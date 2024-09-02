10 вещей для дома, в которых и у плиты стоять удобно и гостей встречать не стыдно

Домашняя одежда — камень преткновения в спорах. Одни люди считают, что для дома сгодится и старая футболка с шортами, другие — что в родных стенах необходимо одеваться так же красиво, как и на улице. Мы подобрали несколько классных вещей, в которых и курьера встретить не стыдно и домашние дела делать не страшно.

Войлочные тапки

Универсальные тапки для дома — войлочные. Они теплые, дышащие и комфортные даже без носков. В них не зазорно выбежать на улицу или взять их с собой в гости в качестве сменки. А модные тапки из сувенирной лавки далеко не всегда удобны в носке.

Мокасины с утеплителем

Такие мокасины сейчас занимают первые места в списках удобной и практичной теплой домашней обуви. Важно выбирать модели из натуральной овчины. В отличие от аналогов из синтетических материалов, тапки из натуральной шерсти «дышат», поэтому нога в них не потеет. Специалисты также рекомендуют выбрать пару с гибкой подошвой.

Немаркий трикотажный костюм

Кажется, что такой костюм меньше пачкается, а смотрится при этом дорого. Для прохладной погоды лучше всего подойдет лонгслив или джемпер с длинным рукавом. Низ — любые брюки, которые подходят вашей фигуре. Серый цвет, к слову, считается одним из самых практичных.

Удлиненная толстовка с лосинами

Такой комплект можно по праву назвать униформой для дома. Удлиненный и свободный верх позволяет не беспокоиться о том, что одежда может неудобно задраться при движении. А легинсы — один из самых популярных вариантов домашней одежды.

Флисовые тапки

Такие тапочки, по словам владельцев, очень теплые. Однако из-за особенностей материала ноги могут в них потеть, поэтому важно учитывать этот момент. Специалисты отмечают, что этот вариант — один из самых бюджетных и долговечных. А если их правильно стирать, то они прослужат очень-очень долго.

Вязаный кардиган

Когда отопление еще не включили, в квартире бывает зябко. И тогда поверх домашнего костюма хочется накинуть что-то более теплое. Тут на помощь приходит кардиган. Стоит отдать предпочтение более современным моделям актуальной формы и вязки.

Майка с вшитым лифом

© Shop1103032109 Store / Aliexpress Королева-Ведьма 1 час назад "Благодаря вставке в виде бюстгальтера внешний вид остается приличным" - рука-лицо. Что мешает просто надеть бюстгальтер, если, по какой-то неведомой причине, его отсутствие делает внешний вид (а бывает вид внутренний? рентген, что ли?) неприличным. Или вы дома топлесс гуляете и одеваетесь только ради гостей? Имеете право, конечно, не спорю - - Ответить

Она спасает в моменты, когда, например, приезжают гости. Благодаря вставке в виде бюстгальтера внешний вид остается приличным, но при этом комфортом жертвовать не приходится. Такую майку можно комбинировать как с лосинами, так и с домашними трикотажными брюками.

Открытые тапки для гостей

Стоит приобрести домой и пару тапочек для гостей. Они должны быть не сильно маркими и легко стираться в машине. Многие пользователи интернета считают, что самый классный вариант — открытые тапки, ведь в них ноги меньше потеют. Стирать эти и другие тапки лучше не реже раза в месяц.

Халат-кимоно

Предполагалось, что банные халаты будут носить до и после душа. Однако многие носят этот удобный элемент гардероба целый день. Правда, привычные толстые халаты с поясом — это уже прошлый век. На смену им пришли более универсальные наряды, в которых можно даже в магазин сходить. Например, халат-кимоно, некоторые модели которого идут в комплекте с прикольными брючками.

Удлиненные футболки-платья

© Sleeping Rose Store / Aliexpress Ольга Курпякова 15 минут назад Ходить в халате в магазин?! У нас магазин в соседнем доме, но не представляю себя в таком виде в магазине. А в нашем доме банк. А в банк можно в халате или это уже перебор? - - Ответить

В такой футболке можно как спать, так и проходить целый день. Очень удобно усесться в ней на диване и натянуть полы ткани на коленки. Знающие люди советуют носить их вместо цветастых платьицев-халатов, которые были в моде 30 лет назад.