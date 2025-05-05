13 хитростей, как закупать продукты по уму и экономить без потерь

И вот мы, наконец, добрались до магазина, хорошо подготовившись заранее. Но глядя на яркие скидочные ценники, вспоминаем, что давно не ели свежих фруктов всей семьей, а еще можно испечь печенье... и вот в корзине оказываются продукты, которых не было в списке. Кажется, что это не так уж дорого — товар по акции, да и цены тут вполне приемлемые. Но в итоге, на кассе мы слышим сумму, которая в два раза превышает запланированную. Именно для таких случаев и нужен помощник-калькулятор. Удобно использовать его прямо на телефоне. Так мы заранее увидим итоговую сумму и, если она превысит лимит, сможем выложить лишнее до того, как кассир пробьет все это.