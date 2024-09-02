Войлочные тапки - это не обязательно вот это уродство. У меня есть подаренные чуть меньше 100 лет назад войлочные тапки с вышивкой и полиуретановой подошвой. Сносу им нет.
10 вещей для дома, в которых и у плиты стоять удобно и гостей встречать не стыдно
Домашняя одежда — камень преткновения в спорах. Одни люди считают, что для дома сгодится и старая футболка с шортами, другие — что в родных стенах необходимо одеваться так же красиво, как и на улице. Мы подобрали несколько классных вещей, в которых и курьера встретить не стыдно и домашние дела делать не страшно.
Войлочные тапки
Универсальные тапки для дома — войлочные. Они теплые, дышащие и комфортные даже без носков. В них не зазорно выбежать на улицу или взять их с собой в гости в качестве сменки. А модные тапки из сувенирной лавки далеко не всегда удобны в носке.
Мокасины с утеплителем
Слева - для детей. У моего сына такие были в детстве, но они без супинатора, подошвы и каблука - может появиться плоскостопие.
Такие мокасины сейчас занимают первые места в списках удобной и практичной теплой домашней обуви. Важно выбирать модели из натуральной овчины. В отличие от аналогов из синтетических материалов, тапки из натуральной шерсти «дышат», поэтому нога в них не потеет. Специалисты также рекомендуют выбрать пару с гибкой подошвой.
Немаркий трикотажный костюм
Нет, он не смотрится дорого. Он смотрится уныло. И в нём капец как жарко будет.
Кажется, что такой костюм меньше пачкается, а смотрится при этом дорого. Для прохладной погоды лучше всего подойдет лонгслив или джемпер с длинным рукавом. Низ — любые брюки, которые подходят вашей фигуре. Серый цвет, к слову, считается одним из самых практичных.
Удлиненная толстовка с лосинами
Хотелось бы как-то дома себя чувствовать, как дома, а не как в таком месте, где используется униформа!
Такой комплект можно по праву назвать униформой для дома. Удлиненный и свободный верх позволяет не беспокоиться о том, что одежда может неудобно задраться при движении. А легинсы — один из самых популярных вариантов домашней одежды.
Флисовые тапки
Такие тапочки, по словам владельцев, очень теплые. Однако из-за особенностей материала ноги могут в них потеть, поэтому важно учитывать этот момент. Специалисты отмечают, что этот вариант — один из самых бюджетных и долговечных. А если их правильно стирать, то они прослужат очень-очень долго.
Вязаный кардиган
В курьеры, видать, щас только ведущие "Модного приговора" идут, не иначе!
Когда отопление еще не включили, в квартире бывает зябко. И тогда поверх домашнего костюма хочется накинуть что-то более теплое. Тут на помощь приходит кардиган. Стоит отдать предпочтение более современным моделям актуальной формы и вязки.
Майка с вшитым лифом
"Благодаря вставке в виде бюстгальтера внешний вид остается приличным" - рука-лицо. Что мешает просто надеть бюстгальтер, если, по какой-то неведомой причине, его отсутствие делает внешний вид (а бывает вид внутренний? рентген, что ли?) неприличным. Или вы дома топлесс гуляете и одеваетесь только ради гостей? Имеете право, конечно, не спорю
Она спасает в моменты, когда, например, приезжают гости. Благодаря вставке в виде бюстгальтера внешний вид остается приличным, но при этом комфортом жертвовать не приходится. Такую майку можно комбинировать как с лосинами, так и с домашними трикотажными брюками.
Открытые тапки для гостей
Стоит приобрести домой и пару тапочек для гостей. Они должны быть не сильно маркими и легко стираться в машине. Многие пользователи интернета считают, что самый классный вариант — открытые тапки, ведь в них ноги меньше потеют. Стирать эти и другие тапки лучше не реже раза в месяц.
Халат-кимоно
Эта девушка справа, палитру держит чтоле? Ух, рукава то умазюкает по самые плечи)
Предполагалось, что банные халаты будут носить до и после душа. Однако многие носят этот удобный элемент гардероба целый день. Правда, привычные толстые халаты с поясом — это уже прошлый век. На смену им пришли более универсальные наряды, в которых можно даже в магазин сходить. Например, халат-кимоно, некоторые модели которого идут в комплекте с прикольными брючками.
Удлиненные футболки-платья
Ходить в халате в магазин?! У нас магазин в соседнем доме, но не представляю себя в таком виде в магазине. А в нашем доме банк. А в банк можно в халате или это уже перебор?
В такой футболке можно как спать, так и проходить целый день. Очень удобно усесться в ней на диване и натянуть полы ткани на коленки. Знающие люди советуют носить их вместо цветастых платьицев-халатов, которые были в моде 30 лет назад.
Если с домашней одеждой и обувью все понятно, то с уличными образами еще надо поработать. Вот несколько удобных пар, которые настолько эффектно выглядят, что леди на шпильках будут с завистью смотреть вслед.
Комментарии
открою автору страшную тайну. для разных событий можно надеть разную одежду.
Для кого пишутся такие статьи? Для инопланетян, которые проходят ускоренный курс "как притвориться человеком"?
Уж с тем, что носить у себя дома, я как-нибудь сама разберусь.