13 человек с золотыми руками, которые превратили свои жилища в шедевры

Не в первый раз вижу, как перекрашивают советские стенки в белый цвет. Каждый раз жалею, что в свое время свою стенку просто оставила в старой квартире. Она была в хорошем состоянии, но не подходила для того ремонта, который мы сделали в новой. А сейчас я думаю, что перекраска бы ей подошла.

Что имеем- не храним, потерявши- плачем©