Хорошо, что сейчас есть стойкие косметические средства, что можно сделать такой макияж для горных лыж, а раньше тушь и помада размазывались мгновенно, кто-то из знакомых посоветовал присыпать ресницы хной 🤣. Я её, конечно, размазала по лицу, а ещё удивлялась, что na меня все так смотрят, когда каталась na лыжах и когда шла домой. Всю свою "красоту" увидела придя домой - всё лицо было в рыжих полосах 😂.
12 человек, которые попробовали зимние активности и получили море впечатлений
Горнолыжный курорт — один из интересных способов провести отпуск и получить массу впечатлений. Можно попробовать покататься на лыжах или сноуборде, познакомиться с новыми людьми или просто наслаждаться красотой пейзажей. Герои нашей статьи знают не понаслышке, что в горах легко найти себе приключения.
- Мы с друзьями стояли у подъемника, они вдвоем запрыгнули на один и сказали мне ждать следующий. Я с милой незнакомкой дождался следующего подъемника. Мы запрыгнули на него, а через пару минут механизм остановился. И мы целый час болтали, чтобы узнать друг друга получше, и это был мой лучший час в жизни. Мы вместе уже 4 года, а я до сих пор благодарен друзьям за то, что вытащили меня тогда отдыхать «третьим лишним». © Палата №6 / VK
- Катался на сноуборде, наткнулся на две ножки в лыжах, болтающиеся над большим сугробом. Потянул за них и вытащил из сугроба маленького бородатого мужичка. Он отряхнулся, отплевался от снега, ругнулся и уехал. Даже спасибо не сказал. Наверное, кричать: «Ура, я нашел снежного гномика!» — действительно было не лучшей идеей. © Палата №6 / VK
- Недалеко от нашего города есть горнолыжный комплекс. Сегодня я наблюдала за тем, как молодой мужчина учил кататься жену на сноуборде. У нее очень плохо получалось. Девушка падала, психовала и говорила: «Я такая бестолковая. За что не возьмусь, все плохо получается. Только и умею, что борщ вкусно варить!» А парень ей в ответ: «Ничего, ничего, поначалу борщ тоже не получался». Наверное, обидно должно быть, но девушка с улыбкой пошла на бугель. Видимо, у нее появилась надежда, что не все потеряно. © Подслушано / Ideer
- Три года назад поехала на горнолыжный курорт и впервые встала на сноуборд. Поняла, что до этого просто не жила. Вернувшись домой с отдыха, забрала документы из универа, собрала вещи и через месяц отчалила в Альпы. Работала в прокате горного снаряжения, параллельно каждый день училась кататься и отрабатывала технику. Сейчас работаю инструктором. Встретила свою настоящую любовь, неплохо зарабатываю и каждую зиму в новых горах. Я абсолютно счастлива! © Подслушано / Ideer
- Вытащили меня кататься подруга и ее муж на сноуборде. А я на нем никогда не стояла. Приехали мы кататься. Они показали азы и оставили меня одну. Я решила, что это все очень легко. В итоге, пока скатывалась, сбила сначала лыжника, который ехал мимо на подъемнике, а затем — парня на борде, причем так врезалась в него, что мы разлетелись в стороны. Ну, думаю, сейчас наорет на меня. А он подошел и такой: «Ты жива?» Я аж оторопела и говорю: «Извини, я первый раз». Он: «Жива, да? Ну, отлично, чего растерялась? Встала и поехала. Я тоже когда-то падал». И спокойно уехал. © Подслушано / Ideer
- «Ехал на лыжах и вдруг смотрю: торчат две ноги из снега. Отряхнул, а это оказалась симпатичная девушка!» — так мой отец всем рассказывает о том, как познакомился с мамой. Они уже 25 лет вместе. © Подслушано / Ideer
- Упала, когда каталась на лыжах. Это было самое начало довольно крутой трассы. Чтобы на меня не наскочил какой-нибудь лыжник, я быстро начала отползать к краю, даже не пытаясь встать. Под рукой я нащупала что-то. Оказалось, что это были ключи от машины. Спустилась вниз, а там объявили о находке по селектору. Выяснилось, что их уже два дня искали. Было море слез и куча нервов. Вот так я случайно спасла людям отпуск. © Подслушано / Ideer
- Первый раз, когда я катался на лыжах, был довольно хорош. Я был на занятии с тремя другими ребятами. Наш инструктор Франц сказал: «Мне идти первым или последним? Если я пойду последним, то смогу помочь любому, кто в этом нуждается». Мы вчетвером дружно посмотрели на крутой склон и обоюдно решили: «Нет, иди первым!» Франц без проблем рванул на лыжах вниз. А мы все смотрели друг на друга и не могли решиться съехать вниз. Еще никто из нас не сошел с ума, чтобы это сделать. Спустя короткую вечность другой лыжник спросил: «Ребята, вы собираетесь спускаться или как?» Мы пропустили его вперед. Он съехал со склона, выполнил идеальный поворот, а затем кувырком пролетел весь путь до конца. Это не прибавило нам с ребятами уверенности. © *****ByGravy / Reddit
- Училась кататься на горных лыжах. Начала забираться на гору и залезла слишком высоко. Не умела ни поворачивать, ни тормозить. Внизу шел мужчина, а я неслась прямо на него. Понимая, что столкновение неизбежно, я решила упасть сидя, но тут поняла, что не успею, а он додумался взять и раздвинуть ноги. Я проехала у него между ног. © Подслушано / Ideer
Видео видела, где 6-летний ребенок между ног проезжает. Может она тоже такой комплекции
- Многие из нас, кто учился кататься на сноуборде в начале 90-х годов, сталкивались со скандалистами-лыжниками. Нас тогда было безумно мало, а лыжники все еще были в ярости от того, что их горы открылись для сноубордистов. Взрослые дядьки с удовольствием отчитывали подростков на склоне, ругались с ними и не давали нормально кататься. Я сейчас сам взрослый мужчина и не могу себе представить ситуацию, где я целенаправленно нарываюсь на конфликты с детьми на склоне. © sawatch_snowboarder / Reddit
- Мне было около 14 лет, и я катался на лыжах с мамой и младшим братом. В последний день шел сильный снег, и видимость была очень плохой. Мы решили пойти на подъемник, чтобы вернуться в отель. Я поехал вперед — нравилось мне быстро кататься на лыжах. Мама следовала за братом, но потом заблудилась. В итоге мы нашли друг друга только через полчаса, а подъемник уже закрылся. Нам пришлось подниматься на лыжах в гору к нашему отелю, и это было очень весело. А из-за сильного снегопада все рейсы отменили, и мы провели в горах еще два дня. Это было эпично. © Kmanvb / Reddit
- Впервые увидел свою девушку, когда та неслась на меня со страшной скоростью на сноуборде. Очнулись оба в больнице. Я — с забинтованной ногой, она — с обеими руками. Ее первой фразой, когда я открыл глаза, была: «Ну что, будешь мне носить апельсины?» В этот момент я понял, что буду не только носить ей их, но и чистить каждый день. Влюбился. © Палата № 6 / Telegram
Часто после отпуска мы привозим не только сувениры друзьям, но и занимательные истории. Герои наших статей не постеснялись поделиться своими впечатлениями о поездках в интернете.
Комментарии
Моя первая и последняя попытка съехать нa лыжах с горы провалилась в буквальном смысле. Я встала нa лыжи в сапогах нa каблуках, потеряла равновесие и тут же грохнулась нa пятую точку. Было очень больно и я не стала больше пытаться. Но потом решила всё таки покататься с горки нa обычных санках. Санки помчались с бешенной скоростью, я не могла ими управлять и они въехали в огромный лысый куст. Руки у меня были поцарапаны об ветки и нa щеке была длинная царапина. Но я не сдавалась, и взяла специальный круг, вроде таза и покатилась вниз с горки, как волк из "Ну, погоди!" Нa каждой кочке таз подскакивал и я окончательно отбила свою опу. Больше в горы зимой я не ездила.
Зима для нас была не зима, если мы не ездили в горы с детьми прокатиться na лыжах, а муж na сноуборде. Поначалу любили швейцарские спуски. Но потом нас устраивали по цене и чешские горы. Я больше ходила в лесу па лыжах с младшим, а двое старших с мужем спускались.
Последний раз и младшенький не отставал от старших. Возвращались как то домой и я младшему говорю " Ты молодец, солнышко. Отличная скорость! И не боишься na красной (очень сложная, для профи) трассе спускаться ?"
" Мам, я просто тормозить не умею! " - ответил малыш.
А я в шоке застыла - насколько я дурная мать, доверяю детям, их чувств не замечая.
У редакции все зимние активности ограничиваются сноубордом и горными лыжами?