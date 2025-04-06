13 историй о том, что отношения с родней полны неожиданностей

Споры и разногласия в семье — дело обычное, и на какой только почве они у людей не случаются. Кого-то ссорит денежный вопрос, кто-то любит совать нос не в свое дело, а некоторые просто считают, что существует только их мнение и неправильное. Герои нашей статьи рассказали о своих родственниках, которых они далеко не всегда могут понять и принять.