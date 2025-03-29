10+ свадеб, про которые наверняка еще долго будут судачить
Истории
5 минут назад
Когда свадьба проходит по плану и все в итоге довольны — это ж просто счастье какое-то. Но вот так бывает далеко не всегда и жизнь начинает вставлять палки в колеса. То затопит ресторан, то гости какие-то странные, то водитель оказывается лихачом. В общем, казусов может быть с избытком, и вот ими и поделились герои нашей статьи.
- Кузина выходила замуж. Ее мама не придумала ничего лучше, чем явиться на свадьбу в белом кружевном платье. Вдобавок ко всему наряд был с огромным декольте. А невеста в ответ на такое решила просто веселиться, как ни в чем не бывало. А сразу после свадьбы перестала общаться с матерью. © Unknown author / Reddit
- Было нам по 23 года. Жили в общежитии. Из самой дальней комнаты и забирали невесту. Именно в этот момент прорвало трубу с горячей водой, толстая, струя била прямо в коридор, открыв напором дверь из душа. Все в пару, к двери невесты не подойти — кипяток. И оттуда не выйти. Аварийку вызвали, но когда она приедет? В общем, завернули невесту в теплое одеяло, на ноги — сапоги, на голову натянули целлофановый пакет. В таком виде и выскочили бегом к жениху, который с гостями маялся у входа в общий коридор. Фотограф, конечно, был счастлив, что снял такие кадры. © Ирина Гри / Dzen
- Я на свою свадьбу заказал белый S класс. Когда мы поехали из загса в ресторан, оказалось, что мы забыли дома ноутбук, на котором был весь наш саундтрек к праздничному вечеру. Мы попросили водителя проехать через наш дом, но понимали, что уже катастрофически не успеваем к торжественной части в рестике. Мы с женой начали цапаться и выяснять, кто из нас плохой и забыл ноут, но водитель перебил наши дебаты словами: «Не переживайте, успеем. Такой день, не надо ссориться». Он несся так, как я в жизни не ездил. В итоге мы успели, но вышли из машины с лицами такого же цвета, как был этот S класс. А вообще, спасибо ему, есть что вспомнить. © Vasilii1stepanov / Pikabu
- У меня была самая кошмарная свадьба. Жених приехал за мной на час раньше, когда я была еще без прически и не накрашенная. Умудрился потерять купленный мной галстук и явился в клетчатом. Принес такой вялый букет, что мой отчим побежал на рынок и купил новый. В ЗАГСе оказалось, что жених забыл кольца! В фату мне вцепился котенок. Было огромное количество неизвестных нам родственников, которых пригласила тетя жениха (а свадьба была в ее квартире). В комнате, где у нас была первая брачная ночь, заклинило замок в двери. Под дверью ночевал какой-то дед и всю ночь громко бурчал. Ночью отключили воду и пришлось пить кислое молоко. В довершение в 4 утра проснулись свекор со свекровью, разбудили нас и мне пришлось идти мыть посуду. Но вот уже 43 года живем с мужем прекрасно! © ирина лиманова / Dzen
- Женился родственник. За сутки до торжества в ресторане прорвало трубы. Затопило все капитально. Владельцы вернули деньги, извинились и развели руками. Мол, сделать ничего не можем. Жених со свидетелем обзвонили кучу ресторанов. В большинстве воспринимали вопрос о проведении свадьбы вот прямо завтра, как шутку или издевку. В одном сказали: «Хорошо, приезжайте, обговорим». Когда они приехали, удивились. Тоже думали, что шутка. Но в итоге все организовали, причем очень качественно. Молодые, правда, развелись через пару лет. Видать, тот потоп все-таки был знаком. © Анна Б. / Dzen
- В первом браке сына невеста хотела непременно пышную свадьбу: усадьба, лимузины, карета. Поехали по свадебным делам, сын за рулем, я рядом, на заднем сиденье будущие жена и теща, и тут сын выдал: «В следующий раз никаких торжеств». Сзади немая сцена, оговорочка по Фрейду. Через 3 года развелись. Со второй женой расписались быстро и дело с концом. Внуку скоро 3, квартиру купили, все у них чинно-благородно. © Ольга Ру. / Dzen
- Меня пригласили на свадьбу. Гости дарили конверты. И был там один кадр. Зная его «щедрую» натуру, молодожены решили, что он просто набил конверт мелкими купюрами, и положили его на стол. Дядя в итоге не выдержал, подходит и говорит: «Вы конверт спрячьте, а то сворует кто-нибудь, я вам триста тысяч на свадьбу отложил ». Это был 2011 год и провинция, и тогда это были большие деньги. Надо ли говорить, что он стал самым любимым дядей в тот вечер. © Barahloff / Pikabu
- У коллеги выходила замуж племянница. Но мама жениха решила затмить всех и вся: пришла в ярко-красном вечернем платье в пол с открытой спиной, торчащим бюстом и блестками повсюду. А в подарок принесла полкило винограда и небольшую, слегка подпорченную дыньку. © любовь * / Dzen
- Женился мой молодой коллега. На свадьбу к нему приехали бывшие однокурсники. Стали говорить тосты, и один мужичок-родственник закончил тост словами: «Да пусть вам земля будет пухом». Свадьба легла. Но потом все пошло нормально. Это реальная история, не выдумка. Правда, молодые развелись через 2 месяца. А коллега потом женился на другой, их старшей дочери уже 25 лет. © Людмила Сазонова / Dzen
- Я был на свадьбе в сельской местности штата Висконсин, и жених и невеста были членами местной добровольной пожарной команды. В какой-то момент в пожарную часть поступил экстренный вызов (не пожар, а медицинский вызов). Свадьба проходила недалеко от пожарной части, поэтому невеста поспешила туда и вместе с еще одним добровольцем, который был на вызове. Поехала на машине скорой помощи на экстренный вызов. В свадебном платье. © ******Stu / Reddit
- Эту историю рассказала мне бабушка. И случилась она в годы ее молодости. Молодой деревенский парень решил жениться. О чем рассказал своей матушке. Матушка поспрашивала у своих подружек и нашла невесту в соседнем селе. Дела решались легко и непринужденно. Договорились они так. Парень едет за невестой, забирает ее с приданым в свой отчим дом. Невеста помогает с готовкой праздничного стола. Свадьба. Успех!
В этом хорошем плане возникли нюансы. Приезжает парень за невестой на лошади. Лошадь запряженная в сани, потому что была зима. Приданного у невесты оказалось больше, чем помещалось в сани. Девушка предложила сделать два рейса. Парня такой расклад не устроил. Хоть село и соседнее, но расстояние между селами больше 10 км. Зима. Холодно. Жених предложил от части вещей отказаться. Невесту это разозлило и она сказала, что, мол, если хочешь невесту небогатую, то едь в конец улицы, там живет небогатая девушка. Вот у нее вещей мало.
Сказано — сделано. Поехал парень в конец улицы к этой девушке. Там состоялся примерно такой диалог:
— Замуж пойдешь?
— За кого?
— За меня.
— Пойду.
— Пошли. Сани за оградой стоят. Собирайся, поехали.
Новоиспеченная невеста не растерялась и быстро собрала все свои вещи. И в путь к счастливой жизни. Прожили они вместе больше 50 лет. © Hyno4eMy / Pikabu
А вот подборка доказательств того, что свадьба без казусов бывает не чаще, чем невеста без фаты.
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
14 историй о людях, чьему умению наводить интригу позавидовали бы и сценаристы мексиканских сериалов
Народное творчество
1 год назад
14 историй с такой непредсказуемой концовкой, что любой сценарист будет зубами скрипеть от зависти
Народное творчество
3 года назад
15 работников свадебной индустрии поделились случаями из практики, которые хоть в мемуары включай
Народное творчество
2 года назад
15+ курьезных историй о жильцах, арендодателях и ситуациях, в которые они попадают
Сделай сам
9 месяцев назад
16 курьезных историй о том, как люди однажды вызвали мастера на дом
Истории
9 месяцев назад
15 неопровержимых доказательств того, что дети и общественные места — то еще сочетание
Народное творчество
2 года назад
15+ человек, для которых школа — это не только храм науки
Семья
1 месяц назад
20+ человек поделились меткими фразами, которые они услышали в случайных разговорах
Народное творчество
1 год назад
16 доказательств, что в обычном магазине историй больше, чем товаров на полке
Истории
2 месяца назад
20+ бабушек и дедушек, внуки которых мечтают получить по наследству хоть чуточку их крутости
Народное творчество
3 года назад
19 историй о том, как люди столкнулись с вопиющей наглостью и не растерялись
Народное творчество
5 лет назад
15 историй об отношениях, где танго втроем чуть не довело до крайности
Истории
2 месяца назад