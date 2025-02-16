11 огненных премьер 2025 года, ради которых зрители уже готовы отложить все дела

Каждый год мы ждем новых впечатлений и... новых фильмов. Мы подобрали для вас несколько кинокартин и сериалов, на которые стоит обратить внимание из-за сюжета, актерского состава и высококлассных декораций.

Сериал «Майор Гром»

Сериал «Майор Гром» — долгожданное продолжение серии фильмов о смелом, талантливом, честном и весьма симпатичном майоре Игоре Громе (Тихон Жизневский), который завоевал сердца не только соотечественников, но и зрителей по всему миру. Впервые на большом экране Грома увидели в 2017 году. Отличие данной франшизы от других уже немного поднадоевших детективных историй — экранизация основана на комиксах. Это успешное сочетание приключений, фантастики и следственных мероприятий. Игорь Гром — настоящий борец за справедливость. Но делает он это нестандартными методами. Да и враги у него, скажем прямо, тоже очень необычные. Кто-то из них — фанат советских мультфильмов, а кто-то — не прочь сыграть партию в шахматы, где каждая поверженная фигура — человеческая жизнь. Всего вышло четыре фильма о Громе, а в афише кино 2025 года проанонсирован сериал. Запасаться попкорном нужно к осени. Заодно можно подготовить и носовые платочки: кроме отважных поступков и профессиональных успехов, создатели обещают приоткрыть тайну и личной жизни майора. Конечно же, всех фанатов держит интрига, которая появилась в кадре после титров «Майор Гром: Игра». Представьте, возможно мы увидим, как Константин Хабенский проводит опыты над майором Громом. Конечно, совершать научные открытия Хабенский будет в роли злодея Вениамина Рубинштейна — неоднозначного персонажа во вселенной Bubble Comics. Также в ролях — Любовь Аксенова, Алексей Маклаков, Дмитрий Чеботарев и другие.

Сериал «13 клиническая» (2 сезон)

Казалось бы, что тут ждать? Еще один сериал о работе и жизни врачей из государственной больницы. Но нет, в сериале «13 клиническая» не все так просто. Первый сезон сериала имеет довольно неплохой рейтинг на Кинопоиске — 7.6. И это неудивительно: взаимоотношения людей, интриги, а еще и обряды с ритуалами вместо физиотерапии. В центре сюжета — хирург Кирилл, который и сам был неизлечимо болен до прихода в 13-ю больницу. Здесь он познакомился не только с врачами и медсестрами, но и вел переговоры с демонами и ведьмами. А первый сезон интригующе завершился открытием, что Кирилл и сам... Не будем оставлять спойлеры тем, кто еще не смотрел. У них есть время наверстать упущенное до выхода второго сезона. В ролях — Данила Козловский, Паулина Андреева, Виктория Исакова и др.

Драма «Кончится лето»

Безусловно, не сериалами одними мир кино 2025 полнится. Уже 27 февраля состоится премьера полнометражного фильма «Кончится лето», которому пророчат народную любовь и успех. Наверняка, одна из причин этого — исполнитель главной роли. А это не кто иной как прекрасный Юра Борисов, который уже официально номинирован на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана (фильм «Анора»). Юра уже получил за эту картину несколько наград. Но и в российском кинематографе обещается много премьер с признанной звездой. «Кончится лето» — драма о сложных жизненных перипетиях. Зритель увидит историю об обычной семье со своими радостями и сложностями. В центре внимания — два брата. Старший — Кеша (Юра Борисов) — возвращается домой после тюремного срока и учится жить заново, младший — Тима (Макар Хлебников) — только окончил школу и строит планы на будущее. Все складывается неплохо, пока Кешу не подставляют на новой работе старатели из золотодобывающей артели. Фильм обещает много переживаний и эмоций.



Фильм «Пророк. История Александра Пушкина»

Еще одна громкая премьера, где Юра Борисов играет Пушкина, выйдет уже 14 февраля. Речь идет о фильме «Пророк. История Александра Пушкина». Борисов в образе поэта смотрится органично: мы уже восхищались мастерством перевоплощения популярного актера. Картина не восхваляет достижения Пушкина, а рассказывает о нем как о человеке, у которого есть желания, цели, страхи, проблемы. Зритель увидит разные этапы жизни героя. Конечно, история будет дополнена красивой картинкой: грандиозные балы, роковые дуэли, романтичные прогулки. Фильм впечатлил даже самих создателей. Юра Борисов признался в одном из интервью, что во время съемок Александр Сергеевич ему даже снился и спрашивал, почему же все вокруг названо в честь Пушкина.

Фильм «Соловей против Муромца»

Кино 2025 не обойдется и без сказок. Так сказать, историей о противостоянии Ильи Муромца и Соловья-Разбойника год не испортишь. Только все немного нестандартно. Во-первых, Соловей-Разбойник буквально смог переписать историю и стать «белым и пушистым», а заодно и оклеветал богатыря. Во-вторых, действие происходит не «давным-давно», а здесь и сейчас. Да-да, злодей сумел стать бессмертным и дожить до настоящего времени. Делать гадости он не устал, так что миру срочно нужны кто-то для обезвреживания Разбойника. Героями выступает среднестатистическая семья Киселевых. Главе семейства, профессору Киселеву, пришлось даже пожертвовать жизнью ради возрождения оледенелого Муромца. Но дело продолжили его сыновья. Судя по трейлерам, бои Муромца и Соловья-Разбойника чем-то напоминают битвы трансформеров. Но от этого интерпретация известной сказки только интереснее.

Режиссер картины — Карен Оганесян. В ролях — Владимир Любимцев, Никита Ефремов, Антон Васильев, Елена Валюшкина и другие.

Премьера состоится 22 мая 2025 года.

Фильм-сказка «Финист. Первый богатырь»

Продолжая тему сказок и супергероев, упомянем и фильм «Финист. Первый богатырь», уже вышедший на экраны 1 января 2025 года и набравший рейтинг 6,8 на Кинопоиске. Не так давно мы рассказывали о том, как преобразился в этой картине Федор Добронравов, сыграв волшебного изобретателя Анарифа. Классическая сказка с поучительными выводами. Гордый и себялюбивый Финист ищет славы и приключений, но в итоге понимает — жизнь немного сложнее хвалебных песен и иногда нужно прислушиваться к совести. Сказка не только для детей, но и для взрослых, которые иногда забывают, что они не одни в этом мире.

Комедия «Дорогая, я больше не перезвоню»

Аккурат к Международному женскому дню выйдет в прокат искрометная комедия о том, как важно не откладывать жизнь на потом. Фильм «Дорогая, я больше не перезвоню» рассказывает историю рекламщика Дани, который работал-работал-работал и иногда успевал мечтать о разных приятностях. И, казалось бы, у успешного Дани все получится, но... Наш герой впадает в кому и оказывается в комнате ожидания загробного мира, где есть только две двери: в рай или в ад. Так как Даня все-таки человек целеустремленный, он не оставляет попыток найти третью дверь — домой. А пока он ищет, вокруг происходит много интересного. Будет ли хеппи-энд, узнаем 6 марта.

Детективная драма «Красный шелк»

Cовсем скоро, 20 февраля, на большие экраны выйдет совместная картина киномастеров из России и Китая «Красный шелк». Эта кинопремьера 2025 года уже окутана тайнами и загадками, как и сам сюжет картины. Настоящий фильм-головоломка, полный приключений, шпионских игр и детективных интриг. Дело происходит в 1927 году. Бывший царский агент пытается попасть домой на Транссибирском экспрессе, а помогают ему китайские курьеры, везущие секретные документы. В поезде оказывается много друзей и врагов. И понять, кто где, сразу не получается.

Фильм поражает своей эстетикой: продуманные костюмы и локации переносят зрителя в ту эпоху. Многие трюки актеры выполняли сами, отчего смотреть на это действо еще волнительнее. Съемки происходили в России и Китае. Почти под каждую сцену съемочная группа выбирала отдельную локацию. Здесь и пейзажи Байкала, и китайская архитектура, и павильоны с удивительными декорациями. Рекомендуем к просмотру и с нетерпением ждем премьеры. В ролях — Милош Бикович, Ирина Алферова, Чжэн Ханьи, Хуан Хаонань и другие.

Приключенческая комедия «Мажор в Дубае»

Еще одна комедия на вечер, чтобы отвлечься от мыслей и отправиться в мир путешествий. Герой фильма Игорь Соколовский бросает свою размеренную жизнь, чтобы прийти на помощь другу. Действие разворачивается в Дубае, поэтому красота кадров обеспечена. В ролях — Павел Прилучный, Павел Чинарев, Елизавета Шакира и другие. Премьеру ждем в октябре.

Сериал «Этерна»

Что было бы, добавь создатели в сериал «Тюдоры» или в экранизации о трех мушкетерах мистики? Пожалуй, сериал «Этерна», которым мир кино 2025 нас порадует. Здесь вы увидите королевские интриги, борьбу за власть, религиозные стычки и, конечно же, мистику. И все это в преддверии конца света. Но спасение есть. И имя ему любовь.



Фильм «ON и Она»

Успешная и талантливая Ксения (Юлия Пересильд) терпит неудачу в карьере. Чтобы немного отдохнуть и забыть о проблеме, она отправляется в отпуск к океану. Героиня селится в необычном доме, оснащенном искусственным интеллектом по имени Маркус. Он исполняет все желании постоялицы, и Ксения полностью предается релаксу. Но на следующий день девушку ждет неприятный сюрприз: Маркус буквально заточил ее в своих стенах. История сложная, драматичная, и проводит аналогии с обычной жизнью многих женщин. Удастся ли Ксении вырваться из кошмара наяву? Узнаем уже 13 февраля.