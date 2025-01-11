12 откровенных мнений о культовых книгах, которые не всем пришлись по душе

Наверняка вам знакомо это ощущение: открываешь книгу, которую все вокруг нахваливают, начинаешь читать и недоумеваешь. Ведь в ней вовсе нет того великолепия, которое обещали восторженные отзывы. В этой подборке читатели откровенно рассказали о своих литературных разочарованиях.

Также вас ждет кое-что любопытное в бонусе. Для тех, кто любит читать, мы назовем три свежие книги, которые люди закидали восхищенными отзывами.

«Маленькие женщины», Луиза Мэй Олкотт. Честно говоря, читать о приключениях юных сестер Марч было очень скучно. Книга безнадежно устарела. Автор явно переборщила с «сахарной начинкой», перестаралась, наделяя своих героинь многочисленными положительными качествами.

Изрядно бесила мамаша семейства, так называемый Мамулик. Данная мадам даже во сне постоянно размышляет о том, как же ей только совершить побольше добрых поступков. Лично меня от сладких речей Мамулика иногда аж потряхивало. © Ме4тательница / Отзовик

Честно говоря, читать о приключениях юных сестер Марч было очень скучно. Книга безнадежно устарела. Автор явно переборщила с «сахарной начинкой», перестаралась, наделяя своих героинь многочисленными положительными качествами. Изрядно бесила мамаша семейства, так называемый Мамулик. Данная мадам даже во сне постоянно размышляет о том, как же ей только совершить побольше добрых поступков. Лично меня от сладких речей Мамулика иногда аж потряхивало. © Ме4тательница / Отзовик «До встречи с тобой», Джоджо Мойес. Одним словом: банально! Раскрученный женский роман, который отлично бы подошел для сценария мелодрамы. Целиком построен на клише, абсолютно пустой и скучный, с сюжетом, предсказуемым с первых страниц. @ astra

Александр Островский. Гроза. Это классика, вошедшая в школьную программу. Большинство только и кричат: «Шедеврально!» А я тихо стою в сторонке и недоумеваю. В чем смысл книги? Что хотел сказать автор? Некоторые говорят, что смысл заключен в образе Катерины, якобы образце сильного человека, но мне смешно. Я определенно считаю эту героиню глупой и слабой. Сильный человек думает, прежде чем сделать. И даже если допустил ошибку, не кидается совершать еще одну, а исправляет ее и идет дальше. © ABJulia / Отзовик

Это классика, вошедшая в школьную программу. Большинство только и кричат: «Шедеврально!» А я тихо стою в сторонке и недоумеваю. В чем смысл книги? Что хотел сказать автор? Некоторые говорят, что смысл заключен в образе Катерины, якобы образце сильного человека, но мне смешно. Я определенно считаю эту героиню глупой и слабой. Сильный человек думает, прежде чем сделать. И даже если допустил ошибку, не кидается совершать еще одну, а исправляет ее и идет дальше. © ABJulia / Отзовик Александр Пушкин. Евгений Онегин. Главный герой имел наследство, но не имел службы, ничего не делал и только ходил по модным тусовкам. Онегин — человек, не имеющий ни в чем таланта, без знаний, без стремлений. Он пустышка. Жалею, что я это прочитал. Пустая история. Достойный финал отсутствует. © Kosmonaut Misha / Отзовик

Гарри Поттер и философский камень. Джоан Роулинг. Сейчас наверняка на меня посыпятся тапки со словами: «Это замечательная книга, а ты наивный маггл». Да, именно так ведут себя, так называемые «Поттероманы». Мне эта книга не понравилась, банальный сюжет. Короче, ужасная книга, ужасный сюжет. Достоинств у книги никаких! © SonnyHirsch / Отзовик

Дафна Дюморье. Ребекка. Можете назвать меня необразованным маргиналом, но я всячески отказываюсь понимать, почему этот роман так всеми любим. Когда в комментариях под книгой читаешь хвалебные отзывы вроде: ’’Самый уникальный и загадочный роман 20 века’’, невольно начинаешь думать, что тебя ожидает нечто великое, что полностью перевернет твое сознание, но не тут-то было. Весь роман крутится вокруг простушки миссис де Уинтер и ее бесхарактерного муженька. Вот, собственно, все, что вам нужно знать о сюжете этой книги. Какой-либо логики вам здесь не найти. © KeiraShaitanova / Отзовик

Маргарет Митчелл. Унесенные ветром. Тягомотная жвачка с персонажами, вызывающими только отторжение. Знаю, что меня закидают тухлыми яйцами поклонники романа, но не могу ничего с собой поделать. Скарлетт — звезда и «царица полей, кукуруза». По идее, читатель должен проникнуться состраданием, но это не про меня. Циничная особа, для которой родные дети являются обузой. Увела у сестры жениха, используя женские хитрости, потому как на тот момент он был при деньгах. Казалось бы, Ретт Батлер ее реально любит, но уж больно странная эта любовь — на каждом шагу оскорблять свою возлюбленную! А сама книга нудная и затянутая. © wanit / Отзовик

Фрэнк Герберт. Дюна. Когда на экраны вышла «Дюна», я решил перед просмотром все же прочесть первоисточник, чтобы понять в чем же там фишка, почему так много фанатов. Сразу скачал в интернете все книги и начал читать первую. Но еле-еле прочел ее до конца. А вторую даже и не начинал. На мой вкус, это какое-то недоразумение, а не фантастика. Больше похоже на дешевый триллер с элементами фантастики. © ДДмитрий / Отзовик

Борис Пастернак. Доктор Живаго. Книга с самого начала не увлекает, а наоборот отталкивает от себя. Много ненужных персонажей, ненужной информации, непонятных сцен. Я, конечно, считаю Пастернака великим писателем, но это ему явно не удалось, хотя получил Нобелевскую за это. Хотелось бы сказать и плюсы по данному произведению, но я не нашел. © новая жизнь / Отзовик

Шарлотта Бронте. Джейн Эйр. Сначала я искренне сочувствовала главной героине: она жила в тяжелых условиях и мужественно преодолевала многочисленные препятствия. Однако все изменилось, когда Джейн влюбилась в абьюзера. Мне трудно поверить, что столь сильная и решительная личность могла отдать сердце тому, кто ее не уважает и, по сути, издевается. Это полностью расходится с моими представлениями о чувствах и характере героев, делая их историю любви абсолютно неправдоподобной. Хотя многие считают Джейн воплощением силы, для меня это не так, ведь истинная сила женщины — в умении защитить себя и не мириться с унижением. @ astra



Джером Сэлинджер. Над пропастью во ржи. В школе я эту книгу оценила, а сейчас перечитала и в полном недоумении, как мне могло такое понравиться. Скорее всего, это потому, что я была в возрасте главного героя Холдена. Сейчас же главный герой вызвал у меня антипатию. Я понимаю, конечно, переходный возраст и все в этом духе, но откуда столько злости и недовольства у молодого, еще «зеленого» пацана? Как по мне, это инфантильный юнец. Ничего выдающегося он не совершил, уважать его не за что. © mashavalova / Отзовик

В школе я эту книгу оценила, а сейчас перечитала и в полном недоумении, как мне могло такое понравиться. Скорее всего, это потому, что я была в возрасте главного героя Холдена. Сейчас же главный герой вызвал у меня антипатию. Я понимаю, конечно, переходный возраст и все в этом духе, но откуда столько злости и недовольства у молодого, еще «зеленого» пацана? Как по мне, это инфантильный юнец. Ничего выдающегося он не совершил, уважать его не за что. © mashavalova / Отзовик Лев Толстой. Анна Каренина. Как персонаж Каренина необъяснимо и дико бесит. Читала в школе эту книгу из-под палки. Пару лет назад перечитывала в течение полугода, и до такой степени раздражала героиня, что я успела 4 другие книги прочитать параллельно, пока одну ее мусолила. © Варвара Король / ADME

© Anna Karenina / Universal Pictures Марина Агапова 9 часов назад И у меня Анна Каренина вызывает неприязнь. Более того, я вообще считаю главным героем романа Константина Лëвина. И в романе как раз и сравнивается их жизнь и их отношение к людям и жизни. Недаром роман не заканчивается гибелью Анны, а продолжается повествованием о Лëвине и его прозрением в своей вере. - - Ответить

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Рита Хоффман. Красное бедствие. Безумный лорд из Большого Дома решил захватить трон и призвал в мир тварей из хаоса. Среди всех великих лордов не нашлось героев, способных противостоять бедствию. А значит, защищать свой дом придется лишенному имени вору, изгнанному лорду, осиротевшей наследнице Большого Дома и бесправному неудачнику. Они пойдут на все, чтобы спасти свой мир от демонов. Даже на сделку с одним из них. Мне понравился «Ловец чудес» и, увидев новую книгу Риты, я сразу же пошла ее читать. Зацепило, что один из героев был вдохновлен образом Демона из поэмы Лермонтова. Посмеялась с этого описания: «Один из героев — „зеленый флаг“, который тащится по избраннице, как шланг по огороду». Книгу прочитала за 2 дня, потому что все время хочется знать, что же будет дальше! @ astra

Юлия Фим. Возрождение Темной. Империя Чжао — альтернативный Китай прошлого. В ней правят представители светлой фракции, беловолосые легендарные герои страны, а представители темной фракции, красноглазые демоны, преследуются по закону. Чживэй, попаданка, получает наихудший расклад из возможных в этом мире, и она не планирует спасать ни мир, ни даже себя. Она просто хочет отомстить. Это мое первое знакомство с азиатским фэнтези про Древний Китай. Отчасти книга похожа на дораму, есть юмор, есть романтические моменты и стекло, и боль. Я мало смотрю дорам, но по «Возрождению Темной» я бы посмотрела бы. Однозначно книга в личном топе. © Анастасия Акимова / Litres