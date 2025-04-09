13 людей, которые своим чувством юмора делиться могут — на всех хватит
Истории
31 минута назад
Иногда юмор — это лучший способ справляться с повседневными хлопотами, а хорошая шутка может запомниться на всю жизнь. В этой подборке представлены истории шутников, которые превратили обычные моменты в настоящие комедийные сценки.
- Ночью выхожу из ванной. Слышала, что мама только легла, крикнула ей "спокойной ночи" и решила пойти на кухню взять печенье. С детства боюсь темноты до ужаса, но решила не включать свет, так как кухня с гостиной проходные, а у мамы дверь в комнату открыта. Из моей комнаты тоже свет шел, так что темнота, в целом, не глухая. Подхожу к шкафчику, лезу за печеньем, и вдруг за шуршанием пакета слышу низкий такой жуткий голос где-то из темноты то ли гостиной, то ли маминой спальни, но слов не разобрать. У меня все внутри перевернулось, ноги напряглись, от ужаса разрыдаться готова. Закрываю тихо шкафчик и иду в комнату на негнущихся ногах, и что-то меня дернуло позвать маму. Оказалось, она услышала, что я делала, и решила изобразить голос совести, чтобы я не кушала ночью. Спасибо, мамочка! © Подслушано / Ideer
- Уговорила, наконец, молодого человека сделать ему маникюр. Без лака и рисуночков, вы не подумайте, просто привести в порядок ногти. Устроилась поудобнее, достаю кусачки и замечаю, как в его глазах появляется страх. Решила немного подшутить и после первого щелчка этого жуткого инструмента около его пальца сказала: "Ой, прости, я тебе случайно кутикулу обрезала". Вы бы видели его панику, он уже готов был вызывать скорую, чтобы спасти свой драгоценный палец, всерьез думал, что придется накладывать швы, чтобы ноготь просто-напросто не отвалился. Ох, не думала я, что живу с таким. © Палата №6 / Telegram
- У бабушки плохой слух, а дед даже в очках почти не видит. Сидит как-то дед за столом, смотрит на бабулю и шевелит губами, будто говорит. Бабуля кричит: "Говори громче! Чего шепчешься?" А потом такая понимает, что он дурачится, и ловко мстит: насыпает мне тарелку с картошкой, а деду в тарелку кладет старую тряпку, которую он тут же пытается наколоть на вилку, но у него ничего не получается. После нескольких попыток он понимает, что в тарелке не еда, поворачивается к бабке и начинает шевелить губами, размахивая руками, будто он кричит на нее... А бабуля снова злится, повторяя ему: "Ты можешь громче возмущаться? Знаешь же, что не слышу ничего!" По-моему, это идеальная пара. © Палата №6 / Telegram
- Как-то раз моя прабабушка подходит к какой-то женщине и говорит: "Дорогая, поможешь мне спуститься по ступенькам? Я слепая". Женщина, конечно, помогает. Прабабушка благодарит ее, садится в машину… и уезжает за рулем. Женщина в панике бежит искать мою маму, чтобы сказать, что ее слепая бабушка уехала на машине! Мама разразилась смехом. Прабабушка вовсе не была слепой — просто обожала внимание. © Squeezesthatpleases / Reddit
- Несколько лет назад День дурака выпал ровно на неделю до Пасхи — прямо в воскресенье перед праздником. В этот день папа встал рано, отварил одно яйцо, написал на нем "С днем дурака" и спрятал его во дворе. Дальше он разбудил мою младшую сестру, которой было около 7 лет. Папа дал ей корзинку для пасхальных яиц и сказал: "Иди найди яйца". Моя сестра, не особо следящая за временем и датой в свои 7 лет, поверила ему и пошла искать яйца. Ей понадобилось больше десяти минут, чтобы найти одно единственное яйцо. Она подняла его, прочитала и побежала к маме в слезах. Чтобы загладить свою вину за этот розыгрыш, папе пришлось приготовить шоколадные блинчики на завтрак, но было действительно смешно. © partofbreakfast / Reddit
- Когда я была подростком, рассказывала дедушке, что скоро выпускной, и раз уж наши с сестрой парни уже окончили школу, то мы просто пойдем вдвоем. Он сказал, что помнит свой выпускной, и что бабушку тогда на выпускной позвал какой-то хулиган. Из другой комнаты раздается голос бабушки: "Да ты же сам меня на выпускной и повел!" А дедушка тихонько засмеялся в ответ. © DivinelyMinely / Reddit
- На Рождество папа каждый год дарил моей сестре и тете по коробке их любимых хлопьев. Но просто так подарки у него не открывались — он каждый раз устраивал из этого квест. В первый год он просто обмотал коробки скотчем. Во второй — уже тремя слоями скотча. На третий год он положил хлопья в деревянный ящик и забил его гвоздями. А финальный аккорд — металлическая клетка, сваренная наглухо. Вот такие у нас традиции. © CessnaBlackBelt / Reddit
- Мой папа рассказал мне и сестре, что наша бабушка была знаменитой чечеточницей… на радио. Мы всем рассказывали о нашей звездной бабушке-чечеточнице. У нас даже была серия ее фотографий из какого-то выступления, где она якобы участвовала еще подростком. Мы были абсолютно уверены, что это доказательство — вот же она в сценическом костюме для чечетки! © jfo23chickens / Reddit
- Был у меня коллега в офисе. Сидел справа от меня за тем же столом. И с новогоднего корпоратива он на этом столе мандарин оставил. Через время фрукт начал подгнивать, а коллега на вопрос "почему ты его не выкинешь" отвечал, что хочет увидеть, как мандарин разложится. И тут у меня зародилась идея. Каждые 2-3 дня я стал покупать новый мандарин и незаметно подкладывать на место старого. И так на протяжении 3-х месяцев. Так же я стал вести дневник, каждый раз выкладывая фотографию подмены и подписывая дату. В какой-то момент коллега замечал, что мандарин слишком долго не гниет, а я, с трудом сдерживая улыбку, отбрехивался, что "видимо не врут про микропластик". Так прошло месяца 3, и на прилавках все сложнее было найти похожий мандарин. 1-го апреля я положил пластиковый мандарин вместо настоящего и скинул коллеге ссылку на свой дневник. Он сначала не мог поверить что его так обдурили, а потом долго смеялся. © East-Childhood9055 / Reddit
- Однажды я в шутку сказал жене: "Знаешь, тебе вообще повезло, я ведь в женщинах довольно привередливый". Она, не моргнув глазом, отвечает: "А тебе повезло, что я к мужчинам не такая привередливая". Сгорел на месте. © LC_Anderton / Reddit
- Друг был в ночном клубе и заметил, как мимо проходят несколько симпатичных девушек. Он говорит: "Вы сегодня выглядите потрясающе". Одна из них осмотрела его с головы до ног и ответила: "Жаль, что я не могу сказать то же самое о тебе". Не теряя самообладания, он отвечает: "Так соврала бы, как я!" © denny2000 / Reddit
- Как-то захожу на кухню. Папа пьет чай, мол, мама заварила — вон в кастрюльке. Я пробую — это жуть полная. Добавляю сахара — все равно отвратно. А папа спокойно попивает. Вечером предъявляю маме за этот чай, а она ржет и объясняет, что чай она заварила в обычном чайнике, а в кастрюле отваривала свеклу, которую забрала на работу. Воду только не вылила, вот папа и прикололся. Зато я сама знаю и могу рассказать: воду из-под вареной свеклы пить можно, но не нужно. © KsuKsu0311 / Pikabu
- Подруга решила пошутить над парнем: заявила, что беременна двойней от другого и им нужно расстаться. Парень в шоке, а она такая: "С 1 апреля!" После этого случая он сказал, мол, еще одна такая шутка — точно попрощаемся. Прошел год. И на 1 апреля она вдруг узнает, что беременна двойней. От своего парня, конечно же. © Подслушано / Ideer
Если вам понравились эти истории, обязательно загляните в другие наши материалы — там не меньше остроумия и шутников, чье чувство юмора иногда не знает границ:
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