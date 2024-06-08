10 салонных процедур, которые грамотные женщины обходят стороной

Индустрия красоты не стоит на месте и периодически предлагает нам новые процедуры. Правда, многие из них не стоят своих денег, бесполезны или вообще вредны. Наша статья именно о тех процедурах, за которыми в салон лучше не ходить.

Губы-бабочки

© master1305 / Freepik Ардна Скела 9 минут назад Что такое «растворяющий состав»?



УПД

Прочитала статью по ссылке. Там речь идет о том, что гиалуронидазой немного растворяют и перемещают старый филлер в губах, прежде чем ввести новый филлер. Важный момент, который упущен в переводе Адме.



И это не салонная процедура и никакой не писк косметологии, такую фигню делают серые косметологи, какой-нибудь приверженец секты Брауде, ни один нормальный косметолог это делать не будет. Гиалуронидаза действует моментально и пролонгированно, введение нового филлера возможно не раньше, чем через две недели, а по описанию в статье это делают сразу… Это вообще против всех косметологических правил. Жесть какая-то - - Ответить

Последний писк косметологии — губы-бабочки. Отличие от более привычного увеличения гиалуроновой кислотой заключается в том, что перед введением филлера используют растворяющий состав, а после процедуры губы заклеивают пленкой, чтобы сформировать четкий контур. Но многие эксперты говорят, что это еще опаснее, чем обычное увеличение. Такая техника может повлечь за собой сдавливание сосудов и нарушение кровообращения. Кроме того, есть большой риск неравномерного распределения филлера, его миграции в соседние ткани. Отеки и синяки после такой процедуры не проходят довольно долго.

Бразильская подтяжка ягодиц

Суть в том, что врач имплантирует в ягодицы жир с других участков тела. Еще совсем недавно был высокий риск летального исхода такой операции. Сейчас в этом плане все получше, но опасность все равно есть: жировые клетки могут попасть в кровь и забить сосуды. Есть и эстетические нюансы. Жир на ягодицах может распределиться не так, как хотелось бы, то есть результат подтяжки довольно непредсказуем.

Большинство процедур по уходу за кожей лица

Салоны предлагаю кучу подобных процедур: механическую чистку, пилинги, микронидлинг и многие другие. Но решить проблему прыщей или морщин они не могут и дают лишь временный эффект. Стоит все это удовольствие немало, а эксперты утверждают, что все обещания косметологов — лишь маркетинговая уловка. Для того чтобы действительно как-то повлиять на проблему, необходимо вводить вещества глубоко в кожу. С этим мог бы справиться микронидлинг, но у этой процедуры есть огромный минус — высокий риск заражения. Короче говоря, от салонных процедур толку столько же, сколько от домашнего увлажнения кожи. Вот только последнее безболезненное и обходится гораздо дешевле.

LPG-массаж

Это аппаратная методика, которая, как утверждается, воздействует на жировые клетки и убирает целлюлит. Процедура безопасна, но вау-эффекта от нее ждать не стоит. Согласно исследованию, почти у всех испытуемых после курса процедур в месте воздействия аппарата уменьшились объемы тела, но только у 15% женщин наблюдалось уменьшение целлюлита. Судя по некоторым отзывам, LPG-массаж — это вообще пустая трата денег.

Восковая эпиляция

В отличие от других процедур по удалению волос, восковая эпиляция относительно дешевая и обеспечивает довольно продолжительный эффект. Однако и у нее могут быть негативные последствия: раздражение и покраснение кожи, появление вросших волос. Так как с вместе воском снимается еще и небольшой слой кожи, всегда есть риск подхватить инфекцию, особенно если в салоне не особо парятся по поводу соблюдения санитарно-гигиенических норм.

Кератиновое выпрямление волос

© freepik / Freepik Тётя Мотя 2 дня назад Все знакомые парикмахеры, кто в своё время рьяно взялся за кератин, сейчас страдают заболеваниями органов дыхания. У кого астама, у кого хронический бронхит или трахеит. Больше трёх лет никто на кератине не проработал. - - Ответить

В составе средства, которое наносят на волосы, есть формальдегид, а он признан канцерогенным веществом. Состав закрепляют на прядях нагретыми приборами, из-за чего формальдегид испаряется и может попасть в легкие. Еще это вещество может раздражать кожу, глаза, нос. Для выпрямления локонов советуют использовать натуральные средства, например, аргановое или кокосовое масло, которые еще и ухаживают за волосами.

Сеансы в солярии

Самый безопасный загар — его отсутствие. Длительное нахождение на солнце и воздействие ультрафиолета опасны и даже могут вызвать рак кожи. Многие считают, что загар, полученный в солярии, «естественным» не является, потому что там используется длинноволновое УФ-излучение. На самом деле такие лучи еще более опасны, потому что глубже проникают в кожу. Из-за этого она может быстрее постареть, а риск заболеваний кожи повышается. В качестве альтернативы допустимо использование средств для автозагара, так как в их составе значатся лишь красящие вещества.

«Особые» процедуры в парикмахерской

Некоторые мастера дерут с клиентов кучу денег за то, что с таким же успехом можно сделать дома. Это относится, например, к нанесению масок и кондиционеров, которые, как утверждается, лечат волосы. Какой смысл использовать их именно в салоне, если эффект и так сохранится лишь до первого мытья головы? Лучше уж купить полноразмерную версию средства и ухаживать за шевелюрой дома. Или возьмем Дарсонваль. Процедуру с использованием этого аппарата спокойно можно проводить дома, она полностью безопасна и не требует присутствия мастера.

Механический антицеллюлитный массаж

Массаж может улучшить кровоток, разогнать лимфу, повысить упругость кожи, в некоторых случаях даже предотвратить небольшое воспаление. Но вот «растопить» жир ни один массаж не в состоянии. Как и убрать целлюлит. Даже столь распиаренный лимфодренажный массаж не в силах что-то изменить. Он поможет вывести из организма лишнюю воду, если у человека есть такая проблема. Но для 95% людей эффект от него не будет отличаться от более расслабляющих вариантов массажа. Поэтому совершенно нет смысла терпеть боль.

Лазерная эпиляция

Эта процедура, пожалуй, самая безопасная в нашем списке. В редких случаях она может привести к покраснению кожи, рубцам, ожогам и волдырям. Вот только подходит она далеко не всем. Лазер хорошо работает на светлой коже с темными волосами, а вот для загорелой кожи со светлыми волосами процедура практически бесполезна. Чтобы избавиться от всех волос на теле, надо будет пройти курс процедур и потом ходить на поддерживающие сеансы. Но никто не даст гарантию, что волосы не появятся снова.