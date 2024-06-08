10 салонных процедур, которые грамотные женщины обходят стороной

Сделай сам
38 минут назад

Индустрия красоты не стоит на месте и периодически предлагает нам новые процедуры. Правда, многие из них не стоят своих денег, бесполезны или вообще вредны. Наша статья именно о тех процедурах, за которыми в салон лучше не ходить.

Губы-бабочки

Ардна Скела
9 минут назад

Что такое «растворяющий состав»?

УПД
Прочитала статью по ссылке. Там речь идет о том, что гиалуронидазой немного растворяют и перемещают старый филлер в губах, прежде чем ввести новый филлер. Важный момент, который упущен в переводе Адме.

И это не салонная процедура и никакой не писк косметологии, такую фигню делают серые косметологи, какой-нибудь приверженец секты Брауде, ни один нормальный косметолог это делать не будет. Гиалуронидаза действует моментально и пролонгированно, введение нового филлера возможно не раньше, чем через две недели, а по описанию в статье это делают сразу… Это вообще против всех косметологических правил. Жесть какая-то

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Последний писк косметологии — губы-бабочки. Отличие от более привычного увеличения гиалуроновой кислотой заключается в том, что перед введением филлера используют растворяющий состав, а после процедуры губы заклеивают пленкой, чтобы сформировать четкий контур.

Но многие эксперты говорят, что это еще опаснее, чем обычное увеличение. Такая техника может повлечь за собой сдавливание сосудов и нарушение кровообращения. Кроме того, есть большой риск неравномерного распределения филлера, его миграции в соседние ткани. Отеки и синяки после такой процедуры не проходят довольно долго.

Бразильская подтяжка ягодиц

Суть в том, что врач имплантирует в ягодицы жир с других участков тела. Еще совсем недавно был высокий риск летального исхода такой операции. Сейчас в этом плане все получше, но опасность все равно есть: жировые клетки могут попасть в кровь и забить сосуды.

Есть и эстетические нюансы. Жир на ягодицах может распределиться не так, как хотелось бы, то есть результат подтяжки довольно непредсказуем.

Большинство процедур по уходу за кожей лица

Анна
10 минут назад

Да мы вообще на земле временно. Мало кто что раз вокруг солнца облетает

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Салоны предлагаю кучу подобных процедур: механическую чистку, пилинги, микронидлинг и многие другие. Но решить проблему прыщей или морщин они не могут и дают лишь временный эффект. Стоит все это удовольствие немало, а эксперты утверждают, что все обещания косметологов — лишь маркетинговая уловка.

Для того чтобы действительно как-то повлиять на проблему, необходимо вводить вещества глубоко в кожу. С этим мог бы справиться микронидлинг, но у этой процедуры есть огромный минус — высокий риск заражения.

Короче говоря, от салонных процедур толку столько же, сколько от домашнего увлажнения кожи. Вот только последнее безболезненное и обходится гораздо дешевле.

LPG-массаж

Это аппаратная методика, которая, как утверждается, воздействует на жировые клетки и убирает целлюлит. Процедура безопасна, но вау-эффекта от нее ждать не стоит. Согласно исследованию, почти у всех испытуемых после курса процедур в месте воздействия аппарата уменьшились объемы тела, но только у 15% женщин наблюдалось уменьшение целлюлита.

Судя по некоторым отзывам, LPG-массаж — это вообще пустая трата денег.

Восковая эпиляция

В отличие от других процедур по удалению волос, восковая эпиляция относительно дешевая и обеспечивает довольно продолжительный эффект. Однако и у нее могут быть негативные последствия: раздражение и покраснение кожи, появление вросших волос.

Так как с вместе воском снимается еще и небольшой слой кожи, всегда есть риск подхватить инфекцию, особенно если в салоне не особо парятся по поводу соблюдения санитарно-гигиенических норм.

Кератиновое выпрямление волос

Тётя Мотя
2 дня назад

Все знакомые парикмахеры, кто в своё время рьяно взялся за кератин, сейчас страдают заболеваниями органов дыхания. У кого астама, у кого хронический бронхит или трахеит. Больше трёх лет никто на кератине не проработал.

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В составе средства, которое наносят на волосы, есть формальдегид, а он признан канцерогенным веществом. Состав закрепляют на прядях нагретыми приборами, из-за чего формальдегид испаряется и может попасть в легкие. Еще это вещество может раздражать кожу, глаза, нос.

Для выпрямления локонов советуют использовать натуральные средства, например, аргановое или кокосовое масло, которые еще и ухаживают за волосами.

Сеансы в солярии

Самый безопасный загар — его отсутствие. Длительное нахождение на солнце и воздействие ультрафиолета опасны и даже могут вызвать рак кожи. Многие считают, что загар, полученный в солярии, «естественным» не является, потому что там используется длинноволновое УФ-излучение. На самом деле такие лучи еще более опасны, потому что глубже проникают в кожу. Из-за этого она может быстрее постареть, а риск заболеваний кожи повышается.

В качестве альтернативы допустимо использование средств для автозагара, так как в их составе значатся лишь красящие вещества.

«Особые» процедуры в парикмахерской

Дарья
2 дня назад

Мытьё головы в парикмахерской, когда дома отключили воду, очень даже умно, а не глупо

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Некоторые мастера дерут с клиентов кучу денег за то, что с таким же успехом можно сделать дома. Это относится, например, к нанесению масок и кондиционеров, которые, как утверждается, лечат волосы. Какой смысл использовать их именно в салоне, если эффект и так сохранится лишь до первого мытья головы? Лучше уж купить полноразмерную версию средства и ухаживать за шевелюрой дома.

Или возьмем Дарсонваль. Процедуру с использованием этого аппарата спокойно можно проводить дома, она полностью безопасна и не требует присутствия мастера.

Механический антицеллюлитный массаж

Массаж может улучшить кровоток, разогнать лимфу, повысить упругость кожи, в некоторых случаях даже предотвратить небольшое воспаление. Но вот «растопить» жир ни один массаж не в состоянии. Как и убрать целлюлит.

Даже столь распиаренный лимфодренажный массаж не в силах что-то изменить. Он поможет вывести из организма лишнюю воду, если у человека есть такая проблема. Но для 95% людей эффект от него не будет отличаться от более расслабляющих вариантов массажа. Поэтому совершенно нет смысла терпеть боль.

Лазерная эпиляция

Эта процедура, пожалуй, самая безопасная в нашем списке. В редких случаях она может привести к покраснению кожи, рубцам, ожогам и волдырям. Вот только подходит она далеко не всем. Лазер хорошо работает на светлой коже с темными волосами, а вот для загорелой кожи со светлыми волосами процедура практически бесполезна.

Чтобы избавиться от всех волос на теле, надо будет пройти курс процедур и потом ходить на поддерживающие сеансы. Но никто не даст гарантию, что волосы не появятся снова.

Некоторые дорогие салонные процедуры популярны исключительно благодаря грамотному маркетингу. Но это касается не только бьюти-сферы. Многие бытовые штуковины, которые мы покупаем, поверив рекламе, не стоят потраченных денег — у нас есть статья о таких вещах.

Фото на превью Racool_studio / Freepik, kroshka__nastya / Freepik

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