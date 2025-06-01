К приезду подруги могла приготовить побольше. Три дня - это не так уж много. Гости что должны сами себе готовить и продукты покупать? У меня неделями живут друзья, родственники и не сильно объедают.
13 человек, которые надолго своих гостей запомнили, а всему виной один конкретный случай
Истории
39 минут назад
Считается, что гостей нужно встречать с распростертыми объятьями. Но некоторые приходят будто специально, чтобы оставить о себе неизгладимые впечатления, причем не самые приятные. Героям нашей статьи именно с такими и пришлось иметь дело.
- Лучший друг моего отца с семьей гостил у нас две недели летом. Мне было 9, а моя сестра только родилась — ей было всего две недели, когда они приехали. Его жена готовила только сосиски с картофельным пюре на ужин и злилась, когда мама пыталась приготовить что-то другое. Более того, она устанавливала жесткие правила на кухне — мне даже нужно было спрашивать разрешения, чтобы просто налить себе воды или взять печенье из шкафа. Сам друг отца тоже не отставал. Он буквально решал, чем мне заниматься. Например: «Вы должны сейчас играть во дворе, не заходите в дом, если только не в туалет». Или «Вы должны сейчас смотреть телевизор. Неважно, что фильм вам неинтересен — просто сядьте и молча смотрите». © whichrhiannonami / Reddit
- Пригласила сестру с ребенком к себе на дачу на время ее отпуска. Сказала, что можно будет побездельничать, шашлыки пожарить, по лесу погулять, на речку сходить. А она сказала, что приедет, если будут учтены все ее требования. У ее ребенка травма ноги, поэтому в их присутствии никому нельзя купаться, прыгать на батуте и играть в подвижные игры. А поскольку у нас на даче колодец, в котором воды не очень много, то они должны иметь первоочередное право принимать душ с неограниченным количеством воды, а остальные уж потерпят, если не хватит. Пока они спят, утром шуметь нельзя, даже если это будет длиться до обеда... В общем, я уже надеюсь, что мое приглашение сестра все же не примет. © Мама Дорогая / ADME
- У моей дочери есть 9-летняя подружка с соседней улицы. Она приходит к нам домой как минимум через день. Так вот, у нее есть мнение обо всем, что мы делаем. Мы с женой не можем сделать и шага, не почувствовав осуждения или не получив совета, которого никак не ожидаешь от 9-летнего ребенка. Начиная с того, насколько грязно у нас дома, до того, как мы тратим свои деньги. Чаще всего мы смеемся над ее репликами. Чаще всего... © Unknown author / Reddit
- Я родственницу отучила приходить без приглашения. Выходной, звонят в дверь. Настойчиво так! Открываю, а там она — решила ко мне на чаек заглянуть. «А что такое, ты же дома». Ладно. Поставила я на стол банку варенья и печеньки. А потом пошла дальше пылесосить. Ушла она минут через пять, обиделась. Зато теперь приходит редко, только по делу, да и предупреждает заранее. © Ирина Александровна / ADME
- Когда мне было лет 9, мою маму часто навещала подруга. Однажды она забыла закрыть за собой дверь в ванную, и я увидела, как она выжимала гель для душа к себе в пакет. И когда эта мадам решилась стащить мой первый телефон, моя мама окончательно разорвала с ней дружбу. Наверное, поэтому я нечасто приглашаю гостей. © Lalakowski / Reddit
- Был праздник, в доме гости. Одна из дам взяла с собой ребенка 5 лет. Мамаша в итоге легла спать рано. Паренек сидел один в комнате, а мы на кухне. Вдруг он подходит к столу, кладет телефон и заявляет нам, что в трубке разговаривают полицейские, а сам уходит. Мы сначала не врубились, в чем дело, но потом поняли, что там действительно кто-то говорит. Недоуменным видом мама моей подруги взяла трубку, и сразу же переменилась в лице: этот малыш позвонил в службу спасения и сказал им всего несколько слов: «Мама спит, а я скучаю». © Подслушано / Ideer
- Сестра жены приехала в гости. Мы вежливо согласились на ее трехдневное пребывание у нас. На второй день она решила остаться на две недели. Жена, как всегда, слишком добрая — позволила. Я не хотел раздувать скандал, но к концу я уже просто сходил с ума. Она ела нашу еду и не покупала ничего, готовила на кухне и не убиралась, а если мы с женой разговаривали, она сразу перебивала и начинала говорить о чем-то своем, будто нас просто не существует. В какой-то момент я стал просто вставать и выходить, когда она заходила. Теперь жена наконец-то со мной согласна: больше она у нас не остановится. © lurchman / Reddit
- Десять лет назад к нам в гости приехала дальняя родственница и предложила купить одну эксклюзивную вещь. Условия таковы: купить, не глядя, вещь стоило пять монет, а увидеть вещь перед покупкой стоило двести (без права на отказ от покупки). Мы выбрали первый вариант. Эксклюзивной вещью оказался пакетик с воздухом. © Подслушано / Ideer
- Приехала подруга с парнем к нам в гости. Проблема одна — продукты. За эти три дня они ни разу не купили продукты и ничего не приготовили. Я позвала подругу поговорить и объяснила, что обслуживать они должны уже себя сами. Мы с мужем готовим сразу на несколько дней, потому что после работы очень уставшие, а готовить для них каждый день мы не нанимались. Подруга такая: «Да, да. Да, конечно. Извините, я забыла». И так никто ничего не купил и не приготовил. Вчера мы пошли в кафешку после работы, вернулись домой почти одновременно с ними. Подруга с парнем заглядывают в холодильник и спрашивают: «А что, поесть ничего нет?» © Мамдаринка / VK
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- Сделала сама ремонт, очень гордилась. Но появился ухажер, который приходил в гости и тыкал меня в косяки: обои отходят, розетка кривая. В очередной раз завел свою шарманку, а я не выдержала и как сказану ему: «советовать может только тот, кто помогает». И о чудо! На этом энтузиазм таких людей сразу заканчивается.
- Приехал в гости друг мужа. Ну, сидят, едят, общаются. Тут его друг встает, подходит к окну и вытирает жирные руки о шторы. Немая сцена. А потом я достаточно доходчиво объясняю этому нехорошему человеку, для чего на столе салфетки, а в ванной мыло и вода. Муж меня поддержал, только просил сильно на друга не рычать. В итоге я заставила этого приятеля оплачивать пошив новых штор. В гости к нам он приходит до сих пор, но где салфетки выучил с первого раза! © Alloween / Dzen
- Моя подруга переехала ко мне после разрыва с парнем. Я охотно приняла ее — хотела поддержать, чтобы она отошла от стресса. Но оказалось, что хоть и дружим мы давно, я совсем ее не знаю. Я просто офигела, когда она начала устанавливать свои порядки! Подруга переставила мебель, перестала учитывать мои пожелания по совместному проживанию! Это был настоящий шок, и я поняла, что такая дружба под одной крышей не продержится долго, если она не сбавит свой пыл. Но подруга не уступала. Пусть я плохой человек, но я была так зла, что сказала ей искать другое жилье. Как подруга она мне нравится, но жить с ней просто невыносимо! © Карамель / VK
- Пошел в магазин за хлебом. Смотрю, а под соседним подъездом стоит семья из трех человек. Муж звонит в домофон, а женщина по телефону. И дозвониться не могут. Женщина говорит: «Блин! Ну наглые, а! Ведь дома сидят». И ушли. А я давно живу в этом доме и знаком с теми, к кому эта компания пыталась попасть. Они дружат с хозяевами несколько лет, а в последнее время повадились ходить в гости. Как выходной — они тут как тут. С собой ничего не несут — ни напитков, ни угощений. Зато сами любят хорошо покушать. А потом еще подолгу сидят — им развлечений хочется. Соседка рассказала, что муж психанул однажды и сказал: «А вот не будем пускать. Выключай телефон, выключай домофон. Посидим тихо, как мыши под веником». © Phbntkm6 / Pikabu
Комментарии
Уведомления
Нормальный мужик косяки исправляет, а не тычет в них. Да и то это надо сделать, чтоб хозяин не обиделся.
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