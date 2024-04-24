12 переписок, которые доказывают, что для работы с людьми нужны крепкие нервы и капелька остроумия
Клиенты порой выматывают так, что волком выть хочется. Но есть в работе с людьми и хорошее — частенько случаются забавные ситуации. Наша подборка именно о том, как клиенты и те, кто продает товары или оказывает услуги, подкалывают друг друга по СМС.
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen
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Для создания этого материала был использован источник: Swarlzz / Pikabu
У нас есть еще одна статья с переписками, в которых остроумие разгулялось на полную катушку.
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С садиком логично, даже и не придерешься. Что спросили, на то и ответили)
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen
Мы знаем еще одно место, где постоянно происходят приколы в переписках — это школьные чаты. Но от них не отстают и родители, которые всегда готовы подшутить над детьми по СМС.