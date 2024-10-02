12 подарков, которые для учителей уже как кость в горле, но заменить их на годные довольно просто

Определиться с подарком учителю — это довольно сложная задача. Но есть ряд презентов, которые уже изрядно поднадоели педагогам. Мы внимательно изучили тему и выявили желанные и нежеланные подарки для учителей. Некоторые из изображений, которые используются в статье, были сгенерированы искусственным интеллектом.

Съедобные букеты vs наборы специй

Алина 1 час назад Дарила фруктовые букеты в дополнение к подарку и тем людям, которые очень далеко от меня живут. Подарок отправлялся отдельно, но хотелось, чтобы именно утром дня рождения близкой подруге, например, привезли сюрприз от меня. Все радовались.

Специи лично я люблю, у меня их очень много, использую постоянно. Но больше таких любителей в своем окружении не встречала. - - Ответить

Довольно скептически учителя относятся к подаркам в виде букетов из фруктов и орехов, так что их дарить не стоит. Они считают, что это весьма негигиенично, даже если и красиво выполнено. Одна из педагогов признавалась: «Орешки приходится с этих шпажек сдирать. Фрукты тоже проткнуты, их уже не съесть. Непонятно, что с ними делать. Остается только выбросить». Чем заменить? Если вы все-таки хотите преподнести съедобный подарок, то подарите учителю набор специй в красивом оформлении. Учитель должен заценить такой шикарный и всегда нужный на кухне подарок. Одна из преподавателей рассказывала: «Родители учеников подарили большой набор специй в колбах на деревянной подставке. <...> Пользуется популярностью в моем доме. Все гости спрашивают, где взяла».

Банные халаты vs шопперы

Nika88 2 часа назад Т.е. в халате смущает только то, что сложно размер и фасон подобрать 😀 - - Ответить

Что касается банных халатов, то тут большой риск промахнуться с размером и дизайном изделия. Ведь как вы угадаете, что человеку наверняка понравится? Одна из учительниц рассказывала: «Однажды мне подарили банный халат. Огромный, в него можно было обернуть меня дважды, а на подол я все время наступала. Потом подарили такое же огромное платье. Вернее, оно было мне впору, но модель была до пола. Я не знала, что с этим делать». Чем заменить? Сейчас нынче в моде вещи для экологичного образа жизни. Поэтому можно преподнести в дар учителю стильную сумку-шоппер или многоразовую бутылку для воды.

Кружки vs термокружки

Безусловно, кружка — это довольно практичный подарок. Но, согласитесь, у многих дома есть необходимый набор посуды. Так что пятнадцатая кружка от ученика будет действительно лишней. Такая же история и с одинокой расписной кружкой с блюдцем, которые так любят дарить ученики и их родители. В результате чего у педагогов скапливаются наборы из разношерстных чашек и блюдец. Чем заменить? Классным подарком станет термокружка, на которую при желании можно нанести фотографию класса.

Сильно благоухающие цветы vs цветы с легким ароматом

Кошка Киплинга 4 часа назад А лучше цветы вообще не стоит дарить - - Ответить

Не стоит дарить учителям цветы с сильным ароматом (например, лилии), ведь такой букет может стать сущим кошмаром, способным вызвать головную боль и даже аллергию. Особое внимание стоит уделить и расцветке цветов. Так, красные будут не вполне уместными в качестве подарка педагогу, ведь данный цвет символизирует романтику и любовные отношения. Также немаловажным фактором при выборе букета должен стать его вес. Цветочная композиция не должна быть массивной и тяжелой, ведь каждый день за цветами нужно ухаживать — подрезать их и менять воду. Чем заменить? Отличным выбором подарка для преподавателя станет изящный букет из астр, гладиолусов и георгинов. Но если есть возможность подарить розы, то можно сделать выбор в их пользу.

Полотенца vs поделки

Полотенца преподавателям дарят многие, так что они просто-напросто залеживаются или передариваются. Чем заменить? 58% опрошенных учителей признались, что самый ценный подарок для них — это поделки, сделанные руками учеников.

Предметы для кухни vs подарочный сертификат в специализированный магазин

Кухонную утварь также можно отнести к категории личных подарков. Не стоит дарить ее даже если вы наверняка знаете, что преподаватель увлекается кулинарией. Ведь довольно сложно предположить, что у учителя есть, а чего ему не хватает. Чем заменить? Хорошим выходом из ситуации станет подарок в виде сертификата в специализированный магазин, но только при том условии, что вы четко знаете хобби и увлечения учителя. Так, один из педагогов рассказывал: «Мне родители как-то презентовали сертификат в магазин туристической экипировки. С детьми на уроке зашел разговор о походе, и они запомнили, что это мое хобби. Было очень приятно, что подарок не для галочки, а со смыслом и пользой».

Деньги vs подарочный сертификат

Кошка Киплинга 4 часа назад Вот сертификат в книжный само то... Часто нужна специальная литература... - - Ответить

Дарить деньги в конверте учителю — это не совсем этично. Бывает, что класс не может определиться с подарком и просто дарит педагогу определенную сумму. Но мало кто знает, что некоторые преподаватели могут оскорбиться на такую «подачку» и даже посчитают такой презент унизительным. Специалист по этикету рассказывала: «Деньги вообще дарят очень близким людям и только в том случае, когда знают, что они в них нуждаются». Чем заменить? Сертификатом на покупку билетов на любое мероприятие в онлайн-агентствах или же сертификатом в книжный магазин.

Дорогие ручки с гравировкой vs пачка бумаги

Мохнопопая егоза 32 минуты назад Н/а основании высказывания учителя одной из школ делать обобщаюшие выводы? - - Ответить

Учительница одной из школ рассказывала, что считает дорогие ручки с коробочках да еще и с какой-нибудь гравировкой не вполне приемлемым подарком для педагогов. Она уточнила, что может для директора или завуча такой презент был бы кстати для подписи важных документов, но никак не для рядового преподавателя, который вряд ли оценит такой дар. Чем заменить? Пачкой бумаги А4, набором ручек с красными чернилами и маркерами для доски. Педагог-психолог делилась: «Один раз дети из класса, с которыми я проводила занятия, подарили мне отличный набор из множества ручек. Там были ручки самых разных цветов, и их было так много, что мне хватило на несколько лет. Я была искренне им благодарна».

Домашние животные vs массажер для спины

Не стоит без предупреждения дарить учителям домашних питомцев (а такие случаи бывали). Это очень нехорошая идея, ведь вы совсем не знаете готов ли педагог присматривать за братьями нашими меньшими и нет ли у него аллергии на шерсть. Чем заменить? Если вы хотите проявить настоящую заботу о здоровье и самочувствии преподавателя, подарите ему электромассажер для шеи и спины. Ведь работа учителя предполагает большую нагрузку на шею и спину. Одна из педагогов рассказывала: «Нестандартный, а самое главное нужный подарок. <...> В общем, вместо похода к массажисту, придя домой, можно устраивать себе релаксацию».

Спортивный инвентарь vs нематериальные подарки от школьников

Также стоит воздержаться от подарков в виде спортивных снарядов. Конечно, спорт нынче в моде, но подарив педагогу что-то из этой оперы, вы можете быть неправильно поняты. Такой подарок может быть уместен лишь для учителя физкультуры. Чем заменить? Многим учителям приходятся по душе нематериальные подарки. Так, ученики могут разыграть перед преподавателем трогательную сценку, показать танец, спеть песню или продекламировать стихи собственного сочинения. Такие подарки, по мнению работников образования, приносят радость.

Вазы vs настольные лампы

Вазы также стоят в антирейтинге подарков для учителей. Как признавались сами педагоги, эти предметы интерьера им частенько некуда девать, так как многие преподносят их в дар, ну а обижать отказом принять такой подарок они не хотят. Да и со вкусом преподавателей и интерьером их жилища (ведь своим внешним видом ваза просто может не вписаться в квартиру) не знакомы ни родители, ни дети. Чем заменить? Если у учителя нет настольной лампы в рабочем классе, то она может стать для него отличным презентом.

Книги по саморазвитию vs пауэрбанки

Кошка Киплинга 4 часа назад Книги по саморазвитию и пауэрбанк не стоит дарить учителю - - Ответить

Не стоит дарить преподавателям книги по психологии и саморазвитию. Даже не думайте об этом! Ведь такой подарок может быть ими неверно истолкован. Они будут думать, что ученики намекают: педагогу необходимо самосовершенствование. Кстати, многие любят подписывать преподносимые в дар книги таким образом: «Елене Ивановне от 8 „Б“ класса», однако этого делать не нужно. Ведь подписывать книги имеет право лишь ее автор. Поэтому если вы все же решите подарить книгу, то лучше вложить в нее открытку с теплыми словами и подписью. Чем заменить? Именной флешкой или жестким диском с гравировкой. Это довольно полезные подарки, которыми учителя точно воспользуются для хранения и переноса учебных программ, конспектов и презентаций. Можно рассмотреть в качестве подарка и пауэрбанк.