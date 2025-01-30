10 пород собак для тех, кто хочет завести питомца, но не готов к большим хлопотам

Многие из нас хотели бы завести собаку. Однако это не только большое удовольствие, но и большая ответственность. Не всем хватает времени, чтобы уделить внимание питомцу. Поэтому мы для вас собрали 10 пород собак, которые не будут создавать больших проблем и отлично подойдут для новоиспеченных хозяев.

Кавалер Кинг Чарльз Спаниель

Catie Katya Vasco 1 час назад У нас кавалерша - такой доброй и покладистой собаки я до неё никогда не видела. Агрессии ноль. Вора-домушника залижет насмерть. - - Ответить

Если хотите собаку, которая будет вечно выглядеть как щенок, то кавалер — ваш вариант. Эти собаки очень нежные, ласковые и легко поддаются дрессировке. Они обычно бывают маленьких или средних размеров, любят проводить свое время рядом с хозяином или с мохнатым приятелем. Кавалеров можно считать отличными кандидатами для ленивого времяпровождения на диване. Представители этой породы весят примерно 5-8 кг, легко обучаемы и послушны.



Что касается ухода, кавалерам время от времени потребуется поход к грумеру для расчесывания шерсти. Еще одним плюсом является то, что эту породу нужно купать всего несколько раз в году.



Пудель

Пудели бывают трех размеров — большие, средние и игрушечные. Они довольно умные и активные, но легко могут адаптироваться и зеркалить поведение своих хозяев. Так что, если вы не большой любитель долгих прогулок и активного отдыха, то пудель вас поймет. Пудели не оставляют шерсть по дому, что является большим плюсом. Однако не стоит пренебрегать уходом за ними. Регулярное расчесывание и разнообразные стрижки помогут избежать образования колтунов.

Ши-тцу

Собаки этой породы очень общительные, яркие и хорошо ладят с людьми. Эта порода не требует много физической активности. Для них будет достаточно 1-2 прогулок в день. Если это первый питомец в вашей жизни, можете смело выбрать этих собак, так как они легко уживаются в квартире и не создают много проблем для неопытных хозяев. Ши-тцу не только будет рад прогулкам, но и с удовольствием составит компанию на диване.

Бассет-хаунд

С.М. 13 часов назад У знакомых два меланхоличных, но деловых бассета в отсутствие хозяев открывали холодильник и всё сжирали. К тому же бассеты ужасно пахнут. - - Ответить

Довольно ленивая и непривередливая порода, которая любить часами лежать и бездельничать. У этих собак низкий уровень активности, поэтому они не самые большие любители долгих прогулок. От 30 до 60 минут активности в день для них будет достаточно. Обратите внимание на их темп ходьбы и старайтесь адаптироваться к нему, так как они медлительные (и не только в ходьбе).

Однако не забывайте про расчесывание для сохранения здоровья собачки и уюта в вашем доме.

Французский бульдог

СВЕТЛАНА С 1 час назад Любимая порода. Мой красавчик с кучей титулов - очень умный, игривый и не пахнет!!! Если у кобеля регулярные встречи с самочками, он практически не пахнет. И да, много проблем и со здоровьем, и с воспитанием. И просьба ко всем - не заводите животное, если не готовы ему

уделять время и финансы... - - Ответить

Маленькие лапы, короткая шерсть и компактные размеры делают их отличным выбором. Они достаточно хорошо себя чувствуют в маленьких пространствах, так что их смело можно держать в квартире. Для бульдогов будут полезны разные упражнения в домашних условиях. Помимо этого, эти собаки будут рады прогулкам, однако не спешите, если на улице слишком жарко или влажно. После короткой активности в виде игр или прогулки, бульдоги с радостью устроятся рядом с вами для отдыха на диване.

Такса

Andrej 1 час назад Такса- ночная порода. Не для квартиры точно. Закрывали в зале, чтобы не лезла в кухню,- так прокопала в цементной стяжке лаз под дверьми за несколько месяцев.. - - Ответить

Эти любвеобильные собаки очень любят проводить время со своими хозяевами — будь то игры во дворе или отдых в кровати. Многие могут считать их навязчивыми, но это вовсе не так. Таксы легко подстраиваются под настроение и темп жизни своего хозяина, что значительно может облегчить вашу жизнь. Шерсть у этой породы достаточно короткая, поэтому не требует особого ухода. Эти собаки веселые, но не сильно энергичные, так что брать их на длительные прогулки не стоит. Помимо этого, таксы хорошо ладят с другими сородичами, поэтому можете смело завести друга для компании.

Вест Хайленд Уайт Терьер

Lilit313 17 часов назад Совершенно очаровалась,пошла читать про породу. Не так он и прост,этот милашка - - Ответить

Эти собаки известны своим дружелюбием и общительностью. Они любят находиться рядом с людьми и поиграть с кем-нибудь. Легко адаптируются к разным условиям и быстро могут обучаться разных командам и трюкам. Что касается ухода, у этих собак довольно короткая шерсть, что не создает особых проблем с расчесыванием. Их шерсть нуждается лишь в регулярном расчесывании и периодическом купании, чтобы оставаться чистой и здоровой. Эти собаки относятся к умеренно активным породам, и им достаточно умеренных физических нагрузок для поддержания формы

Чихуахуа

У этой породы не так много потребностей. Достаточно иногда купать и выводить на прогулку вокруг дома для поддерживания активности. Эти маленькие собаки весят максимум 3 кг, что тоже является огромным плюсом. Их уход за шерстью требует минимальных усилий. Они довольно здоровы и не склонны к наследственным заболеваниям, поэтому смогут радовать вас многие годы. Чихуахуа хорошо поддаются дрессировке, важно их не баловать. Учитывая их компактный размер и минимальные потребности в физической активности, эти собаки идеально подходят для жизни в городе.

Цвергшнауцер

Lilit313 17 часов назад Нет,ну вот как,я вас спрашиваю,как его развидеть??? совершенно,невыносимо обаятельная мордашка!!даже мои кошки задумались,а может?..

Но почему только 12-15 лет?почему не вывести породу, которая долго будет компаньоном. Лет 30. Или 50. - - Ответить

Говорят, что цвергшнауцеры - это большие собаки в маленьком теле, так как они очень умные, спокойные и понимающие. Эти собаки очень быстро обучаются разным трюкам и и хорошему поведению в целом. Вы сможете научить их вести себя правильно в любых ситуациях. Цвергшнауцеры отлично себя чувствуют как в квартирах, так и в частных домах. Они не будут ничего портить или ломать и способны вести себя спокойно, даже оставаясь один дома. Их способность адаптироваться и послушность - важный плюс для неопытных хозяев.

Мопс