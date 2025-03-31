13 женщин за 40, чьи волосы вдохновляют и собирают комплименты
Истории
2 часа назад
Возраст — не повод для комплексов, а отличная причина сиять и открывать себя снова. И сегодня мы собрали для вас примеры того, как настоящие красотки принимают свой возраст и утопают в комплиментах!
"Мне 40, и я сторонница естественности. Никакой краски для волос, и разве что пользуюсь тушью пару раз в месяц"
"Я чувствую себя очень взрослой, но как же хорошо выглядят мои волосы после осветления!"
"49 лет: ни макияжа, ни седых волос!"
"Мне 40, и я люблю свои седые волосы!"
"У моей мамы алопеция, и я лично крашу/стригу/укладываю и мою ее парики. Вы бы смогли определить, что это парик?"
"Волосы моей почти 70-летней бабушки"
- Мне срочно нужен её секрет! © demonalphasigma / Reddit
"Розовые растрепанные волосы, а мне плевать! 42 и я живу мечтами детства."
"Новый год, новые волосы! Надеюсь, дела у всех отлично!"
"Длинные волосы после 40? Видимо, кто-то считает это плохой идеей, но я обожаю свои волосы"
И прекрасно. А то наслушаются бреда от "доброжелателей" и начинают постриг в бабки принимать. И тут вылезают возрастная шея, подбородок, складки у ушей и т.д., и т.п.
-
-
Ответить
"В январе мне исполнился 41 год – чувствую себя лучше, чем когда-либо."
- Волосы — отпад! И я знаю, о чем говорю © Significant-Rent9153 / Reddit
«Чувствую себя прекрасно. Сделала наращивание ресниц, и ощущения потрясающие.»
«Я красила волосы с 20 лет, но мне это надоело. К тому же седина стала слишком заметной. Парикмахер немного поколдовал, и мне очень нравится результат!»
"Изменила свою эстетику, и мне это нравится. Честно говоря... надо было сделать это много лет назад"
Верхней губы вообще нет. Тот случай, когда филлеры прям показаны.
-
-
Ответить
- Не беспокойся о том, что говорят другие! Ты создаешь новую себя! © Unknown author / Reddit
Возраст – всего лишь цифра. И никогда не поздно открывать новое вокруг и внутри себя. Если вы любите вдохновляться другими людьми, то мы подготовили для вас ещё несколько похожих материалов:
Фото на превью Treighsie / Reddit
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
19 дорожных историй, доказывающих, что водители всегда найдут, чем удивить
Истории
3 месяца назад
15 пар, которым пришлось посмотреть на отношения с другой стороны из-за неожиданных сюрпризов
Истории
5 месяцев назад
15+ человек, для которых школа — это не только храм науки
Семья
2 месяца назад
16 историй о людях, которых окружающие считают интеллигентами
Истории
7 месяцев назад
16 историй о случайных встречах, после которых невольно хочется верить в чудеса
Истории
6 месяцев назад
12 историй из студенчества, которые смешно вспоминать даже через кучу лет
Истории
1 неделя назад
12 путешествий, в которых стыд и хохот шли рука об руку
Истории
5 дней назад
14 родителей рассказали, как справляются с трудностями взросления детей
Истории
7 месяцев назад
19 человек, которым есть что рассказать о поездках в общественном транспорте
Истории
6 месяцев назад
20 человек, которые записывают контакты в телефоне так, что все потом со смеху покатываются
Народное творчество
1 год назад
16 доказательств, что в обычном магазине историй больше, чем товаров на полке
Истории
2 месяца назад
15+ человек, которые просто хотели забрать свои покупки, а вляпались в историю
Истории
1 месяц назад