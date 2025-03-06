13 человек, которые отправились сдавать экзамен и запомнили его на всю жизнь

Зачеты, курсовые, экзамены — это стресс. Редко кто чувствует себя спокойно во время сессии. Со временем сами знания забываются, зато процесс сдачи запоминается на всю жизнь. И, к слову, здесь есть о чем рассказать и преподавателям, и студентам.