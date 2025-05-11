13 человек, которые не могут летать без приключений

А почему так цепляет, что кто-то там нна тебя обиделся за твое законное нежелание делать что-то в ущерб себе? И ведь не жизнь чью-то спасти, а просто помочь им в их безалаберности в организации собственного бытия. Т.е. они имеют право что угодно там про тебя думать (мысленно могут даже побить), но ты то чего? Нельзя залезть в чужую голову и переправить их мировоззрение. И не твоя это забота. Но вот то, что ты обижаешься нна то, что в тебе не видят эталон жизни вот это твоя проблема. С ней и работай.