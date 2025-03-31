13 женщин за 40, чьи волосы вдохновляют и собирают комплименты

Возраст — не повод для комплексов, а отличная причина сиять и открывать себя снова. И сегодня мы собрали для вас примеры того, как настоящие красотки принимают свой возраст и утопают в комплиментах!

"Мне 40, и я сторонница естественности. Никакой краски для волос, и разве что пользуюсь тушью пару раз в месяц"

"Я чувствую себя очень взрослой, но как же хорошо выглядят мои волосы после осветления!"

"49 лет: ни макияжа, ни седых волос!"

"Мне 40, и я люблю свои седые волосы!"

"У моей мамы алопеция, и я лично крашу/стригу/укладываю и мою ее парики. Вы бы смогли определить, что это парик?"

"Волосы моей почти 70-летней бабушки"

Мне срочно нужен её секрет! © demonalphasigma / Reddit

"Розовые растрепанные волосы, а мне плевать! 42 и я живу мечтами детства."

"Новый год, новые волосы! Надеюсь, дела у всех отлично!"

"Длинные волосы после 40? Видимо, кто-то считает это плохой идеей, но я обожаю свои волосы"

"В январе мне исполнился 41 год – чувствую себя лучше, чем когда-либо."

Волосы — отпад! И я знаю, о чем говорю © Significant-Rent9153 / Reddit

«Чувствую себя прекрасно. Сделала наращивание ресниц, и ощущения потрясающие.»

«Я красила волосы с 20 лет, но мне это надоело. К тому же седина стала слишком заметной. Парикмахер немного поколдовал, и мне очень нравится результат!»

"Изменила свою эстетику, и мне это нравится. Честно говоря... надо было сделать это много лет назад"