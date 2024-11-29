10 важных вещей, которые должны знать владельцы кошек

Содержание кошки может оказаться сложнее, чем казалось на первый взгляд. Особенно если владелец до сих пор верит в распространенные мифы, как, например, что ей обязательно нужно «много рыбов» и литры молока. Мы рассмотрели важные аспекты, которые помогут лучше понять питомца и обеспечить ему комфортную жизнь.

Кошкам нельзя сырую рыбу

Это строго запрещено. Сырая рыба не подходит кошкам, так как содержит фермент тиаминаза, который разрушает тиамин — важный для кошек витамин группы B. Если в ее организме будет слишком мало тиамина, у нее могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем. Более того, сырая рыба обычно является рассадником бактерий, которые, как и у людей, могут вызвать пищевое отравление. В качестве примера двух опасных бактерий можно привести кишечную палочку и сальмонеллу.

У кошек тоже может быть аллергия

Существует несколько типов кошачьей аллергии, и блохи возглавляют этот список. Блошиный аллергический дерматит причиняет животному сильный дискомфорт. Достаточно всего лишь одного укуса, чтобы вызвать ухудшение состояния здоровья.

Атопия — еще одна распространенная аллергия, которую мы наблюдаем у кошек. Она связана с какими-то компонентами в окружающей среде, с которыми контактирует кошка.

Также может возникнуть и пищевая аллергия на один или несколько ингредиентов в рационе. Проявляется аллергия у кошек обычно в виде проблем с кожей, а не с дыхательными путями, как у людей.

Важность вертикального пространства

Место на возвышенности позволяет кошкам следить за окружающей обстановкой, обеспечивает защиту, помогает избегать конфронтаций с другими животными в доме, а также дает необходимое уединение. Помимо инстинктивного желания взбираться повыше, хвостатым просто нравится лазать, потому что это стимулирует их умственно и физически. В семьях, где есть несколько взрослых кошек, отдых на самых высоких местах может быть своего рода символом статуса: та, у которой «лучшая» точка обзора, обычно считается доминирующей. Наличие нескольких таких точек в доме может помочь предотвратить конфликты, потому что у каждой кошки будет свое местечко на возвышенности.

Кошка может вас игнорировать и это нормально

Если кошка вас игнорирует, это не обязательно означает, что она обиделась на вас. Хотя и такое может быть. Ее тонкая душевная организация может оскорбиться, если она учует запах чужого питомца, которого вы недавно гладили. Злиться она не будет, но своим видом покажет, что, вообще-то, ей обидно и нечего с другими котами якшаться. Но если вы, вроде как, не обижали ее, да и других симптомов плохого самочувствия нет, чтобы поднимать панику и бежать к ветеринару, а она все же игнорирует вас, то просто оставьте ее в покое. Ей просто не хочется сейчас ни с кем общаться. Настроение у нее такое, меланхоличное.

Кошки мурлычут, когда им больно

Кошки могут мурлыкать, когда они здоровы и чувствуют себя хорошо, но это также может происходить тогда, когда они больны или испытывают боль. Мурлыкая, кошка может просить о помощи. В некоторых случаях питомцы могут издавать мурчащие звуки даже перед тем, как отправиться на радугу. Для них это один из способов успокоить себя. Когда кошка мурлычет, обратите внимание на язык ее тела и ситуацию, чтобы понять, почему она это делает. Если она подходит к вам, подняв хвост, это может означать приветствие и привлечение внимания. Но если кошка сидит на корточках, слегка отведя уши в сторону и мурлыкая, возможно, ей нездоровится.

Опасность ядовитых домашних растений

Употребление в пищу ядовитых растений, в зависимости от вида, может привести к почечной недостаточности или остановке сердца у кошек. Среди них есть и те, что довольно часто встречаются в домах: лилии;

спатифиллум («женское счастье»);

алоэ;

монстера Делициоза (деликатесная);

эпипремнум золотистый;

толстянка;

сансевиерия трехполосная («тещин язык»);

саговая пальма;

каланхоэ. Трудно отучить кошку грызть растения. Попробуйте обернуть горшок алюминиевой фольгой или подвесить растения к потолку — это может отпугнуть питомца. Но лучше всего найти безопасные растения, чтобы не нужно было беспокоиться о здоровье любимца.

Не все кошки любят кошачью мяту

Способность наслаждаться кошачьей мятой на самом деле заложена в генах. И у всех кошек реакция на нее может быть разной. На некоторых эта трава действует так, что лишает их самообладания. А у других может быть более сдержанная реакция. Но кошачья мята может помочь справиться вашей кошке со стрессом от звука фейерверков, который часто пугает питомцев в новогоднюю ночь. Просто распылите спрей с этим ароматом прямо во время того, как услышите, что кто-то начинает запускать фейерверк за окном. Это должно хоть немного, но успокоить кошку.

Кошка не будет ничего делать вам назло

Это распространенное заблуждение, которое часто используют хозяева, чтобы оправдать плохое поведение своих питомцев. Кошки не делают свои дела за пределами лотка, не царапают мебель и не ведут себя как-то иначе только потому, что злятся и пакостничают. Главное — понимать и принимать нормальное поведение кошек. То, что может показаться поведением из вредности (например, царапанье дивана), для кошки является совершенно обычным. В данном случае ваша кошка метит свою территорию, точит когти и, возможно, разминает мышцы. Она не злится, просто ведет себя как кошка. Каким бы ни было ее поведение, у него есть причина, не связанная со злостью.

Молоко вредно для кошек

Самая очевидная причина, из-за которой коровье молоко вредно для кошек, заключается в том, что по мере взросления у них часто пропадает фермент, необходимый для правильного переваривания молока. Обычно таким питомцам ставится диагноз «непереносимость лактозы». Но и остальным кошкам не рекомендуется употреблять молоко. В нем довольно много жира, а многие хвостатые (возможно, даже большинство) склонны к ожирению. Если давать этот продукт на регулярной основе, это просто добавит в их рацион жиры и сахар, что приведет к несбалансированному питанию и повысит вероятность набора веса.

Необходимость кастрации