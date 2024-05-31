13 доказательств того, что кисть визажиста такая же волшебная, как и палочка Гарри Поттера

Ни для кого не секрет, что звездные визажисты — те еще трудяги, и безупречный внешний вид красавиц с красной дорожки — их заслуга. Макияж способен изменить лицо до неузнаваемости, подчеркнуть достоинства и изящно скрыть несовершенства. Или наоборот.

Эмма Стоун

Evan Agostini/Invision/East News , CHRISTOPHE SIMON/AFP/East News Lora177 38 минут назад Вечерний макияж и дневной - каждый уместен и правильный - - Ответить

Обычно Эмма Стоун юна и свежа, и похожа на хитрую лисичку, но слишком темная помада и чересчур яркие брови визуально добавляют актрисе лет 10.

Марго Робби

Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News , Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News

Все мы люди, и синяки под глазами бывают у всех. Но только в варианте слева их ненароком подчеркнули цветом теней, а справа Марго, как всегда, ослепительная красотка.

Алессандра Даддарио

DPRF/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News , MICHAEL TRAN/AFP/East News Valentina Popova 22 минуты назад У нее близко посаженные глаза, визажист об этом не подумал и бахнул стандартные смоки. Тогда как надо было просто высветлить зону внутренних уголков глаз - базовое правило. - - Ответить

Макияж слева, конечно, делался для тематического мероприятия, и наряд звезды, будьте уверены, ему соответствует. Но тяжелые темные smokey eyes и карандаш темнее помады редко кого освежают. А вот макияж справа — ничего лишнего, все безупречно.

Эль Фэннинг

Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News , Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News

У Эль Фэннинг необычная, запоминающаяся внешность, и ей невероятно идет легкий макияж а-ля натюрель. Слева глаза у актрисы получились словно заплаканные, а румянец добавляет ощущение, что Эль немного простудилась и щеки у нее горят.

Блейк Лайвли

Avid Fotos/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News , Laurent VU/SIPA/Sipa Press/East News

Мы обожаем Блейк Лайвли и не стесняемся признаться, что она прекрасна на 90% фотографий. Но нечеткие брови и кирпичные тени на фото слева добавляют актрисе усталости и лет, и Блейк сама на себя не похожа.

Эмма Уотсон

PHOTOlink/Courtesy Everett Collection/East News , Scott Garfitt/Invision/East News

Мы оценили филигранную работу визажиста слева: макияж глаз очень интересный и мастерски выполненный. Но Эмме Уотсон, кажется, гораздо больше к лицу акцент на губы, а не на глаза, и более естественный тон лица.

Lorde

Tonya Wise/Invision/AP/East News , Evan Agostini/Invision/AP/East News

Мы понимаем, что образы певицы зачастую экстравагантны, и в рамки ее творчества вполне вписываются, но фиолетовая помада, особенно такого оттенка, желтит зубы и мало кому идет. Особенно когда к ней не прилагается в целом фантазийный и яркий макияж. Вариант справа беспроигрышный: легкие стрелки, натуральные брови и помада естественного оттенка.

Миша Бартон

Invision/Invision/East News , Gilbert Flores/Broadimage/EAST NEWS

У Миши Бартон потрясающе выразительные глаза, но на фото слева все внимание на себя перетянули тени бордового оттенка. У актрисы появилась усталость во взгляде. Но посмотрите, как восхитительно Бартон выглядит без этих теней!

Зендея

Berzane Nasser/ABACA/Abaca/East News , Chris Pizzello/Invision/East News

Фактурную внешность Зендеи сложно испортить. Но слева вместо молодой девушки мы видим зрелую даму — так Зендея могла бы выглядеть лет через 15.

Джиджи Хадид

Ik Aldama/DPA/East News , ANGELA WEISS/AFP/East News

Макияж, который делают моделям для показов, оценивать сложно: он не призван украсить девушек на подиуме, он должен гармонировать с коллекцией одежды и привлекать внимание. Что ж, с этой задачей визажист справился. Но посмотрите, как прекрасна Джиджи с яркой помадой и нежным румянцем, с аккуратно уложенными бровями и без тяжелых стрелок на глазах.

Лили Джеймс

Evan Agostini/Invision/East News , Jordan Strauss/Invision/East News

Лили тоже очень к лицу легкий загар и натуральный макияж. На фото справа мы видим, что черты лица у нее мягкие и женственные, а вариант слева несколько утяжеляет нежное лицо актрисы.

Леди Гага

FREDERIC J. BROWN/AFP/East News , Jordan Strauss/Invision/East News

Макияж слева, разумеется, далеко не самый экстравагантный из тех, что делала певица. Но smokey eyes с густыми стрелками на нижнем веке, румяна и кричащая красно-оранжевая помада выглядят, мягко говоря, слишком. Более спокойный вариант справа не скрывает черты лица и подчеркивает необычную внешность.

Софи Тернер

Berzane Nasser/ABACA/Abaca/East News , Invision/Invision/East News

Вы обращали внимание на цвет глаз Софи Тернер? У нее глаза — настоящий магнит. И эта рыжая красавица как раз одна из тех, кому драматичные smokey eyes, матовая помада и макияж в холодных тонах невероятно идут. На фото слева у Софи будто ввалились глаза от усталости, но справа — ух, королева!

Конечно, макияж к лицу не приклеен, и, стерев его, звезды останутся такими же прекрасными. Вот эти знаменитые дамы вообще не стесняются показывать себя ненакрашенными, и совершенно правы.