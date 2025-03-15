12 фееричных собеседований, с которых люди выпали в осадок

Истории
3 минуты назад

В сети ходит такая шутка: «На собеседовании сказали, что в компании коллектив — это семья. Только забыли предупредить, что неблагополучная». Действительно, попасть на хорошую работу сразу — это везение. И в этой подборке люди рассказали, чего они насмотрелись на собеседованиях.

  • Устраивалась я в одну очень большую контору. Все этапы собеседования прошла, ни одного личного или неуместного вопроса не задавали. Оффер получила, и тут кадровики мне радостно: «Заполните анкету для безопасников». Присылают, а там вопросы из серии «Вспомните всех своих бывших и будущих».
    Почти на каждый вопрос написала «Отказываюсь представлять информацию». На удивление, на работу оформили без проблем. В первую же неделю узнала о существовании комитета по этике и отправила им эту анкету с просьбой прокомментировать ее этичность. Через годик вновь нанятые сотрудники говорили, что никаких анкет им не предлагали заполнить. © LaikaS / Pikabu
  • Сам недавно выложил резюме, в работе не нуждаюсь, так, рассматриваю, что предлагают. На собесы прихожу с легкой душой — когда не нуждаешься в работе, они проходят гораздо легче.
    Так вот, я в шоке от этих работодателей. Из последнего: вышка, опыт работы от 5 лет, личное авто, готовность к командировкам и необходимость решать вопросы по телефону даже в выходные. Короче, работой надо жить. Зарплата — барабанная дробь — 55 тыс. Надо ли говорить, как я ржал после такого щедрого предложения? © Arokenge / Pikabu
  • Искала работу и увидела объявление «Требуется кухработник», з/п до 20 тыс. Подумав, что это подработка, решила позвонить. В итоге работодатель сказал, что график 2/2 с 10 до 2:00. Когда я спросила, почему такая зарплата, он начал повышать голос и сказал, что я «зажралась». © ЮлияВолкова-ы7о / YouTube
  • Помню, искала работу в 25 лет. Увидела вакансию, позвонила, а мне сказали, что у них порог — 24 года. Я так и не поняла, что со мной случилось после того, как 25 исполнилось. Хорошо, что не взяли. © МаринаМедко-л1р / YouTube
  • Устраивалась медсестрой, спросила, какая будет з/п. Это нормальный вопрос для любого человека, ведь надо понимать, на что жить. На что мне резко ответили: «Вы сюда за деньгами пришли?! Вы еще при главвраче бы это спросили, и точно бы сюда вас не взяли». Так я их там на место поставила, сказав: «Вы тоже тут не за бесплатно работаете, наверное». И сразу замолчали все. © Lulia-k7z / YouTube
  • Мне втирают про пафос конторы. Света мало? Потерпишь. Обед 20 минут — так этого достаточно, чтоб поесть и сходить в туалет. Говорю: «Мне это не подходит». Встала, чтоб уйти, а эта мамзель схватила меня за рукав: «Куда вы? Я вас не отпускала!» Позвала охранника и говорит ему: «Не отдавай ей вещи из гардероба!» (Как хорошо, что я сумку и плащ с собой взяла!)
    Я иду по коридору на выход и ржу. А она мне вслед: «Ага! Специально не сдала вещи в гардероб! Капризы тут свои мне показывает! Я сразу поняла, что несерьезная! Не найдешь работу с такими закидонами! Будешь дворником всю жизнь пахать!»
    И она ж мне через пару дней позвонила и говорит: «Так, все, успокоились, давайте серьезно, почему вы убежали? Что вас так расстроило?» © lilinaru3221 / YouTube
  • Только сегодня пришла с собеседования. Когда узнала, что при трудоустройстве на завод нужно полиграф пройти, я обалдела, мягко говоря. Завод по производству кормов для животных. Лютая дичь, я считаю. © _MaYana / YouTube
  • Мне отказали в работе. Сказали: «Вы слишком яркая». Я рыжая, глаза зеленые, макияж был скромный (губы, ресницы) ногти красные с золотым рисунком, одета в белую футболку без принта, джинсы классика. И вот это вот «вы слишком яркая для нашей компании». А устраивалась я в конторку по организации праздников. Через год контора закрылась. Интересно, почему. © ТюленИца / YouTube
  • Моей знакомой на момент поиска новой работы был 41 год. Естественно, она указала в резюме дату рождения. Первое собеседование с отделом по подбору персонала она прошла успешно. Второе было уже непосредственно с руководителем. Женщина лет 65-ти увидела дату ее рождения и сказала: «В нашем с вами возрасте не стоит менять работу». Знакомую не взяли. © Bella________ / YouTube
  • Я откликнулась на вакансию в ювелирный. Меня вышла встречать женщина в спортивном костюме, привела в маленькую каморку с компом, попутно говоря: «Давайте ваши документы».
    Я удивилась, так как по телефону мне ничего не говорили. Женщина мощным голосом начинает меня отчитывать, что со мной должны быть документы, хотя бы паспорт!
    Я даже не успеваю сказать, что паспорт-таки у меня с собой. Под тираду протягиваю оный. Женщина продолжает громко ворчать: «А вдруг вы преступница, откуда нам знать, я вас не проведу так к директору». Говорю: «Вы на меня, главное, кредит не берите». Ох, зря я это сказала! На меня обрушился новый шквал: «Да ты хоть знаешь как кредит берется?» Я глазами хлопнула. Сказала, что вообще-то пошутила. Так она стала ругать меня за глупую шутку.
    Тут я уже сказала: «Знаете, давайте на этом, наверное, и закончим». Мне отдали документ, но в спину продолжали бубнить. К слову, мне 33, но такое собеседование у меня в первый раз. У кого-нибудь что-то подобное было? © Mari_Amos / YouTube
  • Ищу работу. Недавно вообще выпала в осадок с такого: оклад 19 тыс., остальное премия, ну, где-то 30 выходит. Всю нераспроданную продукцию покупаем, все кражи, порчи выкупаем, за инвентаризацию платим. Ты одна в магазине 12 часов, уборка на тебе, заявка на хозы, приемка, разгрузка товара, ценники тоже на тебе, вся документация на тебе, не забываем, что еще покупатели существуют. Перерывы есть, но если зашел покупатель, пока ты в уборной — все, тебе крышка. © purishka7942 / YouTube
  • Была тут на собеседовании. Сразу сказали выходить работать, показали рабочее место, а через день вдруг: «Сделайте нам тестовое».
    Сказала, что сделаю, но за деньги.
    К слову, условия ужасные: первый месяц 40 тыс. без оформления, даже без ГПХ, на словах. Далее что-то около 50, а точной цифры и нет. И это вакансия дизайнера.
    Про тестовые задания: с какого перепуга я должна бесплатно делать работу кому-то?
    Когда люди садятся в такси, они не просят показать, как водитель едет бесплатно пару км.
    Когда делается ремонт карбюратора, то в качестве теста не ремонтируется бесплатно фара.
    Коллеги-дизайнеры, давайте уже перестанем унижаться перед такими работодателями! © notyourfriend / Pikabu

Бывали ли вы на подобных собеседованиях?

Вот что у нас есть еще: «12 человек, которые волей-неволей попали в трагикомедию».

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее