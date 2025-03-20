12 человек рассказали, каково это — закрутить отношения с иностранцем

Любовь не знает границ, и порой она бросает нас в объятия людей из совсем других уголков мира. Пользователи сети рассказали о том, каково строить отношения с иностранцем — от первых искр до неожиданных открытий. Их истории про то, как чувства преодолевает языковые барьеры и рушат все стереотипы.