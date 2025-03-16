12+ случаев на рыбалке, которые еще долго будут рассказывать на семейных застольях

На рыбалке никогда не знаешь, чем все закончится. Иногда возвращаешься с хорошим уловом, в другой раз остаешься ни с чем, а бывает, что запоминаешь день вовсе не из-за рыбы. Кто-то ловит сома вместе с удочкой, другой вытягивает из воды аквалангиста, а кому-то приходится спасаться от разъяренного кабана.

В этой подборке — истории, которые начались как обычная рыбалка, но превратились в нечто совсем другое.