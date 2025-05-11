«..вечером мне позвонили и сказали, что за то, что я был вежлив, менеджер договорился с частной авиакомпанией..»
Ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники
13 человек, которые не могут летать без приключений
Казалось бы, сел в самолет — и лети себе спокойно. Но у некоторых людей каждый перелет превращается в мини-приключение с сюрпризами. Вот подборка, когда полет на самолете запомнился надолго.
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- А мне как-то интересная бабуля попалась. Я специально доплатил за место у окна. Подхожу к моему месту — сидит она. Я говорю, что это мое место, я за него платила, показываю билет. Она с ворчанием встает. А потом, когда раздавали печеньки и чай, я взяла печеньки и заснула, положила их на столик. Просыпаюсь — их нет. Видимо соседка решила отомстить и съела мои печеньки. © solar.fkay.art
- Вылетала как-то в Бангкок, покупала билет в спешке и забыла выбрать место у окна — я всегда это делаю, чтобы облокотиться и спать. Пришла на регистрацию одна из последних, мне дали место в самом конце самолета, еще и у прохода. Думаю, ладно, поспать не получится.
Самолет почти заполнился, а я понимаю, что сижу на пустом ряду, все остальные места заняты. Слева в соседнем ряду сидит парень с двумя соседями, которые сильно кашляют. Он поворачивается ко мне и спрашивает: «Девушка, рядом с вами свободно?»
Я, понимая, что могу выспаться на этих трех сиденьях, отвечаю: «Нет, я выкупила три места, чтобы выспаться». Парень, конечно, в шоке. Но я проспала все 4 часа и мне не стыдно. © heyherokris
- Рядом со мной села женщина с малышкой. Все было тихо-мирно, пока к нам не подошла стюардесса и не ляпнула: «Девочка — просто копия папы». Женщина растерялась, мол, это не ее папа. А я повернулся к ней и с полным недоумением выдал: «Я узнаю об этом так? В самолете?» Мы вдвоем ржать. Стюардесса в полнейшем ауте. Дочь играет с куклой, ничего не понимает. Вся в меня. © makajonak
- Недавно впервые летела одна. В детстве мама всегда собирала мне перекус — знала, какая я привереда. А теперь я взрослая и, конечно, ничего с собой не взяла. В самолете стюард сказал, что курица закончилась, остались только овощи. А я овощи совсем не ем. Сижу, думаю: или голодать, или мучиться. Взяла овощи, но без особой радости.
Через пару минут он вернулся и говорит: «Извините, похоже, стюардессы надо мной подшутили — осталась только курица. Держите, но никому не говорите». Я так его благодарила! Он ведь и не должен был давать вторую порцию. Очень тронуло. Теперь всегда буду брать с собой что-нибудь на всякий случай. @ Carodico / YouTube
- Впервые за много лет летел домой на Рождество. Случилась задержка и мы не успели на пересадку. Другие рейсы — только после праздников. Пока остальные кричали на сотрудников, я просто спокойно ждал. А вечером мне позвонили и сказали, что за то, что я был вежлив, менеджер договорился с частной авиакомпанией. В итоге я полетел на частном джете и успел домой к самому Рождеству. © ForAThought / Reddit
- Лет десять назад я сидел в аэропорту, когда мимо пронеслась толпа из сотни фанаток — с табличками, помпонами, блестяшками. Все ждали Гарри Стайлса.
Мимо них прошла группа охраны... и Эминем. Никто его даже не заметил. Мы встретились глазами, я пожал плечами: «Они не за тобой?» Он тоже пожал плечами и сказал: «Надеюсь, что нет». © Fifth_Wall0666 / Reddit
«..вечером мне позвонили и сказали, что за то, что я был вежлив, менеджер договорился с частной авиакомпанией..»
- Несколько лет назад мы с женой возвращались из поездки. Когда объявили посадку, к выходу подошли только мы и еще одна пара.
Перекинулись парой слов, начали переживать — вдруг поменяли гейт? Уже собирались идти уточнять, как вдруг открыли посадку. Мы решили, что, наверное, какая-то группа туристов застряла в пробке, и рейс задержат.
Но нет. Нас посадили в самолет, закрыли дверь — и объявили, что мы единственные пассажиры на рейсе. Видимо, из-за расписания решили все равно лететь. Лучший перелет в жизни! © _Griff_ / Reddit
- Как-то у меня был длинный перелет, около шести часов. Онлайн-регистрации тогда еще не было, а очередь в аэропорту уже приличная. В итоге мне досталось место в среднем ряду, среди четырех человек и не у прохода. Я убрала сумку на верхнюю полку и грустно села.
Вдруг ко мне подходит женщина и начинает громко возмущаться, что я заняла ее место. Пытаюсь объяснить, что это мое. Сверяем билеты — отличаемся только фамилией. Нас посадили на одно и то же место.
Женщина не унимается, подходит стюардесса. Я молча встаю. Стюардесса спрашивает, одна ли я лечу. Услышав «да», говорит взять сумку. Смотрит на женщину, уже удобно устроившуюся, и объясняет: иногда бывает овербукинг, и тогда кого-то пересаживают в бизнес-класс. Я гордо пошла вперед, а женщина продолжала возмущаться — но уже по другому поводу. © Палата № 6 / VK
- У меня был длинный перелет, я заранее выбрала место у окна, чтобы выспаться. Уже устроилась, как мужчина попросил поменяться с его девушкой — ее место было посредине, спать там невозможно. Вежливо отказала.
В итоге она каждый час вставала, приходила к нему, громко разговаривала и мешала мне спать. Ее постоянно просили вернуться на место, но она игнорировала. После посадки шла за мной и громко обсуждала, какая я якобы эгоистка, что не поменялась. Хотя они сами выбрали эти места и, судя по всему, всегда так делают. Я не думаю, что была неправа — я просто хотела спокойно лететь в своем месте, за которое заплатила. © disposabledidgeridoo / Reddit
- У меня была короткая пересадка, и рейс прилетел с опозданием. Я попыталась выйти быстрее, но один мужчина встал и нарочно перегородил проход, хотя можно было спокойно пройти. Я молча стояла, волновалась, но никого не трогала.
И тут пассажир рядом сказал: «Будь уважительнее, мы все опаздываем». Я спокойно ответила, что просто стою и жду, не мешаю никому и не устраиваю сцен. Было неприятно — как будто меня осудили просто за то, что я переживаю. © Busy_Meat_9927 / Reddit
- У меня был второй перелет подряд, 8 часов, я заранее выбрала место у прохода и заказала спецпитание по здоровью. Села, устроилась, и тут подходит семья с детьми — просят поменяться местами, чтобы сесть вместе. Сначала согласилась, думала — просто поменяться местами через проход. Но оказалось, меня просят на место в середине, и я отказалась.
Тогда вмешался другой пассажир, начал уговаривать меня сесть в конец самолета, а потом громко возмущаться, что я «разделяю семью». Вмешались бортпроводники, пересадили кого-то другого, все решилось.
Но тот пассажир продолжил обсуждать меня вслух, мол, я «слишком особенная, чтобы уступить». Я попросила его прекратить, но он только огрызнулся. Я была вымотана, просто хотела спокойно долететь на своем месте, которое сама выбрала. © kitsune_chan29 / Reddit
- Я впервые летела на самолете, будучи маленьким ребенком. Попали в сильную турбулентность — все вокруг паниковали, даже мама испугалась. А я, восьмилетняя, сижу и радостно кричу: «Уииии!», пока самолет трясет и то падает, то взлетает. © Unknown author / Reddit
- Однажды я сидел рядом с парнем в ковбойской шляпе, который говорил по-испански. Он разговаривал со мной весь полет, в какой-то момент расплакался, а я только и делал, что смотрел на него и время от времени кивал. В конце полета он пожал мне руку и подарил ковбойскую шляпу. © vSity / Reddit
Путешествия редко проходят идеально — зато потом есть что рассказать. Эти истории напомнили, что даже обычный перелет может обернуться шоу с неожиданным сюжетом. А если хотите еще порцию веселых и странных моментов из аэропортов и самолетов — загляните вот сюда, там вас точно удивят.
Комментарии
А почему так цепляет, что кто-то там нна тебя обиделся за твое законное нежелание делать что-то в ущерб себе? И ведь не жизнь чью-то спасти, а просто помочь им в их безалаберности в организации собственного бытия. Т.е. они имеют право что угодно там про тебя думать (мысленно могут даже побить), но ты то чего? Нельзя залезть в чужую голову и переправить их мировоззрение. И не твоя это забота. Но вот то, что ты обижаешься нна то, что в тебе не видят эталон жизни вот это твоя проблема. С ней и работай.
Если реально сказал «слишком особенная, чтобы уступить» - можно вообще как комплимент расценить.