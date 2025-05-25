Очень много всего разномастного и пёстрого - настоящий визуальный шум.
13 человек с золотыми руками, которые превратили свои жилища в шедевры
Можно бесконечно восхищаться творческими людьми с золотыми руками, а когда талант еще и практичный — тут и говорить нечего. Только смотреть и восхищаться, сколько души и умения они вкладывают в свою работу. Здесь — подборка настоящих шедевров ремонта своими руками и обалденных «до» и «после».
«Паркет промок и задорно оттопырился. Пока муж в панике бегал кругами, я взяла дело в свои руки»
«Теперь муж может балконную дверь вообще не закрывать. Котикам понравилось, поначалу обходили бассейн по краю, потом осмелели и стали рыбок лапками трогать.»
- Выходи за меня замуж © pavel172 / Pikabu
«Ремонт туалета своими руками»
- Раньше из туалета хотелось скорее сбежать, а сейчас и уходить-то не хочется. © steveJlobs / Pikabu
«Моя бюджетная гостиная в стиле максимализм»
- Уютный хаос! Это так круто, что вы вложили в нее столько индивидуальности при минимальных затратах! © Odd_Beyond6809 / Reddit
Небольшая спальня
- Я бы с удовольствием побывала в этой комнате! Уютно и элегантно! © inthevelvetsea / Reddit
«После бюджеткого ремонта часть плиток лопнули и отвалились, я заменил проблемный участок»
«Почему просто не поменял всю? Представил себе процесс замены напольной плитки на кухне в жилой квартире: отсутствующий доступ к плите, необходимось вынести всю мебель, крупы, макароны, жидкости и технику. Пыль, грязь, и ничего человеческого. В общем пока так.»
«Переделываю ремонт после прошлого владельца»
- Интересный выбор — раздвижная дверь с жалюзи в ванной... © DJErikD / Reddit
- Двойная жалюзийная дверь для туалетной комнаты — когда все твои друзья «очень-очень близкие» друзья. © RogerRabbit1234 / Reddit
Ограниченный бюджет и дешевые материалы
Здесь живет художник
«Как я обыграла старые огромные шкафы»
Не в первый раз вижу, как перекрашивают советские стенки в белый цвет. Каждый раз жалею, что в свое время свою стенку просто оставила в старой квартире. Она была в хорошем состоянии, но не подходила для того ремонта, который мы сделали в новой. А сейчас я думаю, что перекраска бы ей подошла.
Что имеем- не храним, потерявши- плачем©
«Решила немного иначе их поставить и попробовать перекрасить. В одном шкафу были стеклянные полки и зеркальная стена, решила из него сделать подобие трельяжа — теперь у меня есть большое зеркало.»
В ожидании капремонта
«Когда покупали квартиру, продавец заверил, что скоро будет капитальный ремонт дома, поэтому ванную решили не ремонтировать сразу. Каково же было наше „удивление“, что в очереди мы стоим аж на 2043 год. Стояк при этом был уже в плачевном состоянии. И тут сосед начал ремонт у себя в ванной. Решили скинуться „всем стояком“ и поменять, наконец, трубы.»
Ремонт после шести бойцовских собак
«Мой арендатор завел шесть питбулей, конечно же, не спросив меня. Хотя, не понятно еще, кто нанес дому больше ущерба — он или собаки.»
«Это был мой самый масштабный проект»
Обои под змеиную кожу
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