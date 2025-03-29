10+ свадеб, про которые наверняка еще долго будут судачить

Когда свадьба проходит по плану и все в итоге довольны — это ж просто счастье какое-то. Но вот так бывает далеко не всегда и жизнь начинает вставлять палки в колеса. То затопит ресторан, то гости какие-то странные, то водитель оказывается лихачом. В общем, казусов может быть с избытком, и вот ими и поделились герои нашей статьи.