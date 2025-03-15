12 фееричных собеседований, с которых люди выпали в осадок

19 человек, которым попались самые непредсказуемые попутчики в мире
Народное творчество
3 года назад
В сети ходит такая шутка: «На собеседовании сказали, что в компании коллектив — это семья. Только забыли предупредить, что неблагополучная». Действительно, попасть на хорошую работу сразу — это везение. И в этой подборке люди рассказали, чего они насмотрелись на собеседованиях.
Бывали ли вы на подобных собеседованиях?
Вот что у нас есть еще: «12 человек, которые волей-неволей попали в трагикомедию».