Про керамику: неглазированная керамика имеет микропоры, очень часто ее после долгого хранения или перд первым использоаанием хамачивают. Разные народы по разному. Кто в молоке, кто в простой воде но долго, кто вон в рисовом отваре.
12 человек рассказали, каково это — закрутить отношения с иностранцем
Истории
только что
Любовь не знает границ, и порой она бросает нас в объятия людей из совсем других уголков мира. Пользователи сети рассказали о том, каково строить отношения с иностранцем — от первых искр до неожиданных открытий. Их истории про то, как чувства преодолевает языковые барьеры и рушат все стереотипы.
- Я начала встречаться с иностранцем. Как-то между делом упомянула, что хочу сделать ремонт в своей квартире, и тут же забыла об этом. А он на третьем свидании принес пять тысяч долларов и сказал, что это на ремонт. Я в восторге! © Подслушано / Ideer
- Я из Швеции, а у нас не принято заговаривать с незнакомцами — тем более подходить к ним в парке просто поболтать. Но именно так мы и познакомились с моим парнем, когда я была в Испании. Я даже спросила местных друзей, нормально ли это, потому что в Швеции такой парень показался бы подозрительным. И все же я рада, что он решился, а я не сбежала. © Guapa-sunrisa / Reddit
- Я из Австралии, у меня американские корни, а муж — японец. На Окинаве в маленьком магазине мы купили керамическую кружку. Старушка-продавец сказала замочить ее в горячей рисовой воде на 20 минут перед использованием. Мне стало любопытно, зачем это, и я попросила мужа уточнить (я не сильна в японском). Он не спросил, объяснив, что не хочет ее смущать — вдруг она сама не знает? Я возмутилась: «Она же работает с керамикой, должна знать!» Муж сказал, что японцы не любят лишних вопросов. Мне это не понравилось: я любопытная, а тут будто знание под запретом. Думаю, замачивание нужно, чтобы кружка стала прочнее или не трескалась, — но точно мы этого так и не узнали. © sinistreabscission / Reddit
- Перт, Австралия. В 21 год я прилетела на свадьбу двоюродного брата. На ужине перед свадьбой на пляже ко мне подошел загорелый блондин, серфер. Разговорились и просидели до позднего вечера. Через пару дней после свадьбы он нашел меня на том же пляже, предложил прогуляться. В итоге провели последние два дня перед отъездом в его маленькой квартире. Это был первый такой опыт — юная, наивная, недельный роман. Вернулась в Штаты, сначала переписывались, но потом все заглохло. Хотела приехать снова, но учеба и деньги не позволили. До сих пор качаю головой: «Не верю, что это было со мной!» © Content_Pool_1391 / Reddit
- Встречалась с иностранцем-спортсменом. Он ухаживал, долго добивался, познакомил с друзьями, даже жили вместе. Через полгода, после матча, я решила посмотреть его интервью. И вдруг меня как холодной водой окатили. Оказалось, что он женат и у него есть двухлетняя дочь в другой стране. На мой немой вопрос он ответил, что думал, будто я в курсе и сама нашла информацию о нем в интернете. Следующие полгода он не оставлял меня в покое, пока наконец не уехал к своей семье. © Подслушано / Ideer
- Бутан, 2022 год. Я случайно попала на праздник, ничего особенного не ожидала, а мой будущий парень оказался нашим гидом. Через 10 дней я вернулась домой, и мы продолжили общаться по переписке. Несмотря на расстояние, наша связь становилась крепче с каждым месяцем. Потом он прилетел ко мне в Сингапур, познакомился с моими родителями, а позже я на месяц уехала в Бутан и встретилась с его семьей. Недавно мы две недели провели в походе и отметили Новый год в Непале. Теперь планируем пожениться и переехать в новую страну! © ilovemoomins / Reddit
- Я показала своему мужу, каким вкусным может быть настоящий хлеб. Он привык к обычному магазинному и не понимал, зачем я бегаю в пекарню или на фермерский рынок за особым сортом. Теперь он сам от него без ума! А еще картошка — я открыла ему, что она может быть универсальной. Теперь в его карри всегда есть картофель! Если вдруг неясно, я — американка с ирландскими корнями, а муж у меня японец. Я у него тоже многому научилась. Хотя едим мы в основном "по-японски", я теперь везде использую палочки — даже фри ими ем. Раньше терпеть не могла майонез, но японский — это что-то невероятное. Добавляю соус мирин вместо сахара почти во все блюда. Дома обувь не ношу. И посыпаю все японской смесью специй "шичими тогараши" — обожаю эту приправу! © Practical-Ad-1949 / Reddit
- Моя подруга завершила ремонт дома, и ей оставалось лишь выбрать люстру. В интернете она познакомилась с турком, который, как оказалось, владеет несколькими магазинами товаров для интерьера. И вот он без лишних слов прислал ей люстру! Они уже пять лет счастливы в браке и живут в Турции. © Подслушано / Ideer
“Теперь в его карри всегда есть картофель“ муж-японец и не знал, что в карри картофель есть? Странно, в Японии везде карри было с картофелем, мне казалось, он там по умолчанию идет
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- К подруге начал подкатывать кореец. Пригласил ее в кино, а она и меня позвала. Пришел он, держит два шарика и букетик. Дает мне желтый шарик, подруге — красный и цветы. Я прям растаяла, думаю: «Ну, милота!» А подруга ржет: «Это чтобы нас отличить. Он тебя со мной перепутать боится!» Оказывается, у него уже был фейл. Пришел как-то за девушкой в общагу, соседка открыла дверь, он ее по ошибке Светой назвал и ей же цветы вручил. С тех пор шариками нас отличает. Я ей: «Ты серьезно? Зачем тебе парень, который может тебя перепутать с любой другой девчонкой с похожими волосами?» А она: «Во-первых, прикольно. Во-вторых, он похож на модного корейского актера». © Не все поймут / VK
- Недавно я отправилась в Пуэрто-Рико на три дня — просто небольшая поездка. Парень, с которым я встречалась, бросил меня прям под Новый год, и я решила: «Черт с ним, еду!» Приехала в хостел, зашла в комнату, а там — симпатичный сосед по нижней койке. Мы провели вместе четыре дня (я задержалась на день), почти не расставаясь. Теперь я дома, немного грущу, что все закончилось, но понимаю, как здорово ценить такие мимолетные моменты. После года неудачных знакомств и одиночества эта поездка стала глотком свежего воздуха. Тот парень окружил меня заботой, хоть и ненадолго. Часть меня мечтает, что наши пути еще пересекутся, а если нет — у меня останется классное воспоминание. © serenitybyjan199 / Reddit
- В начале 2020 года я решила пройти по пути Камино-де-Сантьяго одна. Через неделю дороги я уже еле плелась и слегка прихрамывала. Вдруг меня догнал парень и спросил, все ли со мной хорошо. Мы прошагали тот день вместе, хотя утром я ушла из хостела раньше него. Спустя два дня мы случайно встретились снова — он попросил разбудить его, и с того момента мы не расставались до конца пути. Закончив маршрут, он вернулся домой и пригласил меня в Берн. Я погостила у него неделю, а потом улетела в США. Мы продолжали переписываться по почте. Я думала, что это просто дружба. Но через полгода он приехал ко мне в Нью-Йорк, и мы поняли, что между нами что-то серьезное. Сейчас я сижу на диване рядом с ним и нашими двумя детками в Оберланде. © Irgendwannabe / Reddit
- Однажды я попал в смешную ситуацию. Сказал своей девушке, что после работы схожу за продуктами в супермаркет, а она такая: «Стоп, что?» Спрашиваю, что не так, и тут до меня дошло: в Германии-то по воскресеньям магазины почти все закрыты! Она решила, будто я прикалываюсь. © Paralysis**** / Reddit
А вот еще одна классная статья о людях, которые вернулись из-за границы не только с сувенирами, но и с отличными историями.
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