10 старинных штук, при виде которых так и тянет ляпнуть «Что это?»
Порой люди прошлого были такими изобретательными, что назначение предметов из старых времен иногда даже не представляется возможным угадать. Мы нашли вещички, которые сегодня могут вызывать восхищение и одновременно с этим недоумение.
Психограф
Когда-то психографом измеряли уровень интеллекта. Это устройство было изобретено в начале XX века Генри К. Лавери. Прибор измерял голову человека в 32 точках и в соответствии с этим выдавал данные об умственных способностях человека по 5-балльной шкале. Некоторое время психограф продавался, но в конце 1930-х прибор сняли с продажи в связи с возросшим скептицизмом со стороны общественности.
Туфли для хаммама
Такие виды туфель для хаммама были разработаны для богатых женщин. Они позволяли дамам возвышаться над грязным и мокрым полом. Но ходьба в них требовала помощи сопровождающих. Чем выше была платформа, тем больше требовалось помощников. По-арабски эта обувь называется «кабкаб». Такое название происходит от звука, которые эти туфли издавали при ходьбе.
Чернильница
В семьях среднего класса были распространены чернильницы из олова, дерева, латуни. А вот богатые семьи предпочитали подобные изделия из серебра, фарфора, они могли быть декорированы хрусталем, золотом и драгоценными камнями. Представленный образец выполнен из фарфора с добавлением элементов из позолоченной бронзы.
Сахарница
Ранее европейцы использовали сахар не только для подслащивания кофе и чая, но и в качестве приправы для пикантных блюд и даже посыпали им фрукты. Такой сахар специально измельчался и требовал для себя специальной посуды. Так был разработан соответсвующий тип сахарницы, где сладость не клалась, а отсыпалась через дырочки сверху по типу современной перечницы или солонки.
Полиграф
Аппарат для роста волос
Производители данного прибора гарантировали, что при его использовании густая шевелюра вернется к мужчинам за 90 дней. Лечение залысин по уверению изобретателей происходило даже в самых безнадежных случаях. При использовании аппарат создавал вакуум, благодаря которому происходила перекачка крови к истощенным корням волос, что способствовало их дальнейшему росту.
Емкость для косметики
В таких косметичках с вращающейся крышкой когда-то хранилась сухая косметика по типу румян. Вероятно ее создатели руководствовались формой компаса, ведь она уж очень напоминает этот навигационный инструмент.
Держатель
Такая стойка часто использовалась в качестве держателя для тостов или для писем. Такой простой, привлекательный и функциональный прибор при желании мог позволить себе любой представитель среднего класса.
Курильница
Курильницы на ножках и с длинными ручками когда-то были известны во всем Востоке. Благовония были довольно популярны в средневековом мире и продажа аромамасел являлась довольно прибыльным делом.
Несессер
Ранее такие несессеры (etui), использовались для хранения разных мелочевок женщинами. В них дама могла положить ножнички, иглы, наперстки, карандаши. Также использовались они в качестве косметички, в которых женщины хранили свои средства для наведения красоты. Такие футлярчики носились в Европе с XVII по XIX века.
Иногда мы даже не можем представить себе, как раньше выглядели представители разных профессий. А они уж очень отличались от нынешних.