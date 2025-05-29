11 диковинных находок, назначение которых люди без чужой помощи не смогли разгадать

Каждый хоть раз находил какую-нибудь вещицу, о предназначении которой не знал. Подобные загадочные находки могут вызывать недоумение, а иногда даже напугать. К счастью, сегодня есть интернет и неравнодушные люди почти наверняка помогут опознать назначение любого предмета.

1. «Какой-то странный предмет из ткани. Похоже на дорожную подушку, но слишком уж многоконечная»

Ответ: Это правда подушка для путешествий, изогнутая часть сделана для поддержки подбородка.

2. «Помогал начальнику передвигать столы и нашел эту штуку. Никаких экранов, маркировок или портов, только переключатель сбоку. При включении он вибрирует. Мы с коллегой в растерянности»

Ответ: Опускается в мягкий боковой массажер для шеи или спины. Включите его, опустите в тканевый держатель и положите на шею.

3. «Взяли авто в аренду, а там к бардачку такая штука была приклеена»

Ответ: Не уколитесь, это же глюкометр.

4. «Заметил сейчас странную Х-образную штуку на крыше. Я понятия не имею, из чего она сделана. В середине у нее что-то вроде петли или застежки. Есть идеи?»

Ответ: Это часть чьей-то антенны. Скорее всего, ее сорвало откуда-то во время грозы.

5. «Нашел под ванной, когда делал ремонт»

Ответ: О-о-о, вы отыскали сокровище, это же винтажные духи. Вам повезло.

6. «Нашел эту пластиковую штуковину в местном магазине. В закрытом состоянии ее высота составляет 38 см. В полностью открытом состоянии — 28 см»

Ответ: Это кухонная утварь: щипцы для индейки или жаркого.

7. «Что это за колечки в виде пончиков?»

Ответ: Это специальные поплавки для цветов. Их погружают в воду и в них можно поставить цветы.

8. «Эта штука сделана из кожи, длиной где-то 40 см. Есть идеи?»

Ответы: Это просто декоративная кисточка от сумочки.

9. «Обнаружил эти маленькие, круглые штучки в своей комнате в общежитии. Что это может быть?»

Ответ: Это специальные метки, которые позволяют отслеживать, действительно ли охрана делает обход.

10. «Я нашла это маленькое кольцо из серебра 925 пробы. К нему прикреплена маленькая кованая чаша»

Ответ: Это ложка для кормления. Для ребенка, наверное, большевата, но вполне подойдет для кормления пожилого человека или лежачего больного.

11. «Какие-то странные мигающие штуковины были обнаружены под кроватью в гостинице»