Мы сравнили жен и муз великих художников — женщин, которые делили любовь одного мужчины

Творческие люди — неординарные натуры, которым свойственно впадать в водоворот чувств и эмоций, дабы черпать из них вдохновение. Потому неудивительно, что многие художники дарили свою любовь и восхищение далеко не одной женщине. Мы выведали, какие дамы были музами великих творцов, а какие — их спутницами по жизни.

Жанна Самари — муза Пьера Огюста Ренуара

Французскую актрису Жанну Самари Пьер Огюст Ренуар впервые изобразил в 1876 году, а в 1877 она стала любовницей живописца и часто «гостила» на его полотнах. Публика тех времен портреты Жанны не оценила, но друзья Ренуара говорили, что он создал образ настоящей парижанки. В 1880 году любовные отношения художника и его музы сошли на нет, потому что он увлекся своей будущей женой Алиной Шариго. Тем не менее он еще некоторое время писал Жанну, но чаще ее изображал на заднем плане картины. В 1882 году актриса вышла замуж за своего состоятельного поклонника, хотя его родители не благословили этот союз и отказались присутствовать на бракосочетании. Уже в статусе матери Жанна начала писать детскую литературу. А здесь можно посмотреть, как выглядела Жанна Самари в жизни — мы сравнивали портреты и фотографии легендарных женщин.

Фанни Корнфорт — муза Данте Габриэля Россетти

Корнфорт познакомилась с Данте Габриэлем Россетти в 1856 году. Она стала его натурщицей и любовницей. Отношения пара держала в тайне от жены художника Элизабет Сиддал. Историки предполагали, что Сиддал недолюбливала Корнфорт, но нет никаких доказательств того, что женщина вообще знала о существовании Фанни. После смерти Сиддал в 1862 году Корнфорт переехала в дом овдовевшего Россетти в качестве его экономки. Фанни принадлежала к сельскому рабочему классу. У нее был грубый акцент и не было образования. Все это шокировало семью Россетти. Его брат хвалил красоту девушки, но указывал на ее низкий интеллект. Многие так и не приняли Корнфорт и оказывали давление на художника, чтобы тот прекратил этот роман.

После того как здоровье Россетти пошатнулось, его семья вынудила Корнфорт покинуть дом. Художник оплатил ей жилье неподалеку, сказав: «Ты единственная, кого я хочу обеспечивать. Можешь быть уверена, что я сделаю для этого все возможное, пока дышу, а в моем кошельке есть пенни». Россетти также подарил возлюбленной несколько своих картин, удостоверившись, что ее законное право собственности подтверждено документально.

Хендрикье Стоффелс — муза Рембрандта

В жены Рембрандт взял Саскию ван Эйленбюрх, и, можно сказать, их союз был мезальянсом: невеста стояла на несколько ступеней социальной лестницы выше. Но девушка была очень независимой по натуре, потому добилась разрешения родных на бракосочетание. К сожалению, Саския скончалась от болезни в свои 29 лет. А ее завещание гласило: Рембрандт мог пользоваться наследством только до тех пор, пока не женится повторно. Нежелание художника потерять состояние и стало причиной многочисленных проблем в его дальнейшей личной жизни. Так, его последней дамой сердца стала молоденькая горничная Хендрикье Стоффелс, и когда Рембрандт написал с ее натуры полотно «Девушка, купающаяся в реке», церковь сразу обвинила влюбленных в распутстве и запретила молодой женщине причащаться. Тем не менее биографы считают, что Хендрикье благотворно влияла на художника — во время их связи он был очень продуктивен. Скончалась женщина во время эпидемии чумы, Рембранд пережил ее на 6 лет. К слову, из этого материала можно узнать тайну одного из легендарнейших полотен Рембрандта.

Хельга Тесторф — муза Эндрю Уайета

© The Helga Pictures / Andrew Wyeth / Wikimedia Commons , ASSOCIATED PRESS / East News ASSOCIATED PRESS / East News

В 1986 году Эндрю Уайет объявил, что за последние 15 лет он сделал 240 рисунков и картин женщины по имени Хельга. Картины были экстраординарными, но в то же время утонченными. Ранее он никому не рассказывал о работе с этой моделью, даже жене. Тесторф какое-то время была сиделкой фермера, жившего недалеко от дома Уайетов. Ни художник, ни муза не спешили никому сообщать о своей практике. Позднее его жена Бетси рассказывала о картинах в нескольких интервью, говоря, что изображения Хельги послужили основой и вдохновением для других работ Уайета. Когда жену художника спросили о возможной связи между ее мужем и его музой, она иронично заметила, что сомневается насчет этого. По ее словам, они бы не перешли эту черту, поскольку Уайет потерял бы магию картин.

Мария-Тереза Вальтер — муза Пабло Пикассо

В 1927 году на улице к Вальтер подошел мужчина и сказал: «У вас интересное лицо. Я хотел бы написать ваш портрет. Я Пикассо». С тех пор девушка стала ему позировать, у них завязались отношения. В то время художник был женат на Ольге Хохловой, у них был пятилетний сын.

В 1934 году Вальтер забеременела. Когда подруга сообщила Хохловой, что у ее мужа давние отношения с женщиной, которая ждет от него ребенка, она немедленно оставила Пикассо и уехала вместе с их сыном Пауло. В сентябре 1935-го Вальтер родила дочь Майю. Ко времени появления на свет Майи Пикассо уже встречался с несколькими другими женщинами. Отношения музы и художника закончились в 1940 году. Однако они продолжали встречаться время от времени. В 1955 году, когда умерла Хохлова, Пикассо позвонил Вальтер и попросил ее выйти за него замуж. Она отказалась. Пикассо больше ее не видел.

Лидия Делекторская — муза Анри Матисса

В 1932 году Делекторская устроилась прислугой и секретарем в дом Анри Матисса. Прошло три года, прежде чем художник попросил ее позировать ему. Лидии было 25, Матиссу 65. Их сотрудничество было слаженным и успешным. Юная девушка руководила студией художника, подбирала моделей, имела дело с дилерами, продавцами, галереей. Все работало как часы. Тесные отношения между Делекторской и Матиссом привели к тому, что жена, с которой он прожил 40 лет, поставила ему ультиматум: «Или она, или я!» Художник выбрал свою жену, но она все равно ушла от него в 1939 году. Тогда он попросил Лидию вернуться, чтобы та помогала со студией. Они оставались вместе до конца его жизни.

Камилла Клодель — муза Огюста Родена

Клодель начала работать в мастерской Огюста Родена в 1883 году. Она была его моделью и возлюбленной. Но вместе пара не жила, так как скульптор не хотел прекращать свои 20-летние отношения с Розой Бере. Известие об этом романе взволновало семью Камиллы, особенно мать, которая никогда не одобряла того, что дочь решила посвятить себя искусству. Из-за этой неприязни девушка была вынуждена покинуть семейный дом. В 1892 году, после прерывания беременности, Клодель перестала быть любовницей Родена. Но они регулярно встречались вплоть до 1898 года.

Дороти Норман — муза Альфреда Стиглица

Норман встретила Альфреда Стиглица в 1927 году. В то время он уже был довольно успешным фотографом и пользовался авторитетом. На момент знакомства оба состояли в браке — она была замужем за сыном предпринимателя Эдвардом Норманом, а он был женат на художнице Джорджии О’Кифф. Несмотря на это, у них завязался долгосрочный роман. Все началось с того, что Стиглиц взял девушку себе в ученицы и стал ее наставником. Их отношения продолжались до его смерти в 1946 году. Ее брак с Эдвардом Норманом закончился разводом в 1951 году.

Энни Миллер — муза Уильяма Холмана Ханта

Прерафаэлит Уильям Холман Хант познакомился с бедной девушкой Энни Миллер в заведении общепита — она там работала. Влюбленный по уши художник осыпал молодую женщину дорогими нарядами, заботился о ее образовании и думал о браке. И, конечно же, писал свою возлюбленную — она была моделью для его картины «Пробудившийся стыд». Но, надо отметить, после их расставания Хант перерисовал лицо девушки на полотне, так что сейчас у героини картины лишь фигура Миллер. А расстались они по этой причине: Хант должен был на время уехать, а в его отсутствие девушка связалась со скандально известным в Лондоне ловеласом. Помолвка была разорвана, и художник женился на Фанни Во. Энни Миллер от одиночества долго не страдала. Она вышла замуж за капитана Томаса Томсона и родила ему двоих детей. Их брак длился 50 лет.