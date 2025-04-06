13 историй о том, что отношения с родней полны неожиданностей
Народное творчество
11 минут назад
Споры и разногласия в семье — дело обычное, и на какой только почве они у людей не случаются. Кого-то ссорит денежный вопрос, кто-то любит совать нос не в свое дело, а некоторые просто считают, что существует только их мнение и неправильное. Герои нашей статьи рассказали о своих родственниках, которых они далеко не всегда могут понять и принять.
- Теща однажды говорит мне с женой: «Тут дальний родственник предложил вам пожить у него в доме в качестве присмотра. Но я подумала, что зачем это вам, и отказалась». Мы с женой обалдели. Нам тогда негде было жить и мы снимали жилье, на оплату которого уходило 3/4 моей зарплаты. А этот родственник построил очень крутой коттедж на берегу реки, но сам там не жил, а лишь приезжал иногда отдохнуть. Ну, и он подумал, что хорошо было бы там кого-то поселить, чтобы присматривали за домом. Но теща отказалась. Ох, как сложно мне было сдержать эмоции... © praksitel / Pikabu
- У мужа есть сестра, в какой-то момент она заменила ему мать. Со мной она в целом мило себя вела, но женщина она властная. Проблемы начались, когда я забеременела. Я жду мальчика и уже придумала имя. А сестра мужа настаивает, чтобы я назвала его Томом. Муж сказал, мол, почему бы и нет, хоть я и пыталась ему объяснить, что своего ребенка хочу назвать сама. Тут пригласили нас на праздничный ужин, и я узнаю, что золовка повесила носок и для моего сына, а подписала его: «Томми». Я была в ярости. Заявила, что не приду к ней, пока она не снимет этот носок. Но золовка уперлась рогом. Муж наорал, что я порчу отношения с семьей. Все на меня давят, чтобы я пришла на этот ужин. © Dear_Beyond8984 / Reddit
- Временно живем у свекрови. У мужа проблемы на работе. Свекровь у меня хорошая, неплохо зарабатывает, но мы не наглеем. Не нравится лишь одно — она то и дело пытается мне всучить мне деньги. С одной стороны, это приятно и мило, но я не могу их брать, мне некомфортно. А она то даст на духи, то на новое белье, то на поход с подружками в кафе — то есть не в «общий котел», не на холодильник, а именно на мои личные нужды. Если отказываюсь, потом нахожу деньги то в сумке, то в кармане куртки. Чувствую себя ужасно неловко, но повлиять на это никак не могу. © Рабочие истории / VK
- У меня появилось собственное жилье. Совсем недавно ко мне переехала моя сводная сестра — нам обеим по 24 года. Мы прекрасно ладим. На днях созванивались по видеосвязи с младшей сестрой. Та случайно увидела, что к нашей сводной сестре пришел парень. Рассказала родителям. Теперь они мне наяривают и говорят, чтобы я не позволяла сестре приводить парней. Моя реакция: «Какого лешего? Она уже взрослая». © Electronic_Bag1907 / Reddit
- Родственница мужа приехала забрать детские вещички и, когда уже собиралась уходить, прихватила детские комбезы и ботинки из прихожей. Хорошо, что я это увидела! Когда я ей сказала, что это пока не отдается, она возмутилась: «Ну нам же тоже нужны вещи! Нам ходить не в чем!» Больше никогда ее в дом не приглашала. © Марина Юшкова / Dzen
- Муж зациклен на нашем идеальном ремонте, который обошелся дороже, чем сама квартира. Ну деньги его, спорить не стала. Теперь доходит до маразма: может учинить скандал, если я куплю губку для посуды не того цвета, или поставлю в вазу цветы, не подходящие к этой комнате, или посмею кресло подвинуть. Живем как в музее.
Думала, что привыкла, до недавнего случая. Дочь ходит в художественную школу уже 5 лет и достойно рисует, выигрывает конкурсы, у нее уже есть первые продажи картин на заказ, хотя ей только 14. Она три месяца маслом рисовала картину для своей комнаты, зная бзик папы, заморочилась с выбором цветов, чтобы они гармонировали с интерьером. Получился, на мой взгляд, шикарный пейзаж, который отражает интересы дочки и подходит по цветовой гамме к интерьеру. Даже раму заказали из такого же дерева, как мебель в детской. И вот она приносит готовую картину домой, показывает мужу.
Все это вылилось в скандал, после которого я собрала по минимуму свои вещи, вещи дочки, забрала картину и уехала. Попросила квартирантов экстренно съехать с моей добрачной квартиры. А по мнению мужа, мы просто с жиру бесимся и, когда успокоимся, можем вернуться в его квартиру. Его. Не нашу. В своей квартире разрешила дочке в ее комнате изрисовать все стены и потолок по вкусу. Смотрю, как она рисует, и понимаю, что не вернусь к мужу, хоть и люблю его. До этого проклятого ремонта он ведь и был нормальным. © Подслушано / Ideer
- Сын недавно женился. Моя невестка — вегетарианка. Когда она приходила к нам в гости, я всегда готовила то, что она могла есть. Ни разу не упрекнула. Теперь они с сыном зовут в гости. Я напомнила, что у меня аллергия на орехи. Невестка заявила: «Тогда берите еду с собой, я люблю готовить с орехами». «Что же, — говорю ей, — неужели один салатик без орехов трудно сделать? Я ж не прошу все под себя готовить». А она обвинила меня в том, что я устраиваю истерику. Сын встал на ее сторону. Зато муж на моей стороне, и мы к ним в гости не пойдем. © Vivid-Worth-8581 / Reddit
- Моей жене 28 лет, и она только что закончила свою докторскую диссертацию. Прежде чем родить, она хочет поработать пару лет, чтобы начать карьеру. Сам я сварщик, работаю с 15 лет. Работа тяжелая. Да, я хорошо зарабатываю и мог бы содержать нас обоих, но жена говорит, что это неправильно. Она тоже будет приносить деньги в семью, и я смогу работать меньше. Подкопить денег до родов. Такой у нас план. Но на Новый год приехала родня жены и началось. Вынь да положь им внучков. Мы объясняем им ситуацию, но как об стенку горох. Тогда я сказал: «Окей, вы согласны оплачивать няню, чтобы жена быстрее смогла выйти из декрета? Или отдайте ей наследство сейчас». Ее родители обиделись, но я считаю, что все сказал правильно. © Cool_Temperature_316 / Reddit
- Я ждала ребенка. Отец мужа ультимативно требовал назвать внука в честь его покойного брата. Я не хотела. Во-первых, мне это имя в принципе не нравится. Во-вторых, мы с мужем давно другое выбрали. В конце концов, у него три сына, ни одного он в честь брата не назвал, а от нас почему-то требует! Назвали, как сами хотели, но свекор, как бы «случайно» называл внука своим вариантом. Когда сын немного подрос, стал каждый раз спрашивать: «Дедушка, ты глупый? Не можешь запомнить, как меня зовут?» Буквально трех раз хватило, чтобы отучить навсегда. © Подслушано / Ideer
Хотел что-то написать про вегетарианство, но затмило другое: 'Что общего у сварщика и доктора наук???
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- У жены есть дурная привычка отдавать или одалживать мои вещи без проса. Однажды она одолжила мои вещи своему коллеге — я месяц тряс ее, чтобы вернуть их. Я ей сто раз говорил так не делать. Недавно я выиграл в лотерее палатку стоимостью $ 300. Решил продать ее, уже нашел покупателя, а палатки-то и нет. Оказалось, жена отдала ее какому-то другу. В свое оправдание она сказала: «Ты же не собирался ею пользоваться». У меня все вскипело от злости. Говорю: «Либо твой друг отдаст мне деньги, либо ты, иначе я напишу заявление в полицию». Ей было стыдно выносить сор из избы — она отдала мне деньги из своего кармана. © Salty_University_202 / Reddit
- Я дизайнер-самоучка. Мне пришлось попотеть, чтобы начать хорошо зарабатывать, а младшая сестра всегда пыталась меня уколоть и говорила, что это ерунда, а не работа. И вот скоро у нее свадьба. Она попросила меня в качестве подарка купить ей дорогое свадебное платье — я согласилась. Но недавно мы были на семейном ужине с ее женихом. В какой-то момент сестра съехидничала, мол, у других людей давно есть нормальная работа, а я все за компом играю. Мне стало так обидно. Короче, сказала, что если она не уважает мой труд, то и платья ей не видать. © Historical_Essay8282 / Reddit
- Свекровь казалось хорошей или по крайней мере адекватной. Но на свадьбе устроила скандал из-за того, что ей не налили воды. Пока я офигевала и пыталась не заплакать при гостях, она потащила своего сыночку ко мне домой собирать его вещи. Я не понимала, это была свадьба или развод. Потом он все осознал и переехал ко мне обратно. Его мать обиделась, отрекалась от него и проклинала, запретила отцу выйти на работу (папа работает на него), не хотела вернуть ему его машину. А через неделю они помирились. Но меня теперь передергивает каждый раз, когда слышу о ней. © Палата № 6 / VK
- Мне было 10, а моей сестре 8, когда овдовевшая мама второй раз вышла замуж. Отчим всегда хорошо относился к нам, финансово обеспечивал, даже оплатил наше образование. У сестры сейчас свадьба на носу и она заявила, что отчим не поведет ее к алтарю. Он, конечно, расстроился, но воспринял все спокойно. А потом сестра добавила, что даже не хочет его видеть за праздничным столом, ведь он «не член семьи». Похоже, родители теперь вообще не хотят идти на свадьбу. Сестра звонит мне в истерике, но я на стороне родителей. © Present_Concern4789 / Reddit
А здесь у нас еще одна статья о родственниках, с которыми спокойная жизнь только снится.
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