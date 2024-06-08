Что такое «растворяющий состав»?
УПД
Прочитала статью по ссылке. Там речь идет о том, что гиалуронидазой немного растворяют и перемещают старый филлер в губах, прежде чем ввести новый филлер. Важный момент, который упущен в переводе Адме.
И это не салонная процедура и никакой не писк косметологии, такую фигню делают серые косметологи, какой-нибудь приверженец секты Брауде, ни один нормальный косметолог это делать не будет. Гиалуронидаза действует моментально и пролонгированно, введение нового филлера возможно не раньше, чем через две недели, а по описанию в статье это делают сразу… Это вообще против всех косметологических правил. Жесть какая-то
10 салонных процедур, которые грамотные женщины обходят стороной
Индустрия красоты не стоит на месте и периодически предлагает нам новые процедуры. Правда, многие из них не стоят своих денег, бесполезны или вообще вредны. Наша статья именно о тех процедурах, за которыми в салон лучше не ходить.
Губы-бабочки
Что такое «растворяющий состав»?
Последний писк косметологии — губы-бабочки. Отличие от более привычного увеличения гиалуроновой кислотой заключается в том, что перед введением филлера используют растворяющий состав, а после процедуры губы заклеивают пленкой, чтобы сформировать четкий контур.
Но многие эксперты говорят, что это еще опаснее, чем обычное увеличение. Такая техника может повлечь за собой сдавливание сосудов и нарушение кровообращения. Кроме того, есть большой риск неравномерного распределения филлера, его миграции в соседние ткани. Отеки и синяки после такой процедуры не проходят довольно долго.
Бразильская подтяжка ягодиц
Суть в том, что врач имплантирует в ягодицы жир с других участков тела. Еще совсем недавно был высокий риск летального исхода такой операции. Сейчас в этом плане все получше, но опасность все равно есть: жировые клетки могут попасть в кровь и забить сосуды.
Есть и эстетические нюансы. Жир на ягодицах может распределиться не так, как хотелось бы, то есть результат подтяжки довольно непредсказуем.
Большинство процедур по уходу за кожей лица
Салоны предлагаю кучу подобных процедур: механическую чистку, пилинги, микронидлинг и многие другие. Но решить проблему прыщей или морщин они не могут и дают лишь временный эффект. Стоит все это удовольствие немало, а эксперты утверждают, что все обещания косметологов — лишь маркетинговая уловка.
Для того чтобы действительно как-то повлиять на проблему, необходимо вводить вещества глубоко в кожу. С этим мог бы справиться микронидлинг, но у этой процедуры есть огромный минус — высокий риск заражения.
Короче говоря, от салонных процедур толку столько же, сколько от домашнего увлажнения кожи. Вот только последнее безболезненное и обходится гораздо дешевле.
LPG-массаж
Это аппаратная методика, которая, как утверждается, воздействует на жировые клетки и убирает целлюлит. Процедура безопасна, но вау-эффекта от нее ждать не стоит. Согласно исследованию, почти у всех испытуемых после курса процедур в месте воздействия аппарата уменьшились объемы тела, но только у 15% женщин наблюдалось уменьшение целлюлита.
Судя по некоторым отзывам, LPG-массаж — это вообще пустая трата денег.
Восковая эпиляция
В отличие от других процедур по удалению волос, восковая эпиляция относительно дешевая и обеспечивает довольно продолжительный эффект. Однако и у нее могут быть негативные последствия: раздражение и покраснение кожи, появление вросших волос.
Так как с вместе воском снимается еще и небольшой слой кожи, всегда есть риск подхватить инфекцию, особенно если в салоне не особо парятся по поводу соблюдения санитарно-гигиенических норм.
Кератиновое выпрямление волос
Все знакомые парикмахеры, кто в своё время рьяно взялся за кератин, сейчас страдают заболеваниями органов дыхания. У кого астама, у кого хронический бронхит или трахеит. Больше трёх лет никто на кератине не проработал.
В составе средства, которое наносят на волосы, есть формальдегид, а он признан канцерогенным веществом. Состав закрепляют на прядях нагретыми приборами, из-за чего формальдегид испаряется и может попасть в легкие. Еще это вещество может раздражать кожу, глаза, нос.
Для выпрямления локонов советуют использовать натуральные средства, например, аргановое или кокосовое масло, которые еще и ухаживают за волосами.
Сеансы в солярии
Самый безопасный загар — его отсутствие. Длительное нахождение на солнце и воздействие ультрафиолета опасны и даже могут вызвать рак кожи. Многие считают, что загар, полученный в солярии, «естественным» не является, потому что там используется длинноволновое УФ-излучение. На самом деле такие лучи еще более опасны, потому что глубже проникают в кожу. Из-за этого она может быстрее постареть, а риск заболеваний кожи повышается.
В качестве альтернативы допустимо использование средств для автозагара, так как в их составе значатся лишь красящие вещества.
«Особые» процедуры в парикмахерской
Мытьё головы в парикмахерской, когда дома отключили воду, очень даже умно, а не глупо
Некоторые мастера дерут с клиентов кучу денег за то, что с таким же успехом можно сделать дома. Это относится, например, к нанесению масок и кондиционеров, которые, как утверждается, лечат волосы. Какой смысл использовать их именно в салоне, если эффект и так сохранится лишь до первого мытья головы? Лучше уж купить полноразмерную версию средства и ухаживать за шевелюрой дома.
Или возьмем Дарсонваль. Процедуру с использованием этого аппарата спокойно можно проводить дома, она полностью безопасна и не требует присутствия мастера.
Механический антицеллюлитный массаж
Массаж может улучшить кровоток, разогнать лимфу, повысить упругость кожи, в некоторых случаях даже предотвратить небольшое воспаление. Но вот «растопить» жир ни один массаж не в состоянии. Как и убрать целлюлит.
Даже столь распиаренный лимфодренажный массаж не в силах что-то изменить. Он поможет вывести из организма лишнюю воду, если у человека есть такая проблема. Но для 95% людей эффект от него не будет отличаться от более расслабляющих вариантов массажа. Поэтому совершенно нет смысла терпеть боль.
Лазерная эпиляция
Эта процедура, пожалуй, самая безопасная в нашем списке. В редких случаях она может привести к покраснению кожи, рубцам, ожогам и волдырям. Вот только подходит она далеко не всем. Лазер хорошо работает на светлой коже с темными волосами, а вот для загорелой кожи со светлыми волосами процедура практически бесполезна.
Чтобы избавиться от всех волос на теле, надо будет пройти курс процедур и потом ходить на поддерживающие сеансы. Но никто не даст гарантию, что волосы не появятся снова.
Некоторые дорогие салонные процедуры популярны исключительно благодаря грамотному маркетингу. Но это касается не только бьюти-сферы. Многие бытовые штуковины, которые мы покупаем, поверив рекламе, не стоят потраченных денег — у нас есть статья о таких вещах.