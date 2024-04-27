12 уходовых средств, на которые мы выкидываем кучу денег, а они нужны нам, как козе баян

В погоне за красотой и здоровьем порой мы скупаем уйму средств для ухода. Многие из них пользуются у экспертов дурной славой. А все потому, что они могут не только сделать дырку в бюджете, но и навредить здоровью.

Солнцезащитный крем с непроверенным составом

Солнцезащитный крем — вещь важная, его советуют использовать не только в солнечные дни, но и в пасмурную погоду. Но об идеальном составе этого средства споров много. Исследования показали, что варианты с оксибензоном небезопасны, поэтому лучше подыскать крем без этого ингредиента. Минеральные солнцезащитные кремы оцениваются экспертами лучше, чем химические солнцезащитные кремы, но многое зависит от качества составляющих. Смывать солнцезащитный крем рекомендуется специальным очищающим маслом. В некоторых местах, например на Гавайях, запрещены солнцезащитные кремы, содержащие не только оксибензон, но и октокрилен. Дело в том, что, согласно исследованию 2021 года, при расщеплении этого вещества вырабатывается канцероген, который может повлиять здоровье.

Душистые гели для душа

Многие любят интенсивные запахи гелей для душа и средств для умывания. Порой цветочные ноты или пряное амбре словно переносят в другую реальность. Но обычно за благоуханиями стоит целый вагон химических компонентов, которые могут вызвать раздражение и сушить кожу. Практически все синтетические ароматизаторы стабилизируются особыми химическими веществами — фталатами, которые имеют дурную славу и не идут на пользу организму. Конечно, эффективность мытья парфюм тоже не повышает. Заменить такие продукты можно средствами без запаха или с эфирными маслами и натуральными экстрактами.

Сыворотка с гиалуроновой кислотой

Руконожка Ай-Ай 25 минут назад "Некоторые женщины вообще убеждены, что..." - дальше можно подставить любое расхожее мнение из серии ОБС. И что? - - Ответить

Гиалуроновая кислота была лидером, пока не стал популярен ретинол. Но и сейчас она активно используется для увлажнения кожи из-за способности хорошо удерживать воду. Этот ингредиент есть практически в каждом косметическом продукте, и эксперты считают, что покупать отдельно сыворотку с гиалуроновой кислотой не нужно — это лишняя трата денег. Часто стоимость таких средств завышена. Некоторые женщины вообще убеждены, что гиалуроновая кислота вытягивает влагу из кожи, а не увлажняет ее.

Маски с коллагеном

Хотя уходовые средства с коллагеном есть практически в любом магазине, специалисты в области косметологии утверждают, что они не эффективны. Дело в том, что молекула коллагена слишком велика, чтобы проникнуть в кожу. Поэтому лучше обратить внимание на продукты, которые не содержат коллаген, но увеличивают его естественную выработку. Например, варианты с ретинолом и пептидами.

Раскрученные средства для губ

Хотя в модных масках для губ могут содержаться полезные компоненты, многие люди просто не замечают эффекта от них. Такие средства выручают, если кожа губ в плохом состоянии, но для повседневного использования этот продукт не требуется и довольно бесполезен, ведь его можно заменить обычной гигиенической помадой. Но и тут нужно быть начеку. Дерматологи советуют избегать бальзамов с ароматизаторами из-за их подсушивающих свойств. Хотя такую помаду приятно использовать, она может вызывать еще большую сухость и раздражение.

Пузырьковые маски

Когда при применении этой маски маленькие пузырьки покрывают лицо, кажется, что она действует. На самом деле маловероятно, что кислород, на который делают ставку производители, проникнет в кожу. Кроме того, эти маски используются слишком быстро. Их действие сильно отличается от медицинских кислородных процедур для лица , которые делают у косметолога. Для этого используется профессиональный аппарат, который наполняет кожу большим количеством концентрированного кислорода. Польза от таких домашних масок может быть за счет других полезных ингредиентов.

Зубная паста, отбеливающая содой

Привычку чистить зубы минимум дважды в день воспитывают с детства. Но вот разбираться в составе пасты учат редко, а зря. Ведь часто в ней содержатся компоненты, которые могут принести больше вреда, чем пользы. Например, привычную пищевую соду, или бикарбонат натрия, добавляют во многие отбеливающие пасты, хотя этот абразивный компонент может повредить эмаль и вызвать раздражение десен.

Полоски от черных точек

Ощущение чистоты после использования полоски для носа может быть приятным, но часто они приносят больше вреда, чем пользы. Доктор Блер Мерфи-Роуз, дерматолог из Нью-Йорка, объясняет это тем, что клей не просто прилипает к грязи в порах, но и к коже вокруг пор. Поэтому при снятии полоски может возникнуть раздражение кожи. А вещества, которые добавляют в клеевой слой, сушат кожу. Вместо такого механического очищения рекомендуется использовать средства кислотами и ретиноиды.

Шампунь от перхоти

Шампуни против перхоти часто содержат салициловую кислоту, каменноугольную смолу и пиритион цинка, которые могут пересушить кожу головы и вызвать раздражение. Они только усугубят проблему обладателей чувствительной кожи головы. Поэтому по такому вопросу лучше обратиться к врачу, который может порекомендовать другие современные средства, например, сыворотки с гликолиевой кислотой или противогрибковые препараты.

Средства для умывания с углем

Некоторые ингредиенты так активно используются в косметических продуктах, что люди перестают искать доказательства их эффективности. Хотя древесный уголь давно используется в медицине, его польза для кожи при внешнем применении не подтверждена достоверными исследованиями. Скорее всего, вреда от него тоже не будет, но зачастую добавление этого ингредиента в средства для умывания — лишь маркетинговый ход.

Маски для ног с сульфатами

В последнее время маски и отшелушивающие носки для ног стали вирусным продуктом. Но чтобы не жалеть о покупке, некоторых ингредиентов в составе лучше избегать. Самые известные «вредители»: сульфаты, минеральные масла, парабены.

Кремы в банках

Если не мыть руки перед использованием крема из банки или наносить его на неочищенную кожу, такая баночка может стать рассадником бактерий. Считается, что добавленные в продукт консерванты предотвращают их развитие, но все-таки крем из тюбика лучше застрахован от подобных рисков. Некоторые люди также предполагают, что при открывании крышки крем подвергается ненужному воздействию воздуха и света. Это может разрушать витамин С, содержащийся в некоторых кремах.