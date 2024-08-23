10+ талантливых женщин, которых гениальные мужчины успешно прятали в блеске своей славы

Все мы знаем поговорку о том, что за каждым великим мужчиной стоит великая женщина. Но может быть, стоит отказаться от этого клише и взглянуть на этих талантливых женщин, не только как на спутниц жизни, домохозяек и муз. Некоторые из них достойны признания не меньше, чем их знаменитые партнеры. А в бонусе мы расскажем о том, кто из всемирно известных композиторов выдавал сочинения сестры за свои.

Альма Ревель, леди Хичкок: жена короля ужасов

Известный американский кинокритик Чарльз Чамплин писал: «Хичкок работал в четыре руки, и две из них принадлежали Альме». Будущая леди Хичкок начала свою карьеру в кинематографе еще подростком: сначала она разносила чай на съемочной площадке, но в 16 лет уже работала монтажером. Когда будущие супруги познакомились, Альме было чуть за двадцать, и она уже «доросла» до сценариста и помощника режиссера, даже сама успела сняться в кино. Со временем ей прочили кресло главного режиссера. Альфред же только начинал свой взлет к вершинам, и на тот момент ему доверили лишь должность графического дизайнера.

В первые годы брака мадам Хичкок еще сотрудничала с другими режиссерами, выступала их соавтором, но со временем сосредоточилась только на фильмах своего мужа. Как сценарист Альма славилась своими психологически точными сложными женскими персонажами, Хичкок же сам признавал, что не был силен в этом. Но помощью со сценариями ее роль не исчерпывалась, она помогала с кастингом, участвовала в монтаже, отсматривала черновой вариант, добиваясь непрерывности повествования, вычищала ляпы. В байопике «Хичкок», где режиссера играет Энтони Хопкинс, а его жену — Хелен Миррен, можно увидеть вполне правдивую версию того, как эта пара работала над фильмом «Психо».

В 1979 году, когда Хичкоку вручали Премию Американского института киноискусства за прижизненные достижения (AFI Life Achievement Award), в своей ответной речи он сказал: «Я позволю себе назвать поименно только четырех человек, которые оказали мне наибольшую привязанность, признательность, поддержку и постоянное сотрудничество. Первая из четырех — монтажер, вторая — сценарист, третья — мать моей дочери Пэт, а четвертая — лучший повар, который когда-либо творил чудеса на домашней кухне. Их всех зовут зовут Альма Ревиль».

Маргарет Кин: художница с большими глазами

Юная Маргарет с детства любила рисовать большеглазых ангелов. Став постарше, с такими же глазами-блюдцами начала изображать детей, юных девушек и даже собачек. Неизвестно, добилась бы она популярности сама, но ее второй муж увидел в работах жены свой шанс. Он начал продавать их как свои, а Маргарет пригрозил расправой, если она посмеет возражать. Надо отдать должное Уолтеру Кину: как муж он был полной катастрофой, но как маркетолог оказался практически гениальным. Он сумел добиться того, что о «Большеглазых картинах» заговорили все.

Только после развода Маргарет Кин нашла в себе силы выступить с заявлением о том, что настоящий автор картин — она. Дело дошло до суда, на котором, желая раз и навсегда выяснить правду, судья потребовал у обоих бывших супругов прямо перед его глазами нарисовать картину. Уолтер отказался, сославшись на травму плеча, а вот Маргарет понадобилось чуть меньше часа, чтобы закончить полотно. История художницы легла в основу биографической картины Тима Бертона «Большие глаза».

Элизабет Сиддал: муза прерафаэлитов

Элизабет наиболее известна как муза художников Братства прерафаэлитов и жена Данте Габриеля Россетти. Многие поклонники живописи знают историю о том, как она позировала Джону Эверетту Милле для его знаменитой «Офелии». Дело было зимой, и чтобы натурщица не замерзла в ванной, куда он ее погружал, художник подогревал воду масляными лампами. Однажды он заработался и не заметил, что все они прогорели, вода быстро стала ледяной, но Элизабет не стала жаловаться и беспокоить творца, поглощенного работой. Такая самоотверженность дорого обошлась ей — девушка сильно застудилась и долго болела.

Лишь немногие знают, что Элизабет и сама была одаренной художницей и поэтессой. Когда она начала учиться живописи у Россетти, тот нашел ее «изобретательность и легкость» впечатляющими, гораздо лучше тех же своих навыков. Россетти не раз заимствовал сюжеты ее карандашных набросков и даже после смерти жены продолжил использовать ее работы. Поэзия же Элизабет увидела свет только в наше время, тогда же состоялась и ее первая персональная выставка.

Софья Толстая: талант за спиной Льва Толстого

Многие известные писатели и их жены годами живут так: спутницы становятся не просто надежной опорой, но и волокут на себе дом и быт, не обременяя гения такими «пустяками». А еще они взваливают на себя также всю «черновую» сторону писательской работы. Именно такой женой была Софья Андреевна Толстая. Она не просто отказалась ради мужа от светской жизни, заперлась в деревенском имении, где рожала, воспитывала, занималась хозяйством, но также бесконечно переписывала рукописи, выступала секретарем и переводчиком, занималась издательскими делами.

Поразительно, что между всеми этими заботами женщина еще и успевала писать. Многие читали ее подробные дневники и мемуары, но, пожалуй, только литературоведы знают о том, что она взяла псевдоним «Усталая» и выпустила под ним цикл стихотворений. Они же могут рассказать и о том, как юная Софья до замужества с Толстым написала повесть «Наташа». Великий писатель в дневнике высоко оценил это произведение «за энергию правды и простоты», но самой писательнице сказал, что прочел бегло и публиковать не рекомендует. Софья сожгла свое произведение. А годы спустя Лев Николаевич использовал не только имена героев той самой повести, включая имя Наташи Ростовой, но и описание многих семейных сцен в своем эпохальном романе «Война и мир».

Эмили Уоррен Рёблинг: женщина, которая «достроила» Бруклинский мост

Бруклинский мост — один из самых известных в мире, сложно найти того, кто не знает о его существовании и не представляет, как он выглядит. Когда-то это был самый большой мост в мире, и он навсегда останется первым, в чьей конструкции использовались стальные тросы. История его строительства — это история подвига семьи Рёблинг, и немаловажный вклад в него внесла хрупкая женщина.

Инженером, начавшим строительство, был Джон Рёблинг. Он пострадал во время проектных работ: мужчине раздробило ступню, началось заражение, и Джон скончался. Его место занял сын Вашингтон. Он лично спускался в кессон во время возведения фундамента, заработал кессонную болезнь, приковавшую его к постели. И тогда за дело принялась Эмили. Она взяла на себя большую часть обязанностей главного инженера, включая ежедневный надзор и управление проектом, встречалась с политиками, финансистами и другими инженерами. Перед официальным открытием она первая пересекла мост в экипаже.

Мина Миллер: домашний гений Эдисона

Мине было 20 лет, когда она вышла замуж за Эдисона. Девушка взяла на себя заботу о трех пасынках, детях от первого брака Томаса, и огромном доме. В следующие 12 лет она родила Томасу еще троих детей. Но Мина не ограничилась и без того непростой ролью жены успешного изобретателя. Она стала заметной общественной фигурой, называла себя «домашним управляющим» и продвигала повседневный женский труд по дому как дело национальной важности. «Термин „домохозяйка“ не применим к способной женщине, которая ведет свой дом так же эффективно, как мужчина, который выполняет свою работу», — говорила она. Мина была не просто женой Эдисона, а его партнером и компаньоном. Еще до свадьбы Томас переложил на нее обязанность по ведению лабораторных журналов, она следила за всеми его многочисленными начинаниями, а после смерти мужа помогала сыновьям управлять огромным семейным бизнесом.

Мэри Ливингстон: за мужем — в Африку

Брак Ливингстона с Мэри Моффат начался исключительно неромантично: мужчина решил, что ему нужна жена, которая поможет ему в его миссионерской работе. И хотя после он и признавался своей жене в любви, это не мешало ему почти всегда ставить во главу угла главную страсть своей жизни — исследование Африки. Мэри свободно говорила на языке народа тсвана. Ее лингвистические способности были настолько выдающимися, что девушку в Южной Африке знали лучше, чем самого Дэвида. Порой его представляли новым африканским знакомым как мужа Мэри Моффат. Когда пара первый раз пересекала пустыню Калахари, женщина была беременна, в конце поездки она родила и новорожденная девочка прожила всего шесть недель. Отправляясь с мужем во второй раз в такое же путешествие, Мэри знала, что беременна, и предполагала, что ей придется рожать в пустыне. Так и произошло. Только протесты тещи остановили Ливингстона от того, чтобы взять жену с четырьмя детьми, старшему из которых на тот момент было шесть, в свою длительную экспедицию на Замбези.

Мари Бракмон: гранд-дама импрессионизма

В середине XIX века идея, что женщина должна следовать интересам супруга, когда выйдет замуж, многим казалась абсолютно нормальной. Именно так думал художник Феликс Бракмон, когда женился на своей соратнице по цеху Мари. Его не смущало, что супруга — одна из самых заметных учениц самого Энгра. Он еще терпел, когда жена просто рисовала свои пейзажи и помогала ему в работе над эскизами, но когда, после знакомства с Дега, Моне и Ренуаром Мари увлеклась импрессионизмом и стала писать в новой манере, начал ее критиковать. Феликсу Бракмону, живописцу, керамисту, мастеру офорта, заново открывшему миру гравюры Хокусая и давшему толчок движению японизма, было грех жаловаться на отсутствие признания. Однако он отчего-то весьма болезненно относился к успехам жены, списывал ее амбиции на «неизлечимое тщеславие» и отказывался демонстрировать ее работы. А ведь в это время роль женщин в искусстве уже не ограничивалась тремя ипостасями — жена, муза, натурщица. Дошло до того, что измученная его отношением Мари практически забросила живопись.

Клара Шуман: знаменитая пианистка

Жена Шумана была выдающейся пианисткой. Девочка занималась музыкой с четырех лет, а в девять уже выступала на публике. Ее игрой восхищался Ференц Лист, а Николо Паганини предлагал совместные выступления. Роберт Шуман приметил Клару, когда та была совсем девочкой. 18-летний юноша стал брать уроки музыки у отца пианистки, чтобы чаще видеть милое создание. Спустя 9 лет, когда Кларе самой исполнилось 18, Шуман сделал ей предложение. Девушка согласилась, а вот ее отец был против, и влюбленным пришлось ждать еще три года, чтобы сочетаться браком.

Выйдя замуж за Шумана, Клара, пианистка с международной репутацией, положила к его ногам свою карьеру. Очень сложно гастролировать, когда ты рожаешь детей одного за одним — всего их у пары было восемь. Тем не менее, для того, чтобы представить публике новые произведения мужа, время у нее находилось. Также, сама сочинительница, Клара вдохновляла Шумана расширять свой диапазон, не довольствуясь исключительно сольными музыкальными произведениями.

Франсуаза Жило: жизнь в тени Пикассо

Франсуаза Жило в пять лет решила, что станет художницей, и всю жизнь не сворачивала с этого пути. Когда ей был 21 год, Жило встретила знаменитого Пикассо. Тот был на сорок лет старше девушки, но это не помешало ему начать за ней ухаживать и преуспеть. Десять лет они были вместе, Жило родила ему двоих детей, но в конце концов не выдержала замашек великого гения и стала единственной женщиной, которая «осмелилась бросить» Пикассо среди бесконечного сонма его талантливых возлюбленных.

Пикассо пришел в ярость. Он уничтожил все ее вещи, которые Франсуаза не успела вывезти, включая картины Жило и дорогие ее сердцу письма от Анри Матисса. А потом сказал, что ее жизнь без него превратится в пустыню и отправился разрушать ее карьеру. Пикассо добился того, чтобы ее перестали приглашать на выставки, а галереи отказались сотрудничать. Спустя одиннадцать лет, он так же неистово воспротивился публикации мемуаров Жило, в которых та честно описала их совместную жизнь. Несмотря на его попытки, книга вышла, была переведена на десятки языков, ее тираж превысил миллион экземпляров.

Карьера Франсуазы как живописца, пошла в гору уже после смерти Пикассо. В конце концов она получила международное признание, и в 2010 году за заслуги в области искусства была удостоена звания офицера ордена Почетного легиона — высшей награды французского правительства. Об истории страстных и непростых взаимоотношений этих двоих снят фильм "Прожить жизнь с Пикассо".

Бонус: Фанни Мендельсон. Известный неизвестный композитор