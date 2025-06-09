10 старинных штук, при виде которых так и тянет ляпнуть «Что это?»

Ранее европейцы использовали сахар не только для подслащивания кофе и чая, но и в качестве приправы для пикантных блюд и даже посыпали им фрукты. Такой сахар специально измельчался и требовал для себя специальной посуды. Так был разработан соответсвующий тип сахарницы, где сладость не клалась, а отсыпалась через дырочки сверху по типу современной перечницы или солонки.