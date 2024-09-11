15 актеров, которых может быть непросто узнать в их ранних ролях

Кажется, что современные актеры кино могут воплотить на экране практически любой образ. Они нарабатывали это умение долгими годами съемок. А нам же стало интересно, как выглядели эти звезды в начале своей карьеры, когда они были совсем юными и еще только осваивали профессиональные навыки.

Федор Добронравов

Одной из первых для актера стала роль доктора Дудакова в фильме «Летние люди», вышедшем на экраны в 1995 году и снятом по мотивам пьесы Максима Горького «Дачники». Позже Федор Добронравов принял участие во множестве кинопроектов, делая даже эпизодические роли яркими и запоминающимися. Чего стоит только его безымянный человек с колбасой в комедии 2010 года «О чем говорят мужчины». А в 2024 году в сети появились кадры из фильма «Финист. Первый богатырь», где Федор Добронравов предстанет в образе сказочного изобретателя Анарифа. Премьера этой киноленты запланирована на ближайшие новогодние каникулы.

Анна Уколова

В 2003 году зрители увидели 25-летнюю актрису в сериале «Марш Турецкого» — ее персонажа звали Масяня. С 2017 года Анна Уколова начала сниматься в комедийном сериале «Ивановы-Ивановы», и ее хозяйственная, строгая и немного наивная Лидия Иванова быстро завоевала сердца зрителей. В 2024 году на экраны вышел мини-сериал «Дядя Леша», где Уколова исполнила роль директора детдома Арины Аркадьевны.

Дарья Мороз

Актерский дебют Дарьи состоялся в возрасте трех месяцев: девочку сняли в роли младенца в фильме «Милый, дорогой, любимый, единственный...» Она продолжала играть в кино во время в учебы в школе и твердо решила стать актрисой. Одним из необычных образов, воплощенных Дарьей Мороз, стала китаянка Чженьцзин в фильме «Нанкинский пейзаж» — девушка исполнила эту роль в 23 года. Начиная с 2019 года актриса снималась в сериале «Содержанки», где сыграла Леру Широкову. Ее персонажа можно было увидеть во всех четырех сезонах.

Светлана Ходченкова

На главную роль в фильме «Благословите женщину» (2003) уже утвердили Марию Миронову, дочь Андрея Миронова. Но в последние дни кастинга на прослушивание пришла Светлана Ходченкова, и режиссер, не колеблясь, отдал роль неопытной актрисе. Светлана Ходченкова утверждает, что это неслучайно: у героев фильма существовали реальные прототипы, и она была удивительным образом похожа на ее героиню.

Людмила Артемьева

Людмила Артемьева дебютировала в кино в роли учительницы в фильме о школьниках «Очень страшная история» (1986). После этого ей в основном доставались комические роли второго плана. А первую настоящую популярность среди телезрителей ей принесла не роль в фильме, а съемки в рекламе майонеза.

Андрей Леонов

Свою первую роль звезда «Папиных дочек» Андрей Леонов получил в 13 лет, снявшись вместе со своим отцом, Евгением Леоновым, в фильме «Гонщики» (1972) в роли Николки — сына главного героя.

Петр Красилов

Кинопробы на «Бедную Настю» (2003) оказались первыми успешными для актера, который до этого участвовал лишь в театральных постановках. Он уже, как обычно, ждал отказа, а ему не только дали роль князя Михаила Репина, но и засняли с его участием 127 серий. А роль Романа Малиновского в «Не родись красивой» (2005 — 2006) превратила Красилова в знаменитость.

Елена Корикова

Дебют актрисы в кино был довольно успешным — ей сразу досталась главная роль юной Маши в сказке «Ха-би-ассы» (1990). Но настоящая популярность пришла к актрисе только после выхода сериала «Бедная Настя» (2003 — 2004), после чего статьи о ней регулярно появлялись в глянцевых журналах.

Анастасия Заворотнюк

Кинодебют актрисы состоялся в 1991 году в роли Машеньки в одноименном фильме по роману Владимира Набокова. А в своей звездной роли актриса снялась совершенно случайно: 8 долгих месяцев создатели «Моей прекрасной няни» искали претендентку на главную роль, пересмотрели 350 именитых актрис, но ни одной вполне не остались довольны. А за 2 недели до начала съемок заметили Анастасию Заворотнюк в одном из спектаклей театра «Табакерка» и сами пригласили ее на пробы, а затем утвердили на роль. Последней актерской работой Анастасии Заворотнюк стала роль судьи в сериале «Приставы» (2022).



Лариса Удовиченко

Карьера актрисы началась еще в 9-м классе. Тогда параллельно с занятиями в актерской школе 15-летней Ларисе предложили роль в короткометражке по рассказу Валентина Катаева «Счастливый Кукушкин».

Владимир Долинский

Актер первый раз промелькнул на экране в фильме «Дайте жалобную книгу» (1964) в роли случайного парня на дворе, но эту его работу даже не указали в титрах. А вот следующая роль пана Пепичека во всенародно любимой программе «Кабачок „13 стульев“» (1966) принесла актеру определенную известность.



Ольга Науменко

Дебютировала Ольга Науменко в кино в роли школьницы в психологической мелодраме «Длинный день Кольки Павлюкова» (1968). По признанию актрисы, она сама этот фильм ни разу не смотрела. А в «Иронии судьбы» актриса хотя снималась и всего 3 дня, но успела за этот короткий период поссориться с режиссером.

Елизавета Арзамасова

Елизавета в ранние годы увидела фильм «Красная шапочка» и первым делом спросила у родителей, как девочка, играющая Красную шапочку, в него попала. И после этого загорелась идеей сама сниматься в кино, где засветилась еще в 4 года. Первой актерской работой будущей звезды «Папиных дочек» стала роль дочери начальника милиции в сериале «Линия защиты» (2001).

Александр Домогаров

Свою первую кинороль 21-летний Александр Домогаров получил в фильме «Наследство» в 1984 году — в то же время, когда и закончил театральное училище. Однако настоящая популярность к нему пришла 13 годами позже с ролью графа де Бюсси в сериале «Графиня де Монсоро». Сейчас Домогаров продолжает сниматься: в числе его последних актерских работ роль судьи в сериале «Капкан на судью» (2022).

Ольга Прокофьева