13 мелочей, из-за которых даже аккуратная квартира быстро превратится в свинарник

Порой мы тратим драгоценные часы на уборку, надраивая пол и тщательная вытирая пыль, а квартира все равно выглядит так, будто через нее ураган прошел. А все потому, что мы уже не замечаем нюансов, из-за которых пространство кажется захламленным.

Маленькие коврики

Удачно подобранный ковер может придать элегантности помещению и даже визуально расширить пространство. Но если выбрать слишком маленькие коврики, а потом еще и произвольно раскидать их в гостиной или спальне, комнаты будет казаться захламленными. Ковер должен служить определенной цели и занимать предназначенную для него зону, а не просто лежать на полу. К примеру, в гостиной ковер отмечает место для отдыха, а по его краям проходит граница между этой зоной и той, что предназначена для перемещения.

Зеркала в неправильных местах

Зеркало может быть отличным элементом декора, но его следует использовать с умом. Если разместить зеркало в небольшой темной комнате, практически лишенной естественных источников света, то помещение будет казаться еще меньше и мрачнее. И лучше не вешать зеркало напротив загроможденного мебелью пространства, потому что отражение кучи вещей будет вызывать стойкое ощущение беспорядка.

Стоит обратить внимание и на обрамление этого элемента декора. Слишком тяжелые и вычурные рамы только испортят общее впечатление от интерьера. Не следует вешать зеркало напротив прямого источника света, будь то окно или лампа, так как на поверхности будут видны любые следы и разводы (а мыть зеркало каждый день вряд ли кому-то нравится), да и яркие блики начнут раздражать глаза.

Неподходящие лежанки и домики для питомцев

© btwashburn / Flickr , © CC BY 2.0 DEED графиня Деревко-Тряпочкина 14 часов назад Коты игнорируют когтеточки и лежанки, если они неправильно размещены. С точки зрения кота, конечно. Много кошачей мебели не нужно, но если в доме живет кот, то пространство нужно приспособить и для него.

А кому кошачьи игрушки и куски веревки с когтеточки нарушают фэнгшуей, тому лучше вообще не заводить котиков.



ПыСы: очень удивлена, что кошачья шерсть на диване автору статьи не мешает. - - Ответить

Конечно, каждый хозяин хочет, чтобы его любимец был доволен, а потому старается обустроить для песеля сразу несколько лежанок, а для котика — поставить как можно больше комплексов с домиками и когтеточками. На самом деле питомцам не нужно так уж много вещей и игрушек, порой они их и вовсе презрительно игнорируют. При этом огромное количество этих предметов создает ощущение хаоса. Более того, многие вещи в процессе использования рвутся и обдираются, а частицы шнурка с того же столбика, о который котик точит когти, разлетаются по всему помещению. В итоге пространство захламляется еще больше, а в комнате будто всегда грязно. В идеале стоит подобрать пару необходимых предметов в той цветовой гамме и стиле, которые подходят к интерьеру, и не тащить домой все, что было в зоомагазине, надеясь угодить питомцу.

Слишком короткие или чересчур длинные шторы

Без штор помещение может выглядеть неряшливо, но далеко не каждая занавеска украсит комнату. Если выбрать слишком короткие шторы, то помещение будет казаться маленьким и неуютным. Модные сейчас длинные занавески, которые собираются в «лужицы» на полу, тоже не всегда выглядят выигрышно. В спальне, где шторы постоянно сдвигаются и раздвигаются, длинное полотно быстро запачкается, сомнется и потеряет товарный вид. Лучше выбрать занавески из легких тканей, отлично пропускающие свет и чуть-чуть не достающие до пола. Не стоит перебарщивать с декоративными элементами (шнурами, воланами, бахромой), так как они только перегружают интерьер.

Куча маленьких предметов на одной поверхности

Если заставить всю полку или тумбочку большим количеством мелких предметов, то такая композиция будет выглядеть неряшливо. Понятно, что все средства по уходу за волосами или кожей хочется держать в одном месте, чтобы не перерывать шкафы или тумбочки в поисках искомой бутылочки, но ведь смотреть на беспорядок не особо приятно. Чтобы полка выглядела аккуратнее, достаточно сложить все предметы в небольшую корзинку. Так они будут всегда под рукой, но не станут мозолить глаза. Если вы не понимаете, нормально ли выглядит тот или иной уголок в доме, можно сфотографировать его на телефон и чуть позже внимательно изучить снимок.

Не те цвета

Некоторые цвета изначально выглядят тускло и кажутся грязными. Поэтому даже при ежедневной уборке помещение все равно выглядит неряшливо. Не стоит окрашивать стены в коричневый, желтый, зеленоватый или бежевый цвета. Эти оттенки не способствуют созданию ощущения свежести и свободного пространства. Кроме того, лучше не использовать при декорировании большое количество предметов черного цвета, потому что он ассоциируется у нас с пылью и грязью. Пространство кажется неприбранным, даже если его вылизали от пола до потолка.

Огромное количество домашних растений

Домашние растения — штука хорошая, но если в заботливых руках они разрастаются в настоящие джунгли, помещение уже не выглядит аккуратным. Стоит постоянно подстригать цветы и следить за тем, чтобы они не оплели своими побегами мебель и стены. Когда растений становится слишком много, комната будто уменьшается в размерах и кажется захламленной.

Разные средства с этикетками

Когда в ванной стоят разные баночки и флакончики, их яркие этикетки непроизвольно привлекают внимание и раздражают взгляд. Если косметика произведена разными компаниями, то дизайн и расцветка емкостей, скорее всего, не совпадают. В результате получается неаккуратная композиция. Нас и так постоянно окружает реклама, хочется отдохнуть от нее хотя бы во время банных процедур. Чтобы сделать интерьер более гармоничным, можно купить или сделать самостоятельно емкости в одном стиле и переливать в них косметические средства.

Светлый рифленый кафель

Такая плитка выглядит очень симпатично в магазине, к тому же белый цвет вроде как должен визуально увеличивать пространство. Однако небольшие бороздки на светлом материале будут отбрасывать тени, из-за чего пол или стены будут казаться грязными, даже если вы их только что вымыли. А еще текстурированная поверхность будет отлично собирать любую грязь и пыль, так что на уборку придется тратить много времени.

Красные и оранжевые придверные коврики

К сожалению, пятна, пыль и грязные следы лучше всего видны на ковриках именно таких цветов. Если нет желания пылесосить и чистить изделие каждый день, лучше выбрать коврик темно-зеленого, синего или бежевого цвета — они лучше маскируют любую грязь. Другой вариант — купить ярко-красный или оранжевый коврик с восточным узором. Еще одна хитрость — внимательно присмотреться к цвету почвы в вашем районе и подобрать оттенок, который хорошо скрывает следы земли. С таким изделием прихожая будет выглядеть аккуратно.

Разнобойные цвета и текстуры в одной комнате

В идеале интерьер комнаты лучше выстроить вокруг какой-то одной темы и цветовой палитры. Если для декорирования используются разные текстуры и контрастирующие цвета, результат может получиться печальным. Вырвиглазные сочетания быстро утомляют взгляд и создают ощущение полного беспорядка. Стоит выбрать один основной объект в помещении — кровать, диван, стол — и уже под него подбирать остальную мебель, текстиль и декор.

Куча маленьких картин или фотографий

Изучение небольших картин зачастую требуют от нас усилий: мы непроизвольно стараемся рассмотреть крошечные детали, голова начинает трещать. А завешенная картинками и снимками стена кажется настоящим царством хаоса. Лучше проредить свою выставку, убрав часть элементов декора, а из оставшихся сформировать гармоничную группу. Выждав пару дней, стоит проверить, не стало ли лучше. Можно вообще заменить все небольшие полотна одной массивной картиной или фотографией.

Плотно заставленный пол

Если комната настолько заставлена мебелью и забита разными мелочами, что пол даже сложно разглядеть, значит, пора что-то менять. Когда видны только небольшие островки пола, помещение сразу кажется меньшим и более захламленным. Так что глупо держать в коридоре запасные стулья, гладильную доску и коробку, которая вроде как еще пригодится, если

вам и так уже кажется, что даже после уборки дома особо чище не становится. Лучше избавиться от тех предметов, которые не требуются вам ежедневно, сложив их в корзину или отправив на антресоли. Некоторые предметы — к примеру, тумбочки или небольшие шкафчики — можно прикрепить к стенам. Как только на полу появится больше свободного пространства, дышать сразу станет легче.