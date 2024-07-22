Как носить обычную одежду так, чтобы все вокруг от зависти зеленели

Летом так хочется примерить что-то не только стильное, но и удобное. К сожалению, такая одежда зачастую подходит только для поездок за город или на дачу, а в офисе или приличном кафе в ней появляться как минимум неловко. Мы решили узнать, как и с чем стоит носить вещи, которые все обычно носят дома или на отдыхе, чтобы выглядеть элегантно в любой ситуации.

Статья содержит материалы, созданные искусственным интеллектом.

К джинсовым шортам стоит подобрать кардиган или пиджак

Дмитрий Жуков 3 часа назад Всегда было интересно 1) как вяжется "Я одеваюсь для себя" с "от зависти зеленели" и 2) "чтобы все вокруг от зависти зеленели" - это синдром нищей забитой неудачницы? - - Ответить

Коротенькие джинсовые шорты идеально подходят для летней жары, но создать элегантный образ на их основе — задачка со звездочкой. В сочетании с яркой футболкой они смотрятся слишком просто и скучно. В таком виде можно разве что в магазин за продуктами выскочить. Но если надеть шорты с легким кардиганом, джемпером или свободным пиджаком, то впечатление сразу меняется. Главное — подобрать к этому наряду топ в нейтральных цветах.

Стоит поискать кожаные шлепки

Шлепки в этом сезоне неожиданно стали ультрамодными, их можно надеть буквально куда угодно. Но речь не идет о привычной резиновой обуви, которую мы обычно берем на пляж. Сейчас в тренде более элегантные модели из кожи, замши, бархата. Кроме того, элегантные шлепки не украшает логотип. А еще они прочные. Удачно подобранные модели можно надеть и с изящным платьем, и с пышной юбкой, и с классическими брюками.

Футболки с ярким принтом лучше носить с юбками миди

Nika88 3 часа назад Наряд на любой сезон с плетёной сумкой? Хмм, как далека я ещё от моды. - - Ответить

Такая футболка смотрится немножко инфантильно и не ассоциируется с элегантным нарядом. Но создать стильный образ на ее основе — плевое дело. Достаточно надеть такую футболку с юбкой миди, которая выглядит одновременно просто и стильно. А если добавить к ансамблю плетеную сумку, получится наряд на любой сезон. Другой вариант — примерить яркую футболку с короткой плиссированной юбкой. Но тут лучше выбрать модель оверсайз. С коротким топом образ будет выглядеть нелепо.

К юбке карго отлично подойдет шелковая блузка

Дмитрий Жуков 2 часа назад К такой юбке хорошо подойдёт строительная каска или автомат. - - Ответить

Юбки карго были популярны в начале 2000-х и не так давно снова вернулись в моду. Их главный плюс в том, что носить такие юбки можно буквально с чем угодно. Но вот в сочетании с однотонным топом и кроссовками они смотрятся довольно простенько. Чтобы создать стильный образ, стоит надеть юбку с шелковой блузкой и босоножками или туфлями на каблуках.

К простой белой юбке стоит подобрать полосатый топ

Zest 8 минут назад "Ни к селу" требует абсолютно простого низа, монохромного и без каких-либо декоративных элементов или сложных складок. Может, и ничего бы смотрелось. Хотя все равно рюшечек-оборочек тут ту мач. - - Ответить

В этом сезоне длинные юбки снова в тренде, главное — подобрать к ним подходящий топ. В сочетании с блузкой, украшенной мелким принтом, юбка может выглядеть слишком просто и даже дешево. А вот если надеть ее с полосатой футболкой или джемпером, получится действительно стильный образ. Сразу кажется, что женщина только сошла с борта роскошной яхты.

Лучше отдать предпочтение серебряным кроссовкам

Джинсы + кроссовки — это давно признанная классика. Но если выбрать спортивную обувь, украшенную стразами, то можно случайно накинуть себе лишних годков. Да и подобрать к такой паре подходящие брюки — непростая задача. Лучше купить модные сейчас серебряные кроссовки. Они помогают выделиться из толпы и придают элегантности любому образу.

Спортивные штаны можно примерить с классической рубашкой

Jiàngzāi 46 минут назад Это как в Америке - свалился с кровати и сразу пошёл в магазин, можно даже не причесываться для полноты образа. - - Ответить

Кажется, удобные и широкие спортивные штаны созданы именно для того, чтобы валяться в них на диване в ненастный денек. В сочетании с простой футболкой они действительно подходят в основном для дома или спортивного зала. Но если надеть их со свободной рубашкой, то получиться на удивление элегантный образ. В таком виде можно отправиться хоть в кафе, хоть на выставку.

К длинной джинсовой юбке отлично подойдет интересный топ

Если подобрать к джинсовой юбке правильный топ, образ будет буквально излучать элегантность. Самый простой вариант — белая футболка или майка — может выглядеть скучно. Благо существует множество других сочетаний. Например, в паре с топом, открывающем плечи, джинсовая юбка смотрится на редкость стильно. К тому же такой ансамбль отлично подходит для летней жары.

Летняя обувь на платформе хорошо смотрится с пышными юбками

Nika88 3 часа назад Убрать сумку слева и просто моя любовь 😍 - - Ответить

Этим летом в моду возвращаются сандали на массивной платформе, но подобрать к ним подходящий наряд непросто. Тут вся фишка в том, чтобы сохранить баланс, иначе обувь будут выглядеть просто нелепо. Идеальный вариант — длинная струящаяся юбка в стиле бохо. Он создаст отличный контраст с обувью. А вот с простыми кроссовками макси-юбка может показаться излишне простой.

Легинсы неплохо сочетаются с блейзером

AngelOK 3 часа назад у нас же лето. +37 в тени. это жарко - - Ответить

С помощью легинсов можно создать на редкость стильный образ, который будет уместным даже на модной вечеринке. Во-первых, если надеть эти спортивные штаны с трендовым сейчас прозрачным или вязанным платьем, то образ будет выглядеть элегантно, а все части тела останутся скрытыми от нескромных взглядов. Во-вторых, легинсы можно носить со свободными пиджаками. Такое сочетание выглядит шикарно, если не переборщить с цветами.

Капри лучше примерить с остроносыми туфлями

Капри неожиданно оказались в тренде этим летом. Они могут выглядеть достаточно стильно, но с этими штанами есть одна проблема. Если подобрать к ним неподходящую обувь, образ получиться скорее подростковым. Чтобы капри смотрелись элегантно, их стоит носить с остроносыми туфлями или нарядными балетками.

Короткие топы отлично подходят к широким брюкам

Zest 3 минуты назад Стандартная рекомендация, что не надо объемным и оверсайз делать и верх, и низ сразу. Широкие брюки - приталенный верх. Широкая блуза - облегающий низ. Ну и топы только на идеальных животиках хорошо смотрятся. - - Ответить

Чтобы модные сейчас брюки палаццо смотрелись действительно стильно, их стоит носить с укороченными топами. Такой вариант не только выглядит стильно, он еще и подчеркивает линию талии. Если демонстрировать открытую кожу не хочется, можно надеть штаны с кардиганом. Главное — сохранить баланс и выбрать облегающий топ. Иначе ансамбль получится неряшливым.