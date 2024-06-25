10 вещей, которые опытные путешественники в дорогу никогда не возьмут

Близится пора отпусков. В попытках объять необъятное мы частенько забиваем чемодан «важными вещами», которые в итоге оказываются совершенно ненужными. Но как заранее понять, что точно не пригодится на отдыхе? У нас есть целый список вещей, которые не стоит запихивать в свои чемоданы.

Парео

Хотя места парео занимает немного, брать его в дорогу все равно не стоит: в нем можно рассекать по пляжу, но в большинстве случаев большой платок на теле будет выглядеть странно. Куда практичнее взять с собой легкий костюм из натуральной ткани. Это более универсальная одежда, в которой не стыдно пойти даже в кафе.

Плойка для укладки

Мало кто знает, что на некоторых круизных кораблях, к примеру, запрещено использовать стайлеры или плойки для волос. Причина та же, что и в случае с кипятильником: пожарная безопасность. К тому же такие приборы занимают в чемодане немало места. Если хочется щеголять в отпуске с укладкой, лучше взять с собой бигуди. Тем более что сейчас продаются очень легкие и компактные наборы.

Шляпа с широкими полями

Во-первых, упаковать такую шляпу в чемодан — это целый квест. Кроме того, там она непременно помнется, а в ручной клади займет слишком много места. Лучше отдать предпочтение модели с более узкими полями.

Куча нижнего белья

OLIVE 16 минут назад Я беру белье под конкретную одежду, соответственно и трусы могу сменить несколько раз за день. И, естественно, стирать на отдыхе совсем не хочется, лучше взять лишние. А одни мои знакомые, отправляясь на отдых, всегда берут с собой старые или дешевые вещи, которые не стирают, а выбрасывают. Зато на обратную дорогу всегда есть место в чемодане для сувениров и разных покупок. - - Ответить

Опытные путешественники советуют не брать с собой много трусов: на летнем отдыхе мы чаще всего ходим в купальниках. Да и белье всегда можно постирать даже руками. Так что кучу любимых труселей «на всякий случай» лучше оставить дома.

Запасные кроссовки

© wayhomestudio / Freepik OLIVE 11 минут назад На счёт кроссовок - по-моему опять бесполезный совет. Это естественно, что человек наденет в дорогу кроссовки, если ему необходимо сократить объем багажа. А вообще - это дело вкуса, кто-то не ходит в кроссовках, а набирает чемодан туфель под каждое платье. - - Ответить

Еще опытные туристы рекомендуют не класть в чемодан кроссовки, так как они весят около 1 кг. Да и вряд ли вы будете носить кроссовки на пляже. Если все же считаете эту обувь необходимой, лучше просто ехать на отдых прямо в ней.

Огромное полотенце

© freepik / Freepik OLIVE 4 минуты назад Те кто брезгует, они в любом случае возят с собой полотенца и даже постельное белье, для них это обязательный и естественный "ритуал" и обязательное место в чемодане. Кто едет "дикарём" тоже часто берет полотенца, так как в съёмных комнатушках их не выдают, а бежать на местные рынки за покупками неохото. - - Ответить

Большие махровые полотенца занимают кучу места, а еще долго сохнут. А если вы будете отдыхать в отеле, то там недостатка в таких вещах не будет. Брезгуете? Тогда просто возьмите с собой небольшое быстросохнущее полотенце, например из микрофибры.

Зарядки для всех гаджетов

Марина Щербакова 6 часов назад Тут плюсую - пауэрбанк в путешествии незаменим, чтобы не бегать в поисках розетки в стене - - Ответить

Вместо кучи разных зарядок возьмите одну универсальную с разными разъемами. Идеальный вариант — заранее зарядить гаджеты и оставить лишние провода дома. Например, электронная книга спокойно проживет на одном заряде около недели.

Шампуни и косметика в бутылочках

Нина Ширшова 23 часа назад Неделю можно прожить и с одним шампунем. Советую взять детский - всем подойдёт - - Ответить

Многие берут в дорогу шампуни и косметические средства в тревел-формате. Но это не самое лучшее решение. Часто шампуня в таких баночках слишком мало, а значит, на всю семью его точно не хватит. Куда практичнее купить все нужное на месте. Еще одна классная альтернатива — взять с собой твердый шампунь в форме мыла. Им можно помыть как тело, так и голову. Места он занимает немного, да и не нужно будет бояться, что крышечка случайно откроется и средство зальет весь чемодан.

Электрическая зубная щетка

Еще один способ сэкономить место в чемодане — внимательно пересмотреть гаджеты. К примеру, вместо электрической бритвы или эпилятора возьмите в дорогу простую бритву. Вместо электрической зубной щетки — обычную, ведь сам гаджет и зарядная станция к нему займут немало места.

Подушка в самолет

Дарья Волкова 4 часа назад У меня хорошая высокая подушка, в самолете, аэропорту, в поезде можно хорошо выспаться, а не ломать шею. - - Ответить

Бывалые путешественники предупреждают: такие подушки подходят далеко не всем. В итоге вы протаскаете ее по всем аэропортам, но на деле не сможете использовать по назначению. А еще на такой подушке может быть множество микробов.