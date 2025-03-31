13 женщин за 40, чьи волосы вдохновляют и собирают комплименты

Истории
2 часа назад

Возраст — не повод для комплексов, а отличная причина сиять и открывать себя снова. И сегодня мы собрали для вас примеры того, как настоящие красотки принимают свой возраст и утопают в комплиментах!

"Мне 40, и я сторонница естественности. Никакой краски для волос, и разве что пользуюсь тушью пару раз в месяц"

"Я чувствую себя очень взрослой, но как же хорошо выглядят мои волосы после осветления!"

"49 лет: ни макияжа, ни седых волос!"

"Мне 40, и я люблю свои седые волосы!"

"У моей мамы алопеция, и я лично крашу/стригу/укладываю и мою ее парики. Вы бы смогли определить, что это парик?"

"Волосы моей почти 70-летней бабушки"

"Розовые растрепанные волосы, а мне плевать! 42 и я живу мечтами детства."

"Новый год, новые волосы! Надеюсь, дела у всех отлично!"

"Длинные волосы после 40? Видимо, кто-то считает это плохой идеей, но я обожаю свои волосы"

Yasya Popik
1 час назад

И прекрасно. А то наслушаются бреда от "доброжелателей" и начинают постриг в бабки принимать. И тут вылезают возрастная шея, подбородок, складки у ушей и т.д., и т.п.

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"В январе мне исполнился 41 год – чувствую себя лучше, чем когда-либо."

«Чувствую себя прекрасно. Сделала наращивание ресниц, и ощущения потрясающие.»

«Я красила волосы с 20 лет, но мне это надоело. К тому же седина стала слишком заметной. Парикмахер немного поколдовал, и мне очень нравится результат!»

"Изменила свою эстетику, и мне это нравится. Честно говоря... надо было сделать это много лет назад"

  • Не беспокойся о том, что говорят другие! Ты создаешь новую себя! © Unknown author / Reddit

Возраст – всего лишь цифра. И никогда не поздно открывать новое вокруг и внутри себя. Если вы любите вдохновляться другими людьми, то мы подготовили для вас ещё несколько похожих материалов:

Фото на превью Treighsie / Reddit

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