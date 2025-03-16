12+ случаев на рыбалке, которые еще долго будут рассказывать на семейных застольях
На рыбалке никогда не знаешь, чем все закончится. Иногда возвращаешься с хорошим уловом, в другой раз остаешься ни с чем, а бывает, что запоминаешь день вовсе не из-за рыбы. Кто-то ловит сома вместе с удочкой, другой вытягивает из воды аквалангиста, а кому-то приходится спасаться от разъяренного кабана.
В этой подборке — истории, которые начались как обычная рыбалка, но превратились в нечто совсем другое.
«Этот малыш поймал свою первую крупную рыбу на нахлыст»
"Пока он вытаскивал рыбу, катушка пару раз ударила его по пальцам, но он не сдался. Рыба оказалась в 3-4 раза больше всего, что он ловил раньше, и борьба с ней заняла около 10 минут. Он был так взволнован, что вечером едва смог рассказать маме и сестре, как это было. И, конечно, теперь он постоянно хвастается, что в тот день поймал рыбу больше, чем у меня!"
- Потрясающий улов! Эта фотография достойна обложки рыболовного журнала. © ***guyfromcanada / Reddit
- Много лет назад мы с друзьями рыбачили на одной реке. Рыба не клевала. Но вдруг мы заметили странные пузыри и движение воды неподалеку. Мы сразу начали забрасывать туда приманки. Через пару минут я что-то, наконец, зацепил. И тут из воды вынырнул дайвер. Он показал на приманку, зацепившуюся за его снаряжение, и спокойно спросил: «Это ваше?» И это, пожалуй, самая большая «добыча», которую мне удалось поймать! © nthensome / Reddit
- Как-то раз пошли мы с классом на пруд на ночь — костер, рыбалка все дела. Пока расставляли палатки и разводили костер, один из одноклассников, никому не сказав, пошел рыбачить. Через некоторое время обнаружили, что его нет, стали кричать, искать его, но бесполезно. Через полчаса поисков мы видим, как он стоит на сливе и спокойно рыбачит. Классный руководитель, естественно, начинает на повышенных тонах выяснять, почему он не откликался, а он говорит: «Я что, кричать должен, если у меня рыба клюет?» © Подслушано / Ideer
- Раньше я ненавидел, когда отец будил меня в четыре утра, чтобы ехать бог знает куда смотреть, как он рыбачит. Мы потеряли его в 2006 году из-за рака. С тех пор я стал заядлым рыбаком. Не потому, что люблю рыбалку, а потому, что чувствую себя ближе к нему в этот момент. Часто ловлю рыбу и разговариваю с ним, как будто он рядом. Это мой способ показать, что я не просто смотрел тогда, но и учился. Скучаю по тебе, пап! © U4ictheory / Reddit
«Возраст – это просто цифра для дедули. В свои 102 он все еще гоняется за клевом. Сегодня рыба, которую он поймал, была самой большой из всех!»
- Приехал в деревню к бабушке и дедушке. Сплю я чутко. Стал замечать, что дед каждое утро уходит куда-то, но скота и подобных забот у них нет. На следующий день я проследил за ним… Дошел до речки. Там дедушка сел рыбачить удочкой, которую вытащил из камышей. Чуть позже выяснилось, что он своим уловом кормит всех бездомных котят в округе. © Подслушано / Ideer
- Лет пятнадцать назад мы всей семьей рыбачили на озере. Брат, которому тогда было 10 лет, подбирал камушки у воды. И вдруг поднимает странный "камень" и несет к отцу, чтобы показать. Это оказался окаменелый зуб детеныша мегалодона! Ему миллионы лет. До сих пор храним его как настоящее сокровище. © Noelhig86 / Reddit
- Лет в одиннадцать я пошел на рыбалку с отцом и младшей сестрой, которой было около восьми. Я уже считал себя экспертом в ловле синежаберника, но вдруг решил, что мне пора поймать окуня. Итог – ничего. А вот моя младшая сестра просто ловила синежаберников. И вот, она вытаскивает одного. «Большое дело, – думаю я». Но тут вода была прозрачная, и я вижу, как огромный окунь выныривает и заглатывает ее рыбу. В итоге она за раз поймала и синежаберника, и окуня! Вывод? Не зазнавайся. Рыбалка, конечно, требует умения, но без удачи никуда! © MaroonTrucker28 / Reddit
- Было около трех ночи, и я отправился ловить сома на местный ручей, про который говорят, что там "водятся привидения". Просидел минут сорок пять, как вдруг услышал жуткий крик где-то вверх по течению, словно из фильма ужасов. Через минуту крик повторился, только уже ближе. Я сидел в темноте и пытался найти логичное объяснение, но в полной тишине и одиночестве воображение начинает разыгрываться. Решил не искушать судьбу – собрал удочки и пошел к машине. Как только все загрузил, крики раздались уже у моего рыболовного места. Сел в машину, но любопытство взяло верх. Подождал еще минуту и увидел, как из кустов выходят три диких кота. Сначала самка, за ней два самца, которые тут же начали драться, издавая совершенно невообразимые звуки. Я чуть не наложил в штаны, а это всего лишь коты любовные дела решали! © Schidthawk / Reddit
«Поймала своего первого осетра! Он был ровно моего роста — 1,64 м»
- В тот февральский день 1998 года мы участвовали в рыболовном дерби. Мне тогда было 6 лет. Папа и дядя использовали ловушки с сигнализацией: колокольчики или флажки, которые срабатывали при поклевке. А я, будучи маленьким шкодником, решил, что будет весело дергать лески и кричать: «Рыба!» Папа быстро устал от моих выходок и посадил меня у одной линии, запретив двигаться. Я сидел и скучал, злясь на рыбалку, папу и вообще все. И тут леску резко дернуло – что-то огромное попалось на крючок. Я закричал: «Папа, рыба!» Но он не поверил, решив, что я снова шучу. Я боролся изо всех сил, но удочка выскользнула из рук. К счастью, основание ловушки было слишком большим, чтобы она провалилась в лунку. Дядя понял, что дело серьезное, и бросился на помощь. Вместе мы вытащили огромную северную щуку – 106 см и весом 8 кг. Эта щука принесла нам победу в двух категориях, а я даже попал в газету с фотографией, где сижу в снегу с огромной рыбой на коленях и комбинезоном, весь в рыбьей слизи. С того дня я полюбил рыбалку навсегда. Вывод? Слушайте своих детей, даже если они иногда шкодят! © JWilFred / Reddit
- Лет в двенадцать с двоюродным братом пошли на рыбалку на утренний клев в 4 утра. Рыбалка удалась: наловили рыбы и пошли домой. Путь пролегал через старый полустанок, на котором изредка останавливались поезда. В то утро начался сильный дождь с грозой, и мы решили переждать его в грузовом вагоне поезда, который стоял на полустанке уже несколько дней. Вагон был не заперт. В нем лежали мешки с отрубями, мы прилегли на них, и оба уснули. Проснулись оттого, что вагон качался и гремел раздвижной дверью. Мы спрыгнули с вагона и дошли до ближайшей деревушки. Было очень страшно, потому что мы не знали, как далеко от дома находимся. Сотовых тогда у нас не было, да и вне города связь не ловила. Повезло, что какой-то ворчливый старичок за пойманную рыбу согласился довести нас на лошади до трассы, которая проходила мимо нашего поселка. Только до поворота на поселок было еще 70 км и от поворота 6 км. Нас подвез мужик на грузовике в будке, в которой мы ехали вместе с овечками. От поворота шли пешком. Дома на вопрос мамы, почему так поздно, ответили, что были у бабушки. Потом бабушке сказали, что весь день провели у нас дома. Прошло 20 лет, я до сих пор переживаю, что родители узнают о наших приключениях, и никому об этом случае не рассказываю. © Подслушано / Ideer
«-31 °C и ветер? Пустяки! В такие лютые дни на льду только такие же безумцы, как ты»
- Дня, неподходящего для рыбалки, просто не существует! © ethanlillyart / Reddit
- Однажды, пока мы рыбачили на льду, ветер резко сменился с 16 км/ч до 100+ буквально в один миг. Чтобы наша палатка не улетела за три района, трое из нас встали ботинками в проруби, а четвертый бросился к машине, чтобы использовать ее как барьер от ветра. Но даже этого оказалось мало – две опоры палатки не выдержали и сломались. А метель была такой, что кто-то умудрился наехать на наши жерлицы и разбить их. Результат? Ни одной пойманной рыбы. © vahntitrio / Reddit
- Ладно, возможно, плохие дни для рыбалки все-таки бывают... © ethanlillyart / Reddit
- Мой отчим ездил как-то рыбачить, а мама с ним за компанию. Он, значит, закинул удочку, а мама пошла ходить по бережку. Тут приезжает "Нива", оттуда вылезает мужик и начинает из багажника вытаскивать все для рыбалки: удочки, наживку, кучу еды. Мама над ним шутит по-доброму: «А каша-то вам зачем?». Мужик, счастливый такой: «Да я на весь день!» Давно, видимо, не выбирался. Дальше достал лодку надувную, все туда погрузил, укладывал очень долго и тщательно, машину закрыл, и маме: «Ну все, отправляюсь!» Мама посмотрела на его вещи и шутливо: «А весла-то у вас где?» Короче, мужик долго ругался, пока закладывал все обратно в машину, и уехал расстроенный домой... © Подслушано / Ideer
- Я был далеко от берега, наслаждаясь рыбалкой, когда вдруг все стихло. И тут я заметил ее – огромную акулу длиной около 3 метров. Я стоял по грудь в воде и медленно начал двигаться к берегу. Быстро идти не мог – всплески привлекают акул, а дно было усыпано скатами, так что приходилось шаркать ногами. Акула подплывала все ближе и ближе. Когда она подошла вплотную, я стал отбиваться, тыкая ее концом удочки. Это отпугивало ее на несколько секунд, но потом она все равно возвращалась. В какой-то момент я попал ей прямо в глаз, и она отплыла чуть дальше. К этому времени я уже стоял в воде по бедра и, как мог, поспешил к берегу. Добравшись до суши, я рухнул на песок рядом с женой. «Что случилось?» – спросила она. «Наступил на ската... Испугался», – соврал я. © Unknown author / Reddit
- Я женщина, и мне очень нравится рыбалка, но есть нюанс: меня никто на нее не зовет. Спрашивала парня, предлагала поехать вместе с палаткой, насладиться свежим воздухом и прямо у реки покоптить рыбу. Мое предложение его возмутило, ведь "не бабское" это дело – рыбу ловить, он лучше с друзьями скатается. Расстроилась, попросилась поехать вместе с папой, а он мне говорит, что мест нет и вообще я мешать буду. Решилась на отчаянный шаг и позвала на рыбалку свою подругу, которая всегда за любой движ. Она дала добро, и мы вдвоем утрецом выдвинулись на место. Шикарно отдохнули, полюбовались ночным небом, а днем поймали только одну щуку, но зато громадную. Скинула фотку рыбины всем мужчинам, которые мне отказали. Выкусите, жадюги. © Подслушано / Ideer
«Гигантский групер, пойманный на виброхвост»
- Я девушка, и с детства папа брал с собой на рыбалку. Не знаю, зачем... Видимо, сына хотел больше. И с самого детства для меня рыбалка стала не хобби, а местом, где можно расслабиться и ни о чем не думать. Сейчас мне 25 лет. Если что-то случается, я еду на ближайший берег. Я привыкла к недоуменным взглядам. Нечасто ведь встретишь девушку в коротком белом платье на берегу реки с удочкой. Всего лишь неудачное свидание. © Подслушано / Ideer
- Поехали с батей на рыбалку, настроились на это дело очень серьезно. Удочки хорошие, приманка, прикормка, снасти дорогие. Даже лодку арендовали! Мама нас провожала и в шутку сказала: «Вы там аккуратнее, хоть на лодке не перевернитесь!» Я считаю, что это был самый настоящий сглаз! Мы с батей не просто рыбу не словили, мы еще и под конец рыбалки на лодке перевернулись и мокрые домой ехали! © Палата №6 / VK
- В детстве я рыбачил с дедушкой на небольшом пруду. Мы ловили синежаберников и всегда отпускали их обратно. Это были наши лучшие моменты. Но, когда я подрос, дедушка сильно заболел и больше не мог ходить на рыбалку. Я и сам забросил это занятие. После его ухода в 2020 году я думал, что радость от рыбалки ушла вместе с ним. Однажды я был на озере с семьей – женой и маленькой дочерью. Мой отчим взял удочки, и дочь попросила попробовать порыбачить. Я впервые за шесть лет собрал снасть. Она поймала маленького синежаберника, и то, как она радовалась, напомнило мне самого себя в детстве и дни с дедушкой. С тех пор я рыбачу при любой возможности. Это мой способ чувствовать связь с ним. И теперь я всегда беру с собой свою дочь, когда она хочет, как когда-то дедушка брал меня. © Ok-D***-5929 / Reddit
- Лет пять назад мы с моим тогда еще парнем пошли на рыбалку. Живем в поселке, речка недалеко — километров шесть. Ловили до темноты, а потом двинулись домой. По пути проходили через дубовую рощу, болтали, смеялись… И тут моему благоверному взбрело в голову запеть. Выдал он свое громкое "ля" — и сразу же из кустов в пяти метрах от нас раздалось рычание. Мы замерли. Парень решил прикрикнуть, чтобы спугнуть, если это собака. Но нет. Из кустов с яростью вылетел кабан! Мы побросали удочки и рванули что есть сил. Он мчался впереди, я за ним, уверенная, что кабан бежит прямо за нами. Кричу: «Дай руку!» А он только: «Беги, беги, не отставай!» Спаслись, влезая на первое попавшееся дерево. Кто первым на нем оказался? Конечно, мой храбрый рыцарь! Но хоть руку подал. Пока мы сидели на дереве, под нами ходил кабан, оказавшийся самкой — просто защищала своих детенышей. Папа, а он у меня охотник, приехал нас спасать, но ружьем пользоваться не стал — не знал, на каком дереве мы сидим. В итоге кабаны ушли, а вот папа, увидев наше «укрытие», был в шоке: при росте 185 см он даже на вытянутых руках не мог достать до первой ветки. Как мы туда забрались — загадка. Теперь мы женаты, но в лес пешком... Не-е-е, спасибо! © Подслушано / VK
«Мой отец научил меня всему, что я знаю о рыбалке. Он был лучшим напарником, о котором только можно мечтать»
- Летом в деревне решили пойти на рыбалку. Заехали на ближайший скотный двор, попросились накопать червей. Хозяин — хмурый дедок, проживший тут всю жизнь, отвел меня к навозной куче. Я взяла тоненькую палочку и начала копаться, на что он, стоя рядом и зорко следя за процессом, презрительно фыркнул: «Эх, чистюли городские! Ничего не умеете». «Действительно, что это я?» — возмутилась я мысленно и, отбросив прутик, начала усердно рыть навоз руками. Надо было видеть, как расцвёл этот дедушка, как он заулыбался! Сразу же побежал в сарай, принес лопату и помог накопать целую банку! Потом очень ласково прощался, приглашал еще заезжать. Как же просто в деревне покорить мужчину. © Подслушано / VK
- Ловил я нахлыстом на одной шумной реке. Во время заброса краем глаза заметил что-то странное... Оказалось, мушка пролетела прямо мимо морды черного медведя, почти задев его нос. Я застыл. Он стоял всего в четырех метрах от меня и смотрел мне прямо в глаза. Я начал кричать, ругаться, хлопать руками над головой, пытаясь его отпугнуть. Но медведь даже не шелохнулся – просто продолжал смотреть. Решив не рисковать, я стал уходить через густые кусты, но запутался в ветках из-за своего защитного костюма от насекомых. И тут медведь прыгнул к моему рюкзаку, который я оставил на земле, и начал его трясти. Я схватил ветку и швырнул в него. Это сработало: медведь отступил и медленно ушел вверх по склону. Уже в безопасности я сделал фото, как он уходит вдаль. Никогда в жизни так не пугался на рыбалке! © bosphotos / Reddit
- Однажды я рыбачил рядом со своим общежитием. Вода была покрыта какой-то зеленью, так что крючок постоянно за что-то цеплялся. И вот в очередной раз я вытягиваю зеленую массу и нахожу в ней кошелек. Конечно, я его открыл. Думал, что там ничего не будет, но внутри оказалось около двухсот долларов! Купюры слиплись от воды, поэтому я забрал кошелек в комнату и начал их сушить. Деньги были в плохом состоянии, но банк обменял их на новые, доллар за доллар. В кошельке была ID-карта, но она настолько испортилась, что разобрать, чьи это документы, было невозможно. Если честно, будучи нищим студентом, я бы вряд ли стал искать владельца даже в случае успеха. Такая вот находка! © NefariousnessFew37 / Reddit
«Выловил этих ребят сегодня»
- Ловил я нерку на Аляске, как вдруг услышал странный звук. Повернулся и увидел гризли, который шел прямо ко мне! К счастью, рядом была платформа рейнджеров, на которую я успел забраться. Медведь мной особо не заинтересовался – его больше привлекла рыба, которую он и забрал. © Similar-Bid6801 / Reddit
- На зимнем походе в горах Аматола в Южной Африке мы остановились на ночлег у красивого озера. У меня была с собой складная удочка и блесна. На первом же забросе леска запуталась в нижнем кольце. Я зажал удочку подмышкой, направил ее назад и начал распутывать. Тем временем кончик удочки с блесной опускался в воду и снова поднимался. Сначала я не понял, почему друзья на берегу начали что-то кричать. Обернулся и увидел приличного размера форель, которая яростно пыталась схватить приманку! Скорее подсек, вытянул ее, хотя леска все еще была запутана. Это была моя первая форель, и мы приготовили ее прямо на лопате над костром. Вкус был просто потрясающий! © widdlenpuke / Reddit
- В детстве я жил в селе, очень любил ходить на рыбалку, но проблема была в том, что у нас во дворе практически не было червей. Обычно я копал их у нашего пожилого соседа, у которого за домом была старая навозная куча, но он в какой-то момент спятил и сказал, что я должен за них платить. Понятное дело, что платить я не собирался, поэтому однажды дождался, пока он куда-то уедет, потом пошел к нему и буквально выкопал всех червей. Я не шучу, часа за три я накопал практически полное ведро красных червей, перерыл ту кучу несколько раз, а потом высыпал их у себя в огороде. Дед потом ходил по селу и жаловался, что я украл у него всех червяков, но ему никто не верил, потому что это звучало как начало старческого маразма. © Палата №6 / VK
- Дедушка всегда, когда приезжает с рыбалки, угощает одной средней рыбкой из своего улова нашу кошку. Та его ждет больше всех на свете. Встречает у форточки раньше других! Бабушка еще двери не успевает открыть, а кошка уже мяукает у порога. Дедушка ее очень любит, поэтому не раздевается, не снимает обувь, а сразу угощает свою любимицу. Но вот была этой зимой одна неудачная рыбалка у него, вовсе ничего не словил. Дедушка и подумал, что не может вернуться домой без угощения для кошки. Специально ради нее он ехал на мотоцикле в другой посёлок, чтобы купить свежей рыбы и не расстроить кошку! Такая вот у них настоящая любовь! © Палата №6 / VK
«С отцом на рыбалке в начале 90-х»
- Когда мне было лет 10, я жил на Cевере и часто ходил с отцом на рыбалку. Однажды мы шли вдоль обрывистого берега: он впереди, я метрах в ста позади. Вдруг впереди раздался мощный всплеск воды. Я перепугался — подумал, что папа упал в реку, и бросился бежать. Бегу я вперед и вижу что навстречу мне бежит папа — он подумал, что это я упал. Заметив друг друга, мы, наконец, посмотрели в реку, вид на которую раньше закрывали кусты, и увидели лося! Я тогда так удивился, что потом еще долго хвастался в школе. © Подслушано / VK
- Поехали с мужиками на рыбалку… и утопили машину. Один особо "одаренный" решил показать, как он умеет «танцевать» на льду. Ну и дотанцевался — машина ушла под воду. Сам он, конечно, успел выскочить, а вот авто… недешевая иномарка жены. Я еще никогда не слышал, чтобы женщины так орали в телефон. Моя тоже заявила, что на этом мои рыбалки закончились. Будет что вспомнить, конечно. © Подслушано / VK
- У меня на районе живет дед, которому по слухам уже под сотню лет, а он ничего, выглядит бодрячком. Как-то я встретил его на местном пруду, где он ловил рыбку, разговорился с ним и как раз спросил о возрасте и о секрете его молодости. Оказалось, ему 97 лет, а секрет его долголетия в том, что минимум три раза в неделю он ходит на рыбалку, потому что, как он сам сказал, «На небе не засчитывают время, проведенное на рыбалке». Собираю удочки. © Палата №6 / VK
- В детстве жили с семьей у моря в небольшом городе на юге. Отец частенько уходил на рыбалку по утрам и возвращался порой не с самым хорошим уловом. Но вот однажды он принес домой огромного сазана, красочно описав, как его поймал. Мне было тогда 8 лет, и я была в огромнейшем восторге! Через несколько лет на очередном застолье папа рассказал историю про сазана, добавляя, что рыбак долго не хотел его продавать. © Подслушано / VK
«Хейли выловила четвертую по величине самку осетра-гиганта весом 81,8 кг и длиной 2 метра»
- Однажды я рыбачил в неподалеку от Сан-Фелипе, на большом чартере, и зацепил что-то огромное. Целый час тащил добычу к лодке, а сердце колотилось от предвкушения: это точно будет самый крупный улов за всю поездку! И тут наш гид закричал: «Черепаха!» Оказалось, мой «трофей» – это огромная черепаха! Зеленая или ястребиная, не знаю, но весила эта махина около 90 кг. Формально это был самый крупный улов за поездку, но явно не тот, на который я рассчитывал! © shiek23 / Reddit
- Однажды я ловил нахлыстом в глубокой яме на ручье, пытаясь поймать малоротого окуня. Приманка зацепилась, и я решил, что это коряга. Резко дернул, чтобы оборвать леску, но "зацеп" неожиданно оторвался от дна! Когда я подтянул его к себе, оказалось, что это... удочка! Крючок моей приманки застрял в ее рукоятке. Но я заметил, что на этой удочке была размотана леска. Покрутил катушку – и почувствовал рывок! В итоге, смотав леску, я вытащил трехкилограммового сома, который сидел на другом конце этой находки. Вот так: пришел за окунем, а поймал сома вместе с удочкой! © Cultural-Company282 / Reddit
- Решил попробовать морскую рыбалку на пирсе в Нью-Джерси. Поймал пару камбал, а потом тишина – не клевало минут тридцать. Я решил закинуть подальше, чтобы попасть в канал. И тут, прямо в воздухе, мою приманку хватает чайка! Пришлось тащить бедную птицу к себе, чтобы снять крючок. В общем, рыбалка удалась, но не совсем так, как я ожидал. © Rsubs33 / Reddit
Вот так идешь за рыбой, а в итоге находишь приключения. Потом эти истории пересказывают друзьям, смеются над ними в компании или вспоминают, как же тогда было не до смеха.
Ну а если с вами на рыбалке пока ничего такого не случалось — просто подождите. Рыба рано или поздно клюет, а странные случаи случаются сами по себе.