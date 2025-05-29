Мысленно попыталась нахлобучить эту подушку нa себя - чего-то не получается 🙄😃
11 диковинных находок, назначение которых люди без чужой помощи не смогли разгадать
Каждый хоть раз находил какую-нибудь вещицу, о предназначении которой не знал. Подобные загадочные находки могут вызывать недоумение, а иногда даже напугать. К счастью, сегодня есть интернет и неравнодушные люди почти наверняка помогут опознать назначение любого предмета.
1. «Какой-то странный предмет из ткани. Похоже на дорожную подушку, но слишком уж многоконечная»
Ответ: Это правда подушка для путешествий, изогнутая часть сделана для поддержки подбородка.
2. «Помогал начальнику передвигать столы и нашел эту штуку. Никаких экранов, маркировок или портов, только переключатель сбоку. При включении он вибрирует. Мы с коллегой в растерянности»
Ответ: Опускается в мягкий боковой массажер для шеи или спины. Включите его, опустите в тканевый держатель и положите на шею.
3. «Взяли авто в аренду, а там к бардачку такая штука была приклеена»
Ответ: Не уколитесь, это же глюкометр.
4. «Заметил сейчас странную Х-образную штуку на крыше. Я понятия не имею, из чего она сделана. В середине у нее что-то вроде петли или застежки. Есть идеи?»
5. «Нашел под ванной, когда делал ремонт»
Ответ: О-о-о, вы отыскали сокровище, это же винтажные духи. Вам повезло.
6. «Нашел эту пластиковую штуковину в местном магазине. В закрытом состоянии ее высота составляет 38 см. В полностью открытом состоянии — 28 см»
7. «Что это за колечки в виде пончиков?»
Ответ: Это специальные поплавки для цветов. Их погружают в воду и в них можно поставить цветы.
8. «Эта штука сделана из кожи, длиной где-то 40 см. Есть идеи?»
9. «Обнаружил эти маленькие, круглые штучки в своей комнате в общежитии. Что это может быть?»
Ответ: Это специальные метки, которые позволяют отслеживать, действительно ли охрана делает обход.
10. «Я нашла это маленькое кольцо из серебра 925 пробы. К нему прикреплена маленькая кованая чаша»
11. «Какие-то странные мигающие штуковины были обнаружены под кроватью в гостинице»
Ответ: Это специальное устройство для обнаружения постельных клопов, оно оповещает персонал отеля, чтобы они вовремя успели среагировать.
А вот еще несколько статей о разных таинственных вещицах, назначение которых удалось разгадать с помощью всемирной сети: