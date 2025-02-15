12 человек, которые попробовали зимние активности и получили море впечатлений

Моя первая и последняя попытка съехать нa лыжах с горы провалилась в буквальном смысле. Я встала нa лыжи в сапогах нa каблуках, потеряла равновесие и тут же грохнулась нa пятую точку. Было очень больно и я не стала больше пытаться. Но потом решила всё таки покататься с горки нa обычных санках. Санки помчались с бешенной скоростью, я не могла ими управлять и они въехали в огромный лысый куст. Руки у меня были поцарапаны об ветки и нa щеке была длинная царапина. Но я не сдавалась, и взяла специальный круг, вроде таза и покатилась вниз с горки, как волк из "Ну, погоди!" Нa каждой кочке таз подскакивал и я окончательно отбила свою опу. Больше в горы зимой я не ездила.