13 человек, которые отправились сдавать экзамен и запомнили его на всю жизнь
Истории
23 минуты назад
Зачеты, курсовые, экзамены — это стресс. Редко кто чувствует себя спокойно во время сессии. Со временем сами знания забываются, зато процесс сдачи запоминается на всю жизнь. И, к слову, здесь есть о чем рассказать и преподавателям, и студентам.
А бонусе история о том, как парни боролись с неудобной модой у своих однокурсниц.
- Экзамен по математике. Теория вероятности. Препод с первого курса видел, что я училась хорошо. Но в эту зимнюю сессии я очень устала. Была как выжатый лимон. И спасала свою кукушечку чтением фанфиков по Гарри Поттеру. Поэтому на экзамене я еле-еле на тройку рассказала. Препод: «Вы, наверное, болели и не смогли подготовиться». А тогда и правда была эпидемия гриппа и ОРВИ. Пристыженно кивнула. На пересдачу пришла с выученными билетами и сдала на пять.
- Экзамен по электрооборудованию, препод — жуткий сноб. Сдать с первого раза могли только единицы. Написала себе шпаргалок. И вот настал день Х. Захожу на экзамен в юбке-шортах, и вся пачка вываливается через штанину!
Я на колени, сгребаю листы. Все это увидел препод. Я робко говорю: «Извините».
Стою за дверью, всю трясет, на экзамен надо идти, но как? Он же видел, что у меня шпоры. Пришлось идти без них. Вхожу, беру билет, читаю. О чудо, я помню этот билет, все всплыло в памяти, прямо как писала в шпоре. Получила 4. А препод спросил на выходе: «Сама писала шпаргалки?» И просил отдать их на время экзамена. Каково же было его удивление, когда выяснилось, что сдавала я без них. © Юлия Сорокина / Dzen
- В вузе ненавидела гражданский процесс и препод был монстр. Поэтому весь год на его лекциях сидела на первой парте. Его не прогуливала вообще. Год! К слову, я яркая была, рыжая. Меня нельзя было не заметить. В общем, на экзамене он меня спросил, почему я на лекции не ходила и выгнал. Вот группа ржала надо мной. Сдавала экзамен завкафедрой потом. Проработала по юридическому профилю 20 лет. © natalinaumova.saratov / Dzen
- У нашего физика на экзаменах всегда был счастливый билет (пустой). Кто его доставал, тут же получал отлично и мог быть свободен. Все было по-честному: как только последний студент вытягивал свой билет и никому пустой не попался, физик переворачивал оставшиеся билеты и показывал пустой со словами: «Сегодня счастливый билетик никому не достался». © Все хорошо))) / Dzen
- На экзамене по математике наш очень пожилой преподаватель сел на первую парту спиной к группе. Дождался, пока все спишут ответы на билеты и поставил оценки, не задавая дополнительных вопросов. Очень точно, в соответствии с реальным уровнем знаний студентов. Одна пятерка, пара четверок и тройки. Да, он у нас вел предмет весь год, а двоечников не допускал к экзамену. © Анастасия / Dzen
- Экзамен. У меня были шпоры. И вот, сижу в аудитории и пальцами наощупь отсчитываю листки, чтобы достать нужный. Вдруг я чихнул. Да так, что приложился лбом о стол! Звук был впечатляющий. Все, кто находился в аудитории, включая препода, легли от смеха. А меня осенило, сразу вспомнил, что писал в ответ на вопрос. И, поскольку привлек к себе внимание мощным чихом, листок доставать не рискнул. Написал ответ, пока помнил. Сдал на «отлично» себе на удивление. © Другой мир / Dzen
- Был у нас один препод. У него была «фишка»: если человек не сдал зачет по его предмету с первого раза, то далее он приходил к нему еще 8 раз. Сдавал студент только на 8 раз. © Александр Болгов / Dzen
- Сдавал философию. Которую не знал, но знал про философию анекдот. Рассказал анекдот преподу и получил четверку. © Владимир Кирпичников / Dzen
- У нас однажды два препода на студента в шахматы играли.
Один наш товарищ никак не мог высшую математику сдать. Последняя пересдача, студент на грани отчисления. Вписался за него другой преподаватель, с кафедры общей геологии. Который, как оказалось, с математиком крепко дружили. Мол, поставь ему трояк, парень хороший, и в геологических дисциплинах неплохо шарит. Математик очень строгий, принципиальный, халява у него никогда не прокатывала.
Договорились они на партию в шахматы. Мы в соседней аудитории почти всей группой ожидали, пока судьба нашего сокурсника решается.
Короче, победила геология!
35 лет прошло. Товарищ тот наш сейчас в геологоразведочном колледже преподает. Со студентами его по работе иногда пересекаюсь. Очень даже хорошо нем отзываются. © Андрей В. / Dzen
- У нас философию вела очень вредная тетка. И как-то заболел преподаватель по другому предмету. У нас образовалось окно, после которого должна быть философия. Вся группа ушла домой. А я пошла в институтскую библиотеку, реферат задали. Провозилась долго. Вышла как раз к началу пары, иду по коридору, и преподаватель по философии дверь в аудиторию открывает. Мне неудобно мимо нее пройти. Я поздоровалась, зашла, села за парту. Она спрашивает: «Где все?» Я что-то промычала невразумительное. Она меня отпустила домой. А на экзамене мне она поставила четверку автоматом, а всю группу отправила на пересдачу. Они потом к ней раз пять ходили. © Чипита Негодяева / Dzen
- Экзамен. Философия. Я на ватмане выписала тезисы. Стою я с этим листом, а однокурсники один за другим вылетают на пересдачу. И тут сверху этого листа заглядывает наш препод и спрашивает: «Это что?» Я уже готова свалиться в обморок, заикаясь, говорю: «Шпаргалка...» А он разворачивает к себе лист, начинает спрашивать, что это за план такой.
А у меня там таблица: вертикально — названия философских течений, горизонтально — представители, в ячейках — тезисы. Разноцветными стрелками нарисовала сходство и различия. Препод изучил и спрашивает: «Сколько хочешь?» Что меня дернуло, не знаю, но говорю: «Пять!» Он: «Во нахалка... а шпаргалку подаришь?»
Ну вот так в моем дипломе стоит одна пятерка по философии, в которой я нифига не смыслю. © Сильва / Dzen
- Преподавал 3-му курсу, у них инженерная специальность. Они писали исследовательский проект, и я несколько раз говорил, что «Википедия» не является достоверным источником. В итоге 5 из 20-ти человек сдают работы, в которых они ссылаются на «Википедию». © pounding_heart / Reddit
- Преподаю «Введение в геологию». Я провел лабораторную работу по теме «Плотность и плавучесть». Один из вопросов касался того, как мы можем строить корабли из стали, учитывая, что сталь плотнее воды. Почти все студенты дали ответ в духе: «Океан настолько велик, что вся вода способна удержать корабль на плаву». Мы находимся рядом с морем.
Я взял большой камень, и мы со студентами пошли к заливу. Я бросил камень в залив, и мы все терпеливо ждали, пока он всплывет. © paleo2002 / Reddit
Бонус
- В моду вошли огромные меховые шапки. Так дамы показывали свое богатство. И наши девчонки стали сидеть в таких шапках на лекциях. А задним рядам ничего не видно. Тогда мы с пацанами повесили объявление, которое моментально решило проблему. На входе в гардероб мы повесили следующий текст: «Студенты с заболеваниями волос и кожи головы могут оставаться в головных уборах». © Только из жизни / Dzen
Вот что у нас есть еще: «13 студенческих историй, которые люди вспоминают с чувством светлой ностальгии».
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