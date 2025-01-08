12 простых способов добавить лоска и шика простому свитеру

Свитер — неотъемлемая часть гардероба в холодное время года. Вот несколько идей, благодаря которым образ с этой одеждой получится чуть интереснее. Некоторые идеи совсем простые и их легко внедрить в жизнь, а для других придется проявить смекалку и, возможно, отправиться на шоппинг.

Носить оверсайз свитера с широкими штанами

Раньше модницы старались следовать правилу: к объемному верху нужно выбирать менее объемный низ. Сейчас это правило уже устарело. Не только можно, но и нужно сочетать свитера с такими же широкими штанами или джинсами.

Откажитесь от фактурных свитеров

В поисках интересных моделей мы часто покупаем излишне фактурные вещи. Однако они редко выглядят дорого, стильно и статусно. Лучше всего отдать предпочтение более базовым моделям, которые будут сочетаться со многими вещами.

Попробовать образ с комбинезоном

Зачастую комбинезоны носят в жару с топами и футболками. Однако стилисты считают, что этот предмет гардероба не привязан к сезону и прекрасно сочетается со свитерами и джемперами.

С комбинезоном, кстати, можно создавать не только повседневные образы, но и более эффектные, для выходов в свет. Например, если дополнить лук ботинками на каблуке или платформе. Также эксперты предлагают поэкспериментировать с верхней одеждой и попробовать разные вещи: от пиджака до кожаной куртки.

Создавать контраст с помощью материалов

Контрастные образы получаются не только за счет цветов. Стилисты также советуют поиграть с материалами, из которых сделаны вещи. Например, сочетать свитер с юбкой или легинсами из искусственной кожи. Разные текстуры придадут образу шика. При этом можно не заморачиваться с оттенками: даже монохромный лук будет смотреться круто.

Осторожно подбирать украшения

Эксперты советуют не торопиться надевать ожерелья и колье.

Ожерелья стоит сочетать лишь с водолазками или джемперами с V-образным вырезом. Но и в этом случае надо быть предусмотрительными. Громоздкое украшение может запросто оставить зацепки на свитере.

Cо свитером круче смотрятся серьги и броши, чем украшения для шеи. Крупные серьги также стоит выбирать осторожно. Слишком длинные украшения перегружают образ и также рискуют зацепить свитер.

Под свитер свободного кроя надевать обувь на каблуке

Главная проблема свитеров оверсайз — мешковатость и громоздкость. Избавить от этого также помогает обувь на каблуке. В теплый сезон подойдут любые туфли, а в осенне-зимний период — ботильоны. Также шикарно будут смотреться высокие сапоги с зауженными джинсами. Еще щепотку шарма придаст сочетание черных скинни и сапог того же цвета длиной до колена.

Не забывать про ремни и пояса

Masik2 1 неделя назад Почему штанцы-то узкие?

Выше же учили, что к свитеру оверсайз НУЖНО выбирать такие же широкие штаны🧐 - - Ответить

Свитер оверсайз, дополненный изящным ремешком, — это верх стиля, по мнению экспертов. Такой аксессуар мгновенно устраняет мешковатость из образа, а еще создает эффект многослойности. Также пояс позволяет играть со стилем. Например, можно подбирать аксессуар тон в тон свитеру. А можно создавать контрастный образ — например, светлый джемпер и темный ремень. Наконец, пояс открывает дорогу к экспериментам с нижней частью лука. Сочетайте свитер с разными моделями джинсов и брюк и с юбками любой длины.

Смело надевать рубашку под джемпер

Луки школьниц и студенток не устарели, а только набирают обороты. Поэтому стилисты предлагают не бояться показаться старомодными и носить рубашку с джемпером. А чтобы лук выглядел поистине стильно, придайте ему больше небрежности. Пускай рукава и полы рубашки выглядывают из-под джемпера. В теплое время года можно также дополнить образ шортами, туфлями на небольшом каблуке и носками.

Сочетать платье с джемпером

Осень и зима — не повод отказываться от платьев. Чтобы было теплее, можно просто накинуть сверху джемпер. Особенно хорошо для такого образа подойдут платья из струящихся тканей.

Кстати, в 2023 году дизайнеры максимально экспериментировали с подобными луками. Например, предлагали надевать сверху платье, а не наоборот, или использовать вместо джемпера вязаный жилет.

Добавить в образ многослойности при помощи пиджака

Пиджак можно сочетать не только с блузками и рубашками. Он отлично смотрится и со свитерами, причем даже объемных размеров и крупной вязки. Такое сочетание превосходно подойдет для работы в офисе. Кстати, свитер и пиджак могут стать частью и вечернего ансамбля. Для этого стоит лишь подобрать модель из кожи.

Не бояться монохромных образов

Наряды, выдержанные в одном цвете, сейчас на пике моды. Однотонный образ со свитером или джемпером также смотрится стильно. Отдельного внимания стоят ансамбли пастельных оттенков, как на фото выше. Если боитесь, что лук будет выглядеть скучно, попробуйте дополнить его украшениями из металлов и с яркими драгоценными камнями или вещью с узором. Также можно сочетать разные текстуры и играть с пропорциями.

Забудьте про устаревшие модели

Порой, в попытках сделать гардероб более женственным, мы частенько приобретаем свитера и джемперы с декором: рюши, объемные рукава, кружевные вставки. На самом деле такие детали дешевят вещь и упрощают образ. Еще один тип свитеров, которые сложно стилизовать и вписать в гардероб, — модели с отложным воротником. Чтобы носить такой свитер стильно, необходимо тщательно продумать образ. Поэтому для тех, кому важно просто вытащить из шкафа вещь и накинуть ее, этот вариант не подходит.