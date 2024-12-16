12 героинь, которые были для нас модными иконами. Ведь все хотели вещи как у них

В детстве и юности мы смотрели фильмы и мечтали выглядеть так же, как наши любимые героини. Носить те же платья, делать такой же макияж и даже использовать те же духи. Вот несколько вещей, которые благодаря кинематографу стали поистине знаковыми.

Платье с рукавом «летучая мышь» («Любовь и голуби»)

Раису Захаровну можно назвать скорее эксцентричной, чем модной. Даже для того времени некоторые ее наряды выглядели откровенно странно. Например, женщина носит сапоги на каблуке, тогда как в те годы в моде была плоская подошва. На разборки в дом Нади они пришла в коричневом костюме — такие носили в 40-е годы. Но были у «разлучницы» и удачные наряды, например, трикотажный костюм в полоску с рукавом «летучая мышь». Это была настоящий хит 1980-х. Одежду с таким рукавом носили и дети и взрослые.

Джемпер («Самая обаятельная и привлекательная»)

Красный цвет в те годы был фаворитом. За такими моделями, да еще и в актуальном цвете, велась настоящая охота. Рукав «летучая мышь» оставался популярным. В целом, героини Сусанна и Люся в фильме — буквально ходячий показ мод.

Костюм «Adidas» («Курьер»)

Представительница «золотой молодежи» Катя Кузнецова выглядит в кадре максимально естественно и просто — никакой химзавивки или броского макияжа, характерных для 80-х. Мы видим девушку в фирменном спортивном костюме «Adidas», но особый шик образа заключается в том, что она носит его как домашнюю одежду. Сейчас в этом нет ничего удивительного, но в 1986-м, когда вышел фильм, вещи этого бренда демонстрировали заоблачное благосостояние их обладателя и по тем временам были символом элегантности. Поэтому ношение костюма «Adidas» дома, для себя, можно было бы счесть бесстыдным расточительством.

Комбинезон («Через тернии к звездам»)

В этой фантастической картине основой для большинства футуристичных нарядов послужил обычный комбинезон. В результате у дизайнера фильма получились невероятно стильные костюмы, которые не отказались бы носить и современные модницы: утилитарные наряды спокойных, нейтральных цветов, похожие на рабочие комбинезоны, актуальны в нынешнем мире как никогда.

Фэмили лук («Будьте моим мужем»)

В лирической комедии героиня Елены Прокловой, сильная и независимая мать-одиночка, и ее сын одеты в одинаковые красно-синие рубашки. Сейчас бы это назвали модным словосочетанием «фэмили лук», хотя в фильме, видимо, должно было подчеркнуть особую связь между матерью и ребенком и не дать им потеряться в толпе отдыхающих на курорте.

Платье Маньки-Облигации («Место встречи изменить нельзя»)

Небольшую, но яркую роль Маньки-Облигации в сериале «Место встречи изменить нельзя» сыграла обворожительная Лариса Удовиченко. Это была одна из ее первых ролей в кино, которая стала прочно ассоциироваться с запомнившимся зрителям пестрым платьем в цветочек, прекрасно сидящем на ее стройной фигуре.

Духи «Climat» («Ирония судьбы»)

Французские духи «Climat» от «Lancôme» считались признаком не только хорошего вкуса, но и высокого благосостояния. Они были пределом мечтаний для миллионов женщин. Само собой, именно эти духи дарит Наде на Новый год ее возлюбленный Ипполит. Поклонники фильма обратят внимание, что Надя достает заветный флакон еще из белой коробочки — именно в таких до середины 70-х годов продавались «Climat». Позже коробка приобрела ультрамариновый цвет, а в конце 80-х стала такой, какой ее и запомнили многие — синей с золотым тиснением.

Водолазка («Бриллиантовая рука»)

В 1967-м вся мужская половина Франции срочно переоделась в белые водолазки. А уже год спустя контрабандист Геша Козодоев научил своих соотечественников носить их с однобортными пиджаками. С его легкой руки этот предмет гардероба стал культовым и мужская водолазка быстро проникла в шкафы каждого модника. Правда причина, по которой Андрей Миронов появлялся в кадре только с закрытой шеей, отнюдь не связана с миром моды. Актер страдал от экземы и все эти шейные платки, одежда с воротниками нужны были для того, чтобы скрыть недуг от зрителей.

Ботильоны («Иван Васильевич меняет профессию»)

Тяжело забыть героиню Натальи Кустинской, произносящую крылатую фразу: «Алло, Галочка, ты щас умрешь!» или плюющую в тушь для ресниц. Помимо ее стильных белых костюмов в кадре постоянно мелькает обувь «пассии режиссера Якина», исключительно актуальные и даже немного вызывающие ботильоны на тяжелой платформе и толстом каблуке — мечта модниц того времени.

Джинсовые костюмы («Интердевочка»)

Жакеты оверсайз, куртки и кардиганы с большими плечами, джинсовые костюмы, легинсы, ажурные чулки, леопардовый принт, обилие массивных украшений — все это невозможно было представить на женщинах до выхода на экраны фильма «Интердевочка». Особый фурор произвели джинсовые комплекты, ставшие символом успешной жизни и предметом мечтаний каждой модницы. И хотя сперва зрители были в шоке от экстравагантных нарядов героинь, костюмы с экрана пошли в народ, тем самым активно повлияв на модные тенденции.

Прическа с начесом («Москва слезам не верит»)

В те времена начесы были на пике популярности. Героини картины следовали моде, укладывая волосы достаточно высоко. Взять хотя бы Людмилу и ее культовый образ из прачечной.

Стрелки («Кавказская пленница»)