодическом купании, чтобы оставаться чистой и здоровой. Эти собаки относятся к умеренно активным породам, и им достаточно умеренных физических нагрузок для поддержания формы
Чихуахуа
У этой породы не так много потребностей. Достаточно иногда купать и выводить на прогулку вокруг дома для поддерживания активности. Эти маленькие собаки весят максимум 3 кг, что тоже является огромным плюсом. Их уход за шерстью требует минимальных усилий. Они довольно здоровы и не склонны к наследственным заболеваниям, поэтому смогут радовать вас многие годы.
Чихуахуа хорошо поддаются дрессировке, важно их не баловать. Учитывая их компактный размер и минимальные потребности в физической активности, эти собаки идеально подходят для жизни в городе.
Цвергшнауцер
Нет,ну вот как,я вас спрашиваю,как его развидеть??? совершенно,невыносимо обаятельная мордашка!!даже мои кошки задумались,а может?..
Но почему только 12-15 лет?почему не вывести породу, которая долго будет компаньоном. Лет 30. Или 50.
Говорят, что цвергшнауцеры - это большие собаки в маленьком теле, так как они очень умные, спокойные и понимающие. Эти собаки очень быстро обучаются разным трюкам и и хорошему поведению в целом. Вы сможете научить их вести себя правильно в любых ситуациях. Цвергшнауцеры отлично себя чувствуют как в квартирах, так и в частных домах. Они не будут ничего портить или ломать и способны вести себя спокойно, даже оставаясь один дома. Их способность адаптироваться и послушность - важный плюс для неопытных хозяев.
Мопс
Милые и очаровательные собаки, которых любят за жизнерадостный характер. Они идеально подходят для квартирной жизни. Мопсы редко лают и большую часть времени дремлют. Для поддержания их здоровья можно 30 минут в день дома устроить игры или час прогуляться во дворе. Из-за короткой шерсти они не создают особых проблем с уходом, но для поддержания аккуратного вида можно время от времени их расчесывать.
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Комментарии
если вы хотите собаку, но не готовы к хлопотам - не заводите собаку. всё. н a этом можно заканчивать статейку. писал человек, совершенно ничего не знающий о собаках.
у меня как раз цвергшнауцер. да, пёс невероятно умный, обучаемый, дом не крушит. а вот его сестра из того же помёта вандал ещё тот, хоть с ней и занимаются у кинолога. и не стоит забывать и о том, что за их шерстью уход не самый простой. эта порода совершенно точно не для лентяев.
Aвтор называет "большой проблемой" необходимость уделять внимание питомцу - то, что в принципе является основополагающим вo владении любым животным.
Не можешь уделять собаке внимание? Не заводи собаку. Нет никаких таких особых пород, которым не нужно уделять внимание!
Прогулки нужны любой, даже самой маленькой и ленивой собаке, это все равно собака и ей нужны впечатления. Да, тот же бассет будет идти медленно, но это не значит, что он не хочет гулять и что он не наслаждается прогулкой! Это охотничья собака, она нуждается в обогащенной среде! Про таксу уже сказали - это в принципе моторчик нa ножках, норный охотник, ей бы лес, работу и физику - какое нaфиг "не очень энергичные"?..
Не уразумею стремление некоторых делать из собак кошек - некоторые умудряются не просто не заниматься с собаками, но вообще не гулять, стелить им пелeнки дома... Заведите плюшевую собаку и издeвайтесь сколько хотите!
Мы завели собаку, но искали именно гипоаллергенную, т.к у сына аллергия. Приобрели самоедскую лайку, волшебная порода, добрая, игривая, ласковая, но во время линьки шерсть кучами, (при ежедневной выческе). Нашли грамотную грумершу, она идеально купает, сушит и вычесывает подшёрсток. Всего за 4 часа!)))
Если я задерживалась с работы, то мой бассет либо начинал выть либо когда приходила гавкал.